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    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum: 540 razones para creer en el futuro fintech de Chile

    Más de 8.000 asistentes y delegaciones de más de 30 países dieron vida al Chile Fintech Forum 2026, consolidándolo como el principal encuentro de innovación financiera de la región.

     
    Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile.

    Durante el evento se presentó el Mapa Fintech Chile 2026, desarrollado por FinteChile y EY con el apoyo de Mastercard, Maxxa y ProntoPaga.

    El estudio confirma cómo Chile se consolidó como uno de los ecosistemas fintech más dinámicos de América Latina ya que reveló pasó de 146 a 540 empresas en solo seis años, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta de 17% y generando más de 35.000 empleos.

    La semana pasada se realizó una nueva edición de FinteChela, en la cual Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, y Mauricio Martínez, socio líder de Tecnología en Servicios Financieros de EY Chile, analizaron las principales oportunidades de la industria.

    Durante la jornada se presentó el nuevo directorio de FinteChile para el período 2026-2028, recientemente elegido por los asociados.

    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Mauricio Martínez, socio líder de Tecnología en Servicios Financieros de EY Chile.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile; Carolina Pérez, Chief Commercial Officer de ProntoPaga; Astrid Eloff, Director Fintech & Digital Partners de Mastercard y Cristian Sauterel, CEO de Maxxa.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Valentina Tuane, asociada senior en Dentons; Sebastián Varela, analista de Desarrollo Empresarial de Scalex; Rafael Gago, Associate Manager of Ideation & Incubation de nuam; Ignacio Pera, socio de Dentons y Jose Manuel Gonzalez, CEO de Fingo.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Paulina Prieto, gerente de Administración y Finanzas de FinFast; Juan Carlos Wulf, gerente de Riesgo y Cobranza de FinFast; Geraldine Wetzig, líder de Marketing de FinFast y Fernanda Vergara, gerente de Inteligencia y Crecimiento de FinFast.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Rodrigo Paredes, Head of Payment Processing & Card Issuing de Haulmer. San Feng, CEO de Haulmer; Enrique Álvarez, Chief Revenue Officer de Haulmer; Hector Calderón, Head of Revenue Intelligence de Haulmer; Francisca Ansaldi, Head of Global Partnerships de Haulmer y Nicole Revillot, Country Manager Chile de Haulmer.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Fernanda Vergara, gerente de Inteligencia y Crecimiento de FinFast; Diego Veroiza, gerente gremial de FinteChile; Paulina Ravilet, gerente Legal y Cumplimiento Regional de Ionix; Ignacio Pera, socio de Dentons y Carolina Vidal, COO de Ya Ganaste.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Francesca Finaldi, Head of Brand & Comms de Maxxa; Diana Palacios, gerente general de Shinkansen CPBV y presidenta de Women in Fintech; Pamela Martínez, Country Manager en Chile de alprestamo y secretaria de Women in Fintech y Jaime Leonart, director de Growth & Co-Founder de Btrust y vicepresidente de Comité de Activos Digitales.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Parte del directorio de FinteChile: Raimundo Hurtado, gerente de Asuntos Legales y Oficial de Cumplimiento de Fintoc y Tesorero de FinteChile; Lorena Silva, Co-Founder y General Counsel de Global66 y vicepresidente de FinteChile; José Gabriel Carrasco, director de Recsa y presidente de FinteChile y Alfonso Maira, CEO & Co-founder de Flöid y director de FinteChile.
    Lanzamiento del Mapa Fintech 2026 durante el Chile Fintech Forum Lorena Ramis, cofundadora y CCO de Fincloud; Dario Romero, socio de EY; Mariela Alvarado, directora ejecutiva de Ingerencia y Sebastián Salazar, Co-Founder & CEO de ProntoPaga.
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