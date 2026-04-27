La piel del tiburón y otras innovaciones “invisibles” con las que LATAM evita más de un millón de toneladas de CO₂ al año

No es solo cuestión de aviones eléctricos o combustibles sostenibles. LATAM Airlines está demostrando que también hay un camino de descarbonización en los detalles: en el peso de los asientos, en cómo rueda un avión por la pista, o en un recubrimiento microscópico inspirado en la biología del tiburón.

El resultado: el grupo evita la emisión de más de un millón de toneladas de CO₂ cada año gracias a medidas operacionales y tecnológicas que, en su mayoría, pasan completamente inadvertidas para los pasajeros.

“La sostenibilidad en la aviación no solo depende de grandes transformaciones, sino también de decisiones operacionales diarias que, sumadas, generan un impacto significativo”, dice Stephano Gachet, líder del programa de eficiencia operacional del grupo.

LATAM fue reconocida por S&P Global en su Corporate Sustainability Assessment 2025 como la aerolínea número uno de América Latina en sostenibilidad, y entre las cinco primeras del mundo. Estas son algunas de las iniciativas detrás de ese ranking.

Rodar con un solo motor

Cuando las condiciones lo permiten, los aviones de LATAM se desplazan por tierra —hacia la pista o de regreso a la puerta de embarque— con solo uno de sus motores encendidos. La práctica se llama Single Engine Taxi (SET) y, aplicada bajo estrictos protocolos de seguridad, le permite a la compañía reducir más de 100.000 toneladas de CO₂ al año. Es, hasta ahora, la iniciativa de mayor impacto individual dentro del programa.

La tecnología que imita a los tiburones

Los tiburones se deslizan en el agua con una eficiencia aerodinámica que los ingenieros llevan décadas intentando replicar. La solución llegó en forma de un revestimiento llamado AeroSHARK: una superficie cubierta de microprotuberancias —similares a las escamas del tiburón— que reduce la resistencia del aire sobre el fuselaje.

LATAM está incorporando esta tecnología en toda su flota de Boeing 777-300ER. Los resultados en operación real muestran una disminución cercana al 1% en el consumo de combustible. Una vez completada la implementación, en 2027, se espera evitar hasta 12.000 toneladas de CO₂ anuales.

Asientos más livianos, menos emisiones

Los nuevos Airbus A320neo y A321neo que LATAM incorporó a su flota desde octubre de 2025 traen asientos de nueva generación que, en conjunto, reducen entre 200 y 250 kilos el peso de cada aeronave. El ahorro en emisiones es de aproximadamente 5.000 toneladas de CO₂ al año, además de un impacto económico cercano a US$1,5 millones en costos operacionales.

Sacar lo que ya no sirve

Otro ajuste menos glamoroso, pero igualmente efectivo: eliminar las pantallas comunes del techo de la cabina —esas que quedaron obsoletas cuando los aviones incorporaron pantallas individuales en cada asiento— reduce peso innecesario en los aviones de pasillo único. El resultado es una reducción de cerca de 7.000 toneladas de CO₂ al año y un ahorro superior a US$2 millones.

El programa detrás de todo esto

Estas iniciativas forman parte del programa Fuel Efficiency del grupo LATAM, que en su conjunto ha logrado mejorar la eficiencia operacional en un 7%. Eso equivale a evitar el consumo de más de 2,4 millones de barriles de combustible al año y la emisión de más de 6,5 millones de toneladas de CO₂ —cifra comparable a lo que genera todo el tráfico aéreo de LATAM en Ecuador, Colombia y Chile en un año.

El grupo se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero al 2050. Mientras llegan los grandes saltos tecnológicos —combustibles sostenibles de aviación, propulsión eléctrica— la industria también avanza a través de decisiones que, sumadas, empiezan a cambiar la escala del problema.