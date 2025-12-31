SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    La medianoche del 31 de diciembre es famosa por una serie de rituales que buscan atraer buena fortuna, prosperidad y nuevos comienzos para el ciclo que está por iniciar.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    El último día del año suele estar marcado por balances personales y reflexiones sobre lo vivido en los últimos doce meses.

    Para muchas personas, también es el momento de manifestar metas y objetivos que marcarán el año siguiente: mejorar la salud, viajar, cambiar de trabajo, dedicar más tiempo a los seres queridos o alcanzar estabilidad económica.

    En ese contexto, el Año Nuevo se consolida como una de las celebraciones más cargadas de simbolismo.

    Asimismo, supersticiosos (y no tanto) recurren a distintos rituales con la esperanza de atraer la buena fortuna, el amor, la prosperidad o iniciar un nuevo ciclo con mejores energías.

    Aunque cada país tiene sus propias tradiciones, varias de estas cábalas se repiten en distintas partes del mundo.

    Estas son algunas de las prácticas más populares para realizar en la medianoche del 31 de diciembre:

    1. Comer uvas

    Este rito, ampliamente extendido en Hispanoamérica, consiste en comer doce uvas justo a la medianoche.

    Cada una representa un mes del año y, al consumirlas, se debe pensar en una meta o deseo para el período que comienza.

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    2. Ropa interior de colores

    Durante esta celebración, el color de la ropa interior adquiere un significado especial para algunos.

    La creencia indica que el amarillo puede atraer abundancia y dinero, mientras que el rojo se asocia al amor y al fortalecimiento de las relaciones.

    Existen distintas versiones sobre este ritual: hay quienes aseguran que la prenda debe ser regalada, y otros que debe usarse al revés para que funcione.

    3. Paseo con maletas

    Si uno de los objetivos del próximo año es viajar, esta cábala es una de las más populares.

    Apenas llega la medianoche, se toma una maleta y se da una vuelta a la manzana.

    El gesto simboliza futuras aventuras, ya sea dentro del país o al extranjero. Algunas personas creen que mientras más largo sea el recorrido, más lejos se concretará el viaje.

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    4. Dinero en el zapato

    Para atraer prosperidad y estabilidad económica, este ritual consiste en colocar monedas o billetes dentro del zapato derecho durante la celebración de Año Nuevo.

    La cábala promete favorecer la llegada de mejores oportunidades financieras en los meses siguientes.

    5. Escribir una carta

    Esta tradición invita a escribir en una hoja de papel todo aquello que se desea dejar atrás: situaciones negativas, experiencias dolorosas o malas rachas.

    Mientras más específica sea la lista, mejor. Luego, el papel debe quemarse hasta que solo queden cenizas.

    En otra versión, hay quienes escriben sus metas para el nuevo año y conservan el papel durante doce meses para evaluar qué se cumplió.

    5. Comer lentejas

    Para algunas personas, las lentejas no pueden faltar en el cierre e inicio de un nuevo ciclo.

    Esta legumbre se asocia a la buena suerte y la abundancia, por lo que se recomienda comerlas justo cuando el reloj marca las doce.

    Otro ritual consiste en lanzar un puñado de lentejas, recogerlas y guardarlas en una bolsa pequeña dentro de la billetera.

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026. Foto: Pexels

    6. Limpiar la casa

    El último día del año, muchas personas realizan una limpieza profunda del hogar con la idea de eliminar las malas energías acumuladas.

    Según esta cábala, la forma de barrer es clave: lo ideal es hacerlo desde el interior de la casa hacia la puerta y luego hacia la calle, para expulsar la negatividad.

    7. Abrir puertas

    Esta superstición señala que, cuando el reloj marca las 00:00 del 1 de enero, se deben abrir todas las puertas de la casa.

    El gesto simboliza dejar atrás lo malo del año que termina y dar la bienvenida al nuevo ciclo.

    Lee también:

    Más sobre:Año NuevoAño Nuevo 2026CábalasCábalas de Año Nuevo2026SupersticionesTradicionesTendenciasChileMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza

    Ministra de Minería: “Nadie puede discutir las características técnicas” del nuevo directorio de NovaAndino Litio

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Codelco avanza en el financiamiento para descarbonizar toda su matriz energética al 2030

    Lo más leído

    1.
    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    2.
    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    3.
    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    4.
    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Comienzan pagos para vocales de mesa que participaron en la segunda vuelta

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza
    Chile

    Bancada PS entrega su respaldo a diputado Manouchehri ante solicitud de desafuero presentada por senador Espinoza

    Stranger Things 5: a qué hora se estrena el episodio final en Chile

    Rating del martes 30 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos
    Negocios

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    Santa Rita anuncia venta de inmuebles y derechos de agua en la VI Región

    Codelco avanza en el financiamiento para descarbonizar toda su matriz energética al 2030

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026
    Tendencias

    7 cábalas infaltables para recibir el Año Nuevo 2026

    “Fuego del cielo”: estas son las enigmáticas profecías de Nostradamus para este 2026

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid
    El Deportivo

    Luka Modric recuerda el día en que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

    Ben Brereton se acerca a Sudamérica: el gigante brasileño que va por el delantero de la Roja

    Alivio para Manuel Pellegrini: Mbappé se lesiona y no jugará por el Real Madrid ante el Betis

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra
    Mundo

    Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina