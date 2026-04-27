SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sustentabilidad

    La piel del tiburón y otras innovaciones “invisibles” con las que LATAM evita más de un millón de toneladas de CO₂ al año

    Desde rodajes con un solo motor hasta asientos más livianos, la aerolínea aplica una serie de ajustes técnicos que, sumados, equivalen a las emisiones anuales de 200.000 personas en el mundo.

     

    No es solo cuestión de aviones eléctricos o combustibles sostenibles. LATAM Airlines está demostrando que también hay un camino de descarbonización en los detalles: en el peso de los asientos, en cómo rueda un avión por la pista, o en un recubrimiento microscópico inspirado en la biología del tiburón.

    El resultado: el grupo evita la emisión de más de un millón de toneladas de CO₂ cada año gracias a medidas operacionales y tecnológicas que, en su mayoría, pasan completamente inadvertidas para los pasajeros.

    “La sostenibilidad en la aviación no solo depende de grandes transformaciones, sino también de decisiones operacionales diarias que, sumadas, generan un impacto significativo”, dice Stephano Gachet, líder del programa de eficiencia operacional del grupo.

    LATAM fue reconocida por S&P Global en su Corporate Sustainability Assessment 2025 como la aerolínea número uno de América Latina en sostenibilidad, y entre las cinco primeras del mundo. Estas son algunas de las iniciativas detrás de ese ranking.

    Rodar con un solo motor

    Cuando las condiciones lo permiten, los aviones de LATAM se desplazan por tierra —hacia la pista o de regreso a la puerta de embarque— con solo uno de sus motores encendidos. La práctica se llama Single Engine Taxi (SET) y, aplicada bajo estrictos protocolos de seguridad, le permite a la compañía reducir más de 100.000 toneladas de CO₂ al año. Es, hasta ahora, la iniciativa de mayor impacto individual dentro del programa.

    La tecnología que imita a los tiburones

    Los tiburones se deslizan en el agua con una eficiencia aerodinámica que los ingenieros llevan décadas intentando replicar. La solución llegó en forma de un revestimiento llamado AeroSHARK: una superficie cubierta de microprotuberancias —similares a las escamas del tiburón— que reduce la resistencia del aire sobre el fuselaje.

    LATAM está incorporando esta tecnología en toda su flota de Boeing 777-300ER. Los resultados en operación real muestran una disminución cercana al 1% en el consumo de combustible. Una vez completada la implementación, en 2027, se espera evitar hasta 12.000 toneladas de CO₂ anuales.

    Asientos más livianos, menos emisiones

    Los nuevos Airbus A320neo y A321neo que LATAM incorporó a su flota desde octubre de 2025 traen asientos de nueva generación que, en conjunto, reducen entre 200 y 250 kilos el peso de cada aeronave. El ahorro en emisiones es de aproximadamente 5.000 toneladas de CO₂ al año, además de un impacto económico cercano a US$1,5 millones en costos operacionales.

    Sacar lo que ya no sirve

    Otro ajuste menos glamoroso, pero igualmente efectivo: eliminar las pantallas comunes del techo de la cabina —esas que quedaron obsoletas cuando los aviones incorporaron pantallas individuales en cada asiento— reduce peso innecesario en los aviones de pasillo único. El resultado es una reducción de cerca de 7.000 toneladas de CO₂ al año y un ahorro superior a US$2 millones.

    El programa detrás de todo esto

    Estas iniciativas forman parte del programa Fuel Efficiency del grupo LATAM, que en su conjunto ha logrado mejorar la eficiencia operacional en un 7%. Eso equivale a evitar el consumo de más de 2,4 millones de barriles de combustible al año y la emisión de más de 6,5 millones de toneladas de CO₂ —cifra comparable a lo que genera todo el tráfico aéreo de LATAM en Ecuador, Colombia y Chile en un año.

    El grupo se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero al 2050. Mientras llegan los grandes saltos tecnológicos —combustibles sostenibles de aviación, propulsión eléctrica— la industria también avanza a través de decisiones que, sumadas, empiezan a cambiar la escala del problema.

    Más sobre:Hub Sustentabilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La Dipres no es muy buena comunicadora”: el mea culpa de la Dirección de Presupuestos por “descontinuación” de programas

    El giro inédito de Haruki Murakami: cómo su nueva novela rompe la tradición de narradores masculinos

    Damián Szifron regresa al cine con “El sobrino”: una comedia dramática protagonizada por Leonardo Sbaraglia

    Partido Comunista pide retirar megarreforma del Congreso y recibe portazo de La Moneda

    Ministro De Grange detalla ingreso de modificaciones de la Ley Uber a Contraloría: buscan flexibilidad de operación

    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Subsidio al Sueldo Mínimo: cómo solicitar el beneficio y hasta cuándo hay plazo para postular

    Subsidio al Sueldo Mínimo: cómo solicitar el beneficio y hasta cuándo hay plazo para postular

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “La Dipres no es muy buena comunicadora”: el mea culpa de la Dirección de Presupuestos por “descontinuación” de programas
    Chile

    “La Dipres no es muy buena comunicadora”: el mea culpa de la Dirección de Presupuestos por “descontinuación” de programas

    Partido Comunista pide retirar megarreforma del Congreso y recibe portazo de La Moneda

    Ministro De Grange detalla ingreso de modificaciones de la Ley Uber a Contraloría: buscan flexibilidad de operación

    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax
    Negocios

    FNE inicia revisión de la compra de Lacoste por parte de Komax

    Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal
    Tendencias

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump

    La ‘funa’ le salió cara a Gary Medel: la millonaria cifra que deberá pagar el Pitbull a un funcionario de la salud
    El Deportivo

    La ‘funa’ le salió cara a Gary Medel: la millonaria cifra que deberá pagar el Pitbull a un funcionario de la salud

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario

    Hubo intervención policial: hinchas del Sevilla de Sánchez y Suazo irrumpen en el complejo para increpar al plantel

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    El giro inédito de Haruki Murakami: cómo su nueva novela rompe la tradición de narradores masculinos
    Cultura y entretención

    El giro inédito de Haruki Murakami: cómo su nueva novela rompe la tradición de narradores masculinos

    Damián Szifron regresa al cine con “El sobrino”: una comedia dramática protagonizada por Leonardo Sbaraglia

    Star Trek: Strange New Worlds tiene fecha de estreno de nueva temporada

    El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente
    Mundo

    El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intento de asesinato del presidente

    Caos entre champagna: Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump

    Guterres pide la apertura de Ormuz sin “peajes” ni “discriminación” e insta a las partes a dialogar

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido