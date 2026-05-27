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    Aguas Andinas lanza Plan de Invierno 2026 enfocado en prevención y mantención de la red de alcantarillado

    El plan se enfoca en la prevención de inundaciones, el monitoreo de la red de alcantarillado y la educación ciudadana sobre el correcto uso del sistema sanitario, ante un invierno que proyecta intensas lluvias en la Región Metropolitana.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    Lanzamiento Plan de Invierno 2026 Aguas Andinas

    Este martes se realizó el lanzamiento del Plan de Invierno 2026 de Aguas Andinas junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Municipalidad de Ñuñoa, una iniciativa que busca reforzar la prevención y mantención de la red de alcantarillado de la Región Metropolitana ante un invierno que, según las proyecciones meteorológicas, estará marcado por altas precipitaciones y temperaturas.

    La actividad, realizada en la Plaza Fanor Blanco, reunió al subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel; y al gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, además de estudiantes del Colegio República de Costa Rica y los corpóreos Andy, Epidemia y Hormigón, quienes participaron del enfoque educativo de la campaña.

    Durante la actividad, autoridades de la empresa sanitaria mostraron parte de la tecnología utilizada para monitorear y mantener la red de alcantarillado de la Región Metropolitana, que supera los 11 mil kilómetros de extensión. Entre las herramientas exhibidas hubo robots de inspección televisiva, radares para detectar zonas críticas y sistemas acústicos para monitoreo de aguas. También se presentó a modo de ejemplo un gran contenedor con residuos extraídos desde la red, que refleja las más de 4 mil toneladas de basura que la empresa retira anualmente.

    Durante el punto de prensa, el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, advirtió que este invierno podría ser más complejo debido al aumento de precipitaciones proyectadas para la zona central. “Tenemos que redoblar los esfuerzos, no solamente de coordinación, tanto del mundo público como privado”, haciendo además un llamado a no utilizar el alcantarillado como vertedero.

    José Sáez de Aguas Andinas

    Desde el Ministerio de Obras Públicas, el subsecretario Nicolás Balmaceda afirmó que las proyecciones meteorológicas obligan a reforzar las medidas preventivas. “Se estima que vamos a tener muchas precipitaciones este año”, agregando que el trabajo coordinado entre Estado, municipios y empresas sanitarias será clave para enfrentar eventuales emergencias.

    Por su parte, el alcalde Sebastián Sichel puso el foco en la responsabilidad ciudadana y en la necesidad de comprender cómo funciona la infraestructura urbana. “El problema no es que las ciudades se inunden, el problema es que las inundamos los humanos”, afirmó, criticando prácticas como botar aceites, toallitas húmedas o basura al sistema sanitario.

    Una tarea ciudadana que parte por la educación

    Uno de los principales enfoques de la campaña es el trabajo educativo con niños y niñas para fomentar el buen uso del agua, la protección del alcantarillado y el cuidado de la ciudad. En esa línea, desde Aguas Andinas, Sáez destacó las intervenciones en colegios y el trabajo de concientización con nuevas generaciones.

    El subsecretario Balmaceda sostuvo además que Chile enfrenta una crisis hídrica de más de 15 años y que en el año 2021 la ciudad de Santiago estuvo cerca de vivir un razonamiento hídrico. Es por eso que advirtió que “todo este esfuerzo público-privado no va a servir de mucho si la población no se cuadra también con el objetivo de cuidar nuestros recursos hídricos”.

    Y en ese sentido, advirtió que es clave seguir enseñando. “Tenemos que pensar mucho más en educación. Ver este contenedor con baterías, con neumáticos, la verdad que es preocupante y este es un esfuerzo permanente y que vamos a tener que seguir trabajando todos los actores involucrados en el recurso hídrico”, explicó, señalando el contenedor presentado al inicio de la actividad.

    Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda

    El alcalde Sebastián Sichel, advirtió, por su parte, que los jóvenes de hoy desconocen cómo funcionan las ciudades. “Las generaciones anteriores teníamos más conciencia de cómo se construye una ciudad. Sabíamos que había alcantarillas abajo, en muchos lugares fuimos criados en que no había agua, y por lo tanto, que llegara el agua era casi como un milagro, y las generaciones nuevas están acostumbradas que haya servicios sanitarios, que haya alcantarillado”.

    En ese sentido, hizo un llamado a que, más allá de seguir fomentando la conciencia ambiental desde el cambio climático, hizo un ejercicio de darlo a entender también desde cómo funcionan las ciudades: “Yo miraba a mis hijos, y jugando Minecraft, ahí empezaron a entender que había alcantarillado. Tenemos un desafío que tiene que ver con mostrar la infraestructura de la ciudad y que los niños lo entiendan para que la cuiden. Qué distinto a sólo el desafío del cambio climático", terminó diciendo.

    Alcalde de Ñuñoa Sebastián Sichel
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