Ranking RESIES evidencia avances en sustentabilidad de universidades chilenas

La Red Campus Sustentable (RCS) publicó una nueva versión del Reporte y Evaluación de la Sustentabilidad en la Educación Superior (RESIES), cuyos resultados muestran mejoras en los indicadores del sistema universitario chileno. El informe se consolida como una referencia nacional para evaluar el desempeño institucional en materias de gestión ambiental, gobernanza y compromiso con la sustentabilidad.

Una de las instituciones destacadas fue la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), que obtuvo un 87% de cumplimiento. Con este resultado, la casa de estudios mantuvo el primer lugar a nivel nacional y renovó su certificación en la categoría “Liderazgo”, reflejando un trabajo sostenido en la incorporación de criterios de sustentabilidad como universidad estatal.

El ranking RESIES se construye a partir de indicadores comparables que miden el desempeño de las instituciones en gestión ambiental, formación académica, gobernanza y vinculación con el medio. La evaluación reconoce políticas y acciones que integran estos criterios en el quehacer académico, la gestión interna y la relación con su entorno.

La rectora de la UTEM, Marisol Durán Santis, destacó la relevancia del reconocimiento. “Este logro da cuenta de un trabajo serio y sistemático que hemos construido como comunidad universitaria. La sustentabilidad no es un discurso, sino una práctica que atraviesa nuestra forma de gestionar, enseñar e investigar, en coherencia con nuestra vocación pública y con los desafíos que enfrenta Chile”, señaló.

De este modo, el ranking RESIES se consolida como una herramienta de referencia para el sistema de educación superior chileno, al permitir medir, comparar y visibilizar el avance de las instituciones en la incorporación de políticas de sustentabilidad. Su aplicación contribuye a elevar los estándares institucionales y a fortalecer una gestión universitaria orientada al desarrollo sostenible.

Instituciones reconocidas por categoría

Liderazgo

Universidad Tecnológica Metropolitana

Instituto Profesional AIEP

Universidad de Concepción

Transformación

Universidad Andrés Bello

Universidad Austral de Chile

Universidad Autónoma de Chile

Universidad de Santiago de Chile

Universidad de Chile

Universidad Técnica Federico Santa María

Universidad Católica de la Santísima Concepción

Instituto Profesional Culinary

Universidad Viña del Mar

Compromiso

Universidad Católica del Maule

Instituto Profesional Duoc UC

Universidad de La Frontera

Universidad de las Américas

Universidad Católica de Temuco

Universidad del Bío-Bío

Universidad Santo Tomás

Instituto Profesional Santo Tomás

Centro de Formación Técnica Santo Tomás

Raíces