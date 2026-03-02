Ministerio del Medio Ambiente publica anteproyecto de baterías, el último de los productos prioritarios de la Ley REP

El Ministerio del Medio Ambiente dio un nuevo paso en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) al publicar el anteproyecto que establece metas de recolección y valorización para baterías, uno de los productos prioritarios de la normativa. Con esta publicación se inicia también el proceso de participación ciudadana, etapa en la que la ciudadanía, la industria y otros actores podrán presentar observaciones a la propuesta a través de la plataforma consultasciudadanas.mma.gob.cl, entre el 25 de febrero y el 9 de abril de 2026.

El anteproyecto propone incorporar al marco de la Ley REP a las baterías que pesen cinco kilos o más —diferenciándolas de las pilas más comunes— y clasificarlas en tres categorías: baterías de plomo-ácido, utilizadas principalmente en vehículos con motor a combustión; baterías de iones de litio, presentes en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía; y otras baterías de distinta composición.

Así, la regulación estará dirigida a los productores que introducen estos productos al mercado nacional, quienes deberán cumplir metas de recolección y valorización mediante sistemas de gestión financiados por ellos mismos y operados a través de gestores de residuos autorizados.

En términos de metas, el anteproyecto plantea un aumento gradual en el tiempo. Para las baterías de iones de litio, por ejemplo, la valorización comenzará en 15% y alcanzará 50% al décimo año; mientras que en el caso de las baterías de plomo-ácido partirá en 50% y llegará a 90% en el mismo periodo. La propuesta también incorpora incentivos para fomentar la “segunda vida” de baterías reacondicionadas, reconociendo la reutilización como una alternativa más circular que la recuperación de materias primas.

“Este anteproyecto representa un avance significativo para la implementación de la Ley REP en Chile, ya que las baterías corresponden al último de los seis productos prioritarios originalmente definidos por la Ley 20.920. Con la publicación de este anteproyecto para consulta ciudadana estamos dando un paso clave en el proceso de elaboración de esta normativa, si bien aún quedan etapas importantes antes de contar con el decreto definitivo, como el análisis de las observaciones, la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República”, declaró la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.

La secretaria de Estado agregó que el diseño del anteproyecto recoge la experiencia de otros decretos ya implementados dentro de la ley. “En cuanto al estado de avance general de la ley REP, a la fecha ya se encuentran publicados los decretos de metas para neumáticos, envases y embalajes, y aceites lubricantes. Además, el decreto de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y actualmente se encuentra en trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, es decir, en la última etapa previa a su publicación”.

“En el caso de las baterías, el diseño del anteproyecto ha ido incorporando los aprendizajes acumulados de los procesos de elaboración e implementación de los decretos anteriores, lo que ha permitido perfeccionar aspectos como las fórmulas de cálculo de metas, los mecanismos de financiamiento de los sistemas de gestión, y las obligaciones asociadas de cobertura y recolección”, indicó la ministra.

Respecto al acompañamiento para las empresas que deberán cumplir con esta regulación, Rojas explicó que el ministerio cuenta con distintas herramientas para facilitar la implementación. “En primer lugar, el sitio web de economía circular (…) pone a disposición de los distintos actores una serie de recursos informativos y de difusión sobre la REP y sus obligaciones. Asimismo, el Ministerio trabaja continuamente en el desarrollo y mejora de las plataformas de información de la REP, buscando facilitar la experiencia de los regulados en el cumplimiento de sus obligaciones de reporte, con una serie de mejoras actualmente en curso”.

Sobre el crecimiento del mercado de baterías —particularmente de litio, vinculadas a la electromovilidad y al almacenamiento energético—, la ministra destacó que el objetivo es asegurar que su expansión vaya acompañada de una gestión adecuada de los residuos. “Precisamente, el objetivo central de este anteproyecto es asegurar que el crecimiento del mercado de baterías en Chile vaya acompañado de una gestión ambientalmente racional de los residuos que estos productos generan al finalizar su vida útil. Esto es particularmente relevante considerando que los residuos de baterías pueden constituir residuos altamente peligrosos si no son manejados adecuadamente”.

En esa misma línea, detalló que el anteproyecto incorpora metas graduales de recolección y valorización, junto con incentivos para promover la reutilización. “El anteproyecto exige que al menos un 30% de la meta de valorización de baterías de iones de litio se cumpla a través de la preparación para la reutilización. Además, se establecen exigencias técnicas específicas para que el manejo de los residuos de baterías facilite su posterior reutilización, y obligaciones de etiquetado que permitirán contar con información clave sobre la composición y características de cada batería”. Añadió que las baterías de menor peso serán reguladas a través del decreto de metas de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, actualmente en las etapas finales de su tramitación.