VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    La Región Metropolitana vivirá un cambio importante en las condiciones del tiempo este jueves 11 de diciembre. Esta es la información clave sobre el evento de lluvia y tormentas eléctricas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones). Foto: ATON.

    Este jueves, 11 de diciembre, será un día lluvioso en la Región Metropolitana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó el retorno de las precipitaciones a la capital, con tormentas eléctricas incluidas.

    Esto, por una baja segregada que se desplazó hacia la zona central y traerá consigo efectos en el tiempo similares al pasado sábado, cuando cayeron chubascos en distintas comunas de Santiago y se registraron tormentas eléctricas cerca de la cordillera.

    Esta vez, el evento se comportará de forma parecida: las precipitaciones se concentrarían más en la precordillera y cordillera, y en el valle podría aparecer lluvia aislada. Aunque también existe la posibilidad de que se formen tormentas eléctricas en el interior.

    ¿A qué hora comienza la lluvia en la RM? ¿Cuáles serán las comunas más afectadas?

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones) Tendencias / La Tercera

    Lluvia en Santiago: a qué hora comienzan las precipitaciones y dónde

    De acuerdo a los datos de la DMC, las temperaturas máximas de este jueves en la Región Metropolitana rondarán entre los 24 y 27 °C. El cielo se mantendrá nublado en la mayoría de los sectores.

    Además, según algunos modelos, la lluvia podría comenzar durante la tarde, a partir de las 17:00 horas.

    Desde Senapred levantaron una alerta temprana preventiva por evento meteorológico que incluye a las siguientes comunas:

    1. San José de Maipo.
    2. Puente Alto.
    3. Pirque.
    4. La Florida.
    5. Peñalolén.
    6. La Reina.
    7. Las Condes.
    8. Lo Barnechea.
    9. Vitacura.
    10. Colina.

    Además, el modelo meteorológico de Meteored, anticipa que las comunas que van a concentrar la mayor cantidad de agua caída en este evento serán:

    • San José de Maipo (6 mm.)
    • Colina (1 mm.)
    • Santiago Centro (1 mm.)
    • Peñaflor (1 mm.)
    • La Reina (4 mm.)
    • Paine (1 mm.)
    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones). Foto: ATON.

    Lluvia el fin de semana en Santiago

    El viernes 12 de diciembre, un día después del evento, el tiempo volverá a la normalidad. El cielo se despejará y será un día primaveral-veraniego en gran parte de la RM.

    No obstante, un nuevo evento de lluvia está pronosticado para el fin de semana: una vaguada en altura podría traer nuevas precipitaciones durante el domingo 14, por lo que podría tratarse de un día de elecciones presidenciales con lluvia en la zona central.

    Lee también:

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoClimaClima en ChileChileSantiagoRegión MetropolitanaPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaPrecipitacionesTormentas eléctricasTormenta eléctricaA qué hora llueveCuándo llueveLluvia en SantiagoLluvia en la RMSenapredDMCMeteorologíaLa TerceraBaja segregada

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    Rusia acusa a Ucrania de intentar introducir “condiciones inaceptables” para Moscú en la propuesta de paz

    Lo más leído

    1.
    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    2.
    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    3.
    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    4.
    Tormentas eléctricas: la DMC emite un aviso para estas 10 regiones de Chile

    Tormentas eléctricas: la DMC emite un aviso para estas 10 regiones de Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Boric en homenaje a Mistral por los 80 años de su Nobel: “El país que imaginó Gabriela lo estamos creando día a día”

    Cierre de campaña: Jara acusa a Kast de “propuestas clandestinas” que amenazan la PGU, las 40 horas y permitirían indultar a pedófilos y violadores de DD.HH.

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino
    Negocios

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países
    Tendencias

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    ¿Estaba adelantado Odriozola? El polémico penal con el que Huachipato se coronó campeón de la Copa Chile ante Limache
    El Deportivo

    ¿Estaba adelantado Odriozola? El polémico penal con el que Huachipato se coronó campeón de la Copa Chile ante Limache

    Jaime García, entre lágrimas tras ganar la Copa Chile con Huachipato: “Yo no tengo que demostrarle nada a nadie”

    Huachipato gana en los penales su primera Copa Chile y jugará la Copa Libertadores

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico
    Cultura y entretención

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”
    Mundo

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”

    Rusia acusa a Ucrania de intentar introducir “condiciones inaceptables” para Moscú en la propuesta de paz

    Estados Unidos cifra en 2,5 millones los migrantes que han abandonado el país en 2025: “Es un logro monumental”

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio