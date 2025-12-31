7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

El último día del año suele estar marcado por balances personales y reflexiones sobre lo vivido en los últimos doce meses.

Para muchas personas, también es el momento de manifestar metas y objetivos que marcarán el año siguiente: mejorar la salud, viajar, cambiar de trabajo, dedicar más tiempo a los seres queridos o alcanzar estabilidad económica.

En ese contexto, el Año Nuevo se consolida como una de las celebraciones más cargadas de simbolismo.

Asimismo, supersticiosos (y no tanto) recurren a distintos rituales con la esperanza de atraer la buena fortuna, el amor, la prosperidad o iniciar un nuevo ciclo con mejores energías.

Aunque cada país tiene sus propias tradiciones, varias de estas cábalas se repiten en distintas partes del mundo.

Estas son algunas de las prácticas más populares para realizar en la medianoche del 31 de diciembre :

1. Comer uvas

Este rito, ampliamente extendido en Hispanoamérica, consiste en comer doce uvas justo a la medianoche.

Cada una representa un mes del año y, al consumirlas, se debe pensar en una meta o deseo para el período que comienza.

2. Ropa interior de colores

Durante esta celebración, el color de la ropa interior adquiere un significado especial para algunos.

La creencia indica que el amarillo puede atraer abundancia y dinero , mientras que el rojo se asocia al amor y al fortalecimiento de las relaciones.

Existen distintas versiones sobre este ritual: hay quienes aseguran que la prenda debe ser regalada, y otros que debe usarse al revés para que funcione.

3. Paseo con maletas

Si uno de los objetivos del próximo año es viajar, esta cábala es una de las más populares.

Apenas llega la medianoche, se toma una maleta y se da una vuelta a la manzana.

El gesto simboliza futuras aventuras, ya sea dentro del país o al extranjero. Algunas personas creen que mientras más largo sea el recorrido, más lejos se concretará el viaje.

4. Dinero en el zapato

Para atraer prosperidad y estabilidad económica, este ritual consiste en colocar monedas o billetes dentro del zapato derecho durante la celebración de Año Nuevo.

La cábala promete favorecer la llegada de mejores oportunidades financieras en los meses siguientes.

5. Escribir una carta

Esta tradición invita a escribir en una hoja de papel todo aquello que se desea dejar atrás: situaciones negativas, experiencias dolorosas o malas rachas.

Mientras más específica sea la lista, mejor. Luego, el papel debe quemarse hasta que solo queden cenizas.

En otra versión, hay quienes escriben sus metas para el nuevo año y conservan el papel durante doce meses para evaluar qué se cumplió.

5. Comer lentejas

Para algunas personas, las lentejas no pueden faltar en el cierre e inicio de un nuevo ciclo.

Esta legumbre se asocia a la buena suerte y la abundancia, por lo que se recomienda comerlas justo cuando el reloj marca las doce .

Otro ritual consiste en lanzar un puñado de lentejas, recogerlas y guardarlas en una bolsa pequeña dentro de la billetera.

6. Limpiar la casa

El último día del año, muchas personas realizan una limpieza profunda del hogar con la idea de eliminar las malas energías acumuladas.

Según esta cábala, la forma de barrer es clave: lo ideal es hacerlo desde el interior de la casa hacia la puerta y luego hacia la calle, para expulsar la negatividad.

7. Abrir puertas

Esta superstición señala que, cuando el reloj marca las 00:00 del 1 de enero, se deben abrir todas las puertas de la casa.

El gesto simboliza dejar atrás lo malo del año que termina y dar la bienvenida al nuevo ciclo.