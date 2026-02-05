SUSCRÍBETE POR $1100
    Ranking RESIES evidencia avances en sustentabilidad de universidades chilenas

    Más de 20 instituciones son reconocidas por integrar criterios ambientales y de gobernanza

     

    La Red Campus Sustentable (RCS) publicó una nueva versión del Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en la Educación Superior (RESIES), cuyos resultados muestran mejoras en los indicadores del sistema universitario chileno. El informe se consolida como una referencia nacional para evaluar el desempeño institucional en materias de gestión ambiental, gobernanza y compromiso con la sustentabilidad.

    Una de las instituciones destacadas fue la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), que obtuvo un 87% de cumplimiento. Con este resultado, la casa de estudios mantuvo el primer lugar a nivel nacional y renovó su certificación en la categoría “Liderazgo”, reflejando un trabajo sostenido en la incorporación de criterios de sustentabilidad como universidad estatal.

    El ranking RESIES se construye a partir de indicadores comparables que miden el desempeño de las instituciones en gestión ambiental, formación académica, gobernanza y vinculación con el medio. La evaluación reconoce políticas y acciones que integran estos criterios en el quehacer académico, la gestión interna y la relación con su entorno.

    La rectora de la UTEM, Marisol Durán Santis, destacó la relevancia del reconocimiento. “Este logro da cuenta de un trabajo serio y sistemático que hemos construido como comunidad universitaria. La sustentabilidad no es un discurso, sino una práctica que atraviesa nuestra forma de gestionar, enseñar e investigar, en coherencia con nuestra vocación pública y con los desafíos que enfrenta Chile”, señaló.

    De este modo, el ranking RESIES se consolida como una herramienta de referencia para el sistema de educación superior chileno, al permitir medir, comparar y visibilizar el avance de las instituciones en la incorporación de políticas de sustentabilidad. Su aplicación contribuye a elevar los estándares institucionales y a fortalecer una gestión universitaria orientada al desarrollo sostenible.

    Instituciones reconocidas por categoría

    Liderazgo

    • Universidad Tecnológica Metropolitana
    • Instituto Profesional AIEP
    • Universidad de Concepción

    Transformación

    • Universidad Andrés Bello
    • Universidad Austral de Chile
    • Universidad Autónoma de Chile
    • Universidad de Santiago de Chile
    • Universidad de Chile
    • Universidad Técnica Federico Santa María
    • Universidad Católica de la Santísima Concepción
    • Instituto Profesional Culinary
    • Universidad Viña del Mar

    Compromiso

    • Universidad Católica del Maule
    • Instituto Profesional Duoc UC
    • Universidad de La Frontera
    • Universidad de las Américas
    • Universidad Católica de Temuco
    • Universidad del Bío-Bío
    • Universidad Santo Tomás
    • Instituto Profesional Santo Tomás
    • Centro de Formación Técnica Santo Tomás

    Raíces

    • Universidad de Los Lagos
    • Universidad de Aysén
