A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones). Foto: ATON.

Este jueves, 11 de diciembre, será un día lluvioso en la Región Metropolitana. El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó el retorno de las precipitaciones a la capital, con tormentas eléctricas incluidas.

Esto, por una baja segregada que se desplazó hacia la zona central y traerá consigo efectos en el tiempo similares al pasado sábado, cuando cayeron chubascos en distintas comunas de Santiago y se registraron tormentas eléctricas cerca de la cordillera.

Esta vez, el evento se comportará de forma parecida: las precipitaciones se concentrarían más en la precordillera y cordillera, y en el valle podría aparecer lluvia aislada . Aunque también existe la posibilidad de que se formen tormentas eléctricas en el interior.

¿A qué hora comienza la lluvia en la RM? ¿Cuáles serán las comunas más afectadas?

Lluvia en Santiago: a qué hora comienzan las precipitaciones y dónde

De acuerdo a los datos de la DMC, las temperaturas máximas de este jueves en la Región Metropolitana rondarán entre los 24 y 27 °C. El cielo se mantendrá nublado en la mayoría de los sectores.

Además, según algunos modelos, la lluvia podría comenzar durante la tarde, a partir de las 17:00 horas .

Desde Senapred levantaron una alerta temprana preventiva por evento meteorológico que incluye a las siguientes comunas:

San José de Maipo. Puente Alto. Pirque. La Florida. Peñalolén. La Reina. Las Condes. Lo Barnechea. Vitacura. Colina.

#SENAPREDRm Se modifica cobertura de #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina por evento meteorológico. Más información en: https://t.co/mzLuXtdmbP pic.twitter.com/EnFEfxw7Bs — SENAPRED (@Senapred) December 9, 2025

Además, el modelo meteorológico de Meteored, anticipa que las comunas que van a concentrar la mayor cantidad de agua caída en este evento serán:

San José de Maipo (6 mm.)

Colina (1 mm.)

Santiago Centro (1 mm.)

Peñaflor (1 mm.)

La Reina (4 mm.)

Paine (1 mm.)

Lluvia el fin de semana en Santiago

El viernes 12 de diciembre, un día después del evento, el tiempo volverá a la normalidad. El cielo se despejará y será un día primaveral-veraniego en gran parte de la RM.