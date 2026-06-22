Descarbonizar sin despegar los costos: las apuestas de LATAM para reducir sus emisiones en una transición aún incierta

La descarbonización de la aviación está avanzando, pero no al ritmo que la industria quisiera o necesitara. En una nuevo programa de Hub Sustentabilidad en Radio Duna, la gerente de Sostenibilidad de LATAM Airlines Group, Johanna Cabrera, abordó los principales desafíos que enfrenta el sector para alcanzar las emisiones netas cero al 2050, una meta que la aerolínea ha mantenido a pesar de las dificultades asociadas a la disponibilidad y costos de los combustibles sostenibles de aviación (SAF).

Un tema clave dentro durante la entrevista fue la importancia del mecanismo internacional CORSIA, impulsado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que busca contener el crecimiento de las emisiones del transporte aéreo mediante compensaciones. Según explicó Cabrera, este sistema surgió como una solución transitoria mientras la industria desarrollaba alternativas tecnológicas más limpias. “La industria dijo: no podemos esperar hasta que esto se desarrolle, y por eso se crea CORSIA como un mecanismo de transición, que definía una línea base, y a partir del crecimiento de las emisiones se compensaba en proyectos estratégicos, proyectos de alto valor”, señaló.

Johanna Cabrera, gerente de Sostenibilidad de LATAM Airlines Group.

Pero el principal desafío sigue siendo el SAF, considerado una de las herramientas con mayor impacto para reducir las emisiones del sector. Hoy su producción se concentra principalmente en Europa y Estados Unidos, mientras que América Latina aún se encuentra en etapas iniciales de desarrollo. “Hay un problema muy grande con el SAF: es súper costoso respecto al jet fuel. Puede ser entre tres y cinco veces más caro, y aquí hay un elemento muy importante y es que el combustible es más o menos entre el 35 y 40% de la estructura de costos fijos de una compañía aérea”, advirtió la ejecutiva.

Por eso, para Cabrera, el desafío sigue estando en avanzar hacia la descarbonización sin afectar la conectividad aérea en una región especialmente sensible a los precios. “Tenemos que avanzar hacia la implementación de combustibles sostenibles de manera gradual, pero que esto no impacte en la conectividad”, afirmó, destacando la necesidad de políticas públicas, financiamiento e incentivos que permitan desarrollar esta industria en países como Brasil y Chile.

Mientras la transición hacia combustibles sostenibles toma forma, LATAM ha puesto el foco en la reducción de emisiones operacionales. De ese modo, la empresa ha implementado iniciativas tecnológicas y de eficiencia que ya están generando resultados concretos. “Hoy ya hemos reducido más de seis millones de toneladas de emisiones, que es como sacar un millón y medio de autos de circulación durante un año”, destacó Cabrera. Entre las medidas se encuentran el uso de inteligencia artificial, análisis de datos, mejoras operacionales y tecnologías como AeroShark, un recubrimiento inspirado en la piel de tiburón que mejora la aerodinámica de las aeronaves.

La renovación de flota también es parte importante de la estrategia. “Cuando nosotros cambiamos de un modelo de avión a otro podemos reducir hasta un 20% las emisiones”, explicó. Un frente clave en el cual se concentran para reducir sus emisiones.

En paralelo, explicó Cabrera, LATAM está impulsando proyectos de compensación ambiental en la región. Actualmente evalúa iniciativas en Chile y Perú, además de su proyecto CO2Bio en Colombia, que ya protege más de 300 mil hectáreas. La aerolínea busca iniciativas que combinen captura de carbono, conservación de biodiversidad y protección de recursos hídricos. “Hemos evaluado más de 40 proyectos y apoyamos uno”, comentó Cabrera, destacando los estrictos estándares que aplican para garantizar la integridad ambiental de las compensaciones.

También planteó la necesidad de una integración regional para acelerar el desarrollo del SAF. “Necesitamos aprovechar el potencial de Brasil, Chile y Colombia y generar un mercado regional de SAF, donde todos podamos compartir los beneficios”, afirmó. Así, explicó que la colaboración entre gobiernos y empresas será fundamental para evitar que los costos de la transición recaigan sobre los pasajeros.

Mirando ya hacia 2030, Cabrera aseguró que el éxito no se medirá únicamente por la reducción total de emisiones, sino por la capacidad de disminuir la intensidad de carbono por pasajero transportado. “Si logramos nuestra meta de intensidad de emisiones significará que funcionaron las nuevas tecnologías, la renovación de flota y que avanzamos en la implementación del SAF sin afectar al pasajero”, concluyó.

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