SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

Desde aprender un idioma hasta mantener la casa ordenada: el Centro de Neurología Avanzada comparte consejos prácticos para ejercitar el cerebro y proteger la memoria a cualquier edad.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

¿Te cuesta recordar dónde dejaste las llaves o qué ibas a buscar al abrir el refrigerador? La memoria, esa capacidad de almacenar y recuperar información, es clave no solo para recordar, sino también para aprender, tomar decisiones y comunicarnos.

Sin embargo, con el paso del tiempo, es común que esta habilidad se vea afectada.

Ante la preocupación por el deterioro cognitivo, el Centro de Neurología Avanzada (CNA) entregó cinco recomendaciones respaldadas por la neurociencia para mejorar la memoria en cualquier etapa de la vida.

Las sugerencias fueron difundida por Infobae y se basan en hábitos simples, pero efectivos, para mantener el cerebro activo y funcional:

1. Mantén tu mente activa

Aprender un nuevo idioma, tocar un instrumento musical o incluso tomar rutas diferentes al conducir puede estimular el cerebro de forma significativa.

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia Alamy Stock Photo

Estas actividades, explican desde el CNA, ayudan a crear nuevas conexiones neuronales, lo que potencia la capacidad de recordar y de adaptarse a nuevas situaciones.

2. Cultiva tu vida social

Conversar con otras personas también es una forma de ejercitar la mente. El aislamiento –en especial en quienes viven solos– puede propiciar el estrés y la depresión, dos factores que aceleran el deterioro cognitivo.

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

En cambio, compartir con amigos, participar en actividades grupales o asistir a reuniones familiares contribuye a mantener la agilidad mental.

3. Ordena tu entorno (y tus ideas)

Tener un espacio ordenado ayuda a que también lo esté la mente. El CNA recomienda asignar lugares fijos para los objetos, anotar tareas y verbalizar lo que se debe hacer.

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

Estas acciones ayudan a la retención de información y previenen olvidos, además de reducir el estrés cotidiano.

4. Incorpora la lectura en tu rutina

Leer diariamente no solo amplía el vocabulario o la imaginación, sino que también estimula la atención y el procesamiento de información.

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

Según el CNA, todos estos efectos positivos se traducen en una mejor memoria, por lo que incorporar libros, artículos o incluso cómics en la rutina puede tener un impacto duradero.

5. Cuida tu cuerpo para cuidar tu mente

Dormir bien, mantener una dieta equilibrada y controlar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión también influyen en la memoria.

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

A esto se suma el valor de actividades como escribir a mano, escuchar música, reír, cantar, practicar pasatiempos que exijan concentración y explorar nuevos lugares. Todo lo que estimule diferentes áreas del cerebro es bienvenido.

Lee también:

Más sobre:SaludMemoriaHábitosCerebroConsejosCognitivoVida sanaCentro de Neurología AvanzadaRecordar

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Esta podría ser la razón por la que no logras bajar de peso, aunque comas sano

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

Hombre de 27 años queda en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

El “descabellado” zapato chino de los tribunales ambientales

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

4.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid
Chile

Dónde y a qué hora ver el partido de Newcastle United vs. Atlético de Madrid

Hombre de 27 años queda en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

Temblor hoy, sábado 9 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart
Negocios

Quien es Felipe Baraona, el brazo derecho de Gabriel Ruiz-Tagle que negoció la venta de Construmart

El “descabellado” zapato chino de los tribunales ambientales

¿Es factible crecer al 4% en próximo periodo? La meta a la que aspiran Jara, Kast y Matthei

Esta podría ser la razón por la que no logras bajar de peso, aunque comas sano
Tendencias

Esta podría ser la razón por la que no logras bajar de peso, aunque comas sano

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari
El Deportivo

Acusaciones de ilegalidad, la frustración de Hamilton y la molestia de Leclerc: la crisis que hunde a Ferrari

Más allá de Carlos Palacios: la crisis sin fin de Boca Juniors

El estratosférico bono que ganará Joaquín Niemann si se corona campeón del LIV Golf

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Michael Herr a Gabriela Mistral

Catalina y las Bordonas de oro, la nueva voz estelar de la canción chilena: “Queremos llegar a otros públicos”

A fondo en el regreso de Alien: el audaz debut de la saga en el streaming

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”
Mundo

Andrea Rizzi: “Occidente tal como lo conocimos se está muriendo”

Elecciones en Bolivia: ¿La derecha retorna al poder y se acaba el ciclo del MAS?

Gaffes de Trump: ¿En la senda de Joe Biden?

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?