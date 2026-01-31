SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Lluvias, chubascos y tormentas eléctricas podrían llegar a Santiago este sábado 31 de enero por una baja segregada. Revisa el pronóstico, horarios estimados y comunas donde podrían caer las precipitaciones.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Con el cielo nublado despertó gran parte de la Región Metropolitana este sábado, 31 de enero. Esto, por la llegada de una baja segregada, el fenómeno meteorológico que está provocando tormentas eléctricas y lluvia en el sur de Chile y que, ahora, pasará por la zona central, incluido Santiago.

    De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este evento de posibles precipitaciones, junto con rayos y truenos, traerá un ambiente mucho más fresco a la RM. Las máximas estarán por debajo de los 30 °C y los cielos se mantendrán con nubosidad tanto el sábado como el domingo.

    Hasta ahora, la DMC ha confirmado que habrá vientos de hasta 40 kilómetros, chubascos y probables tormentas eléctricas en la cordillera.

    Pero, ¿caerá agua en la ciudad de Santiago? ¿A qué hora debería empezar la lluvia?

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas Tendencias / La Tercera

    A qué hora llueve hoy en la Región Metropolitana

    Según explicó el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, el evento de tormentas eléctricas y lluvia en forma de chubascos podría comenzar durante la tarde de este sábado, 31 de enero.

    El especialista estimó que las precipitaciones caerían entre las 18:00 y 21:00 horas.

    Sobre las comunas afectadas, mencionó a las que están ubicadas en el oriente de la RM: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque y Colina. Tampoco descarta que algo de lluvia pueda llegar a Ñuñoa, Providencia y La Granja.

    En paralelo, el aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas de Meteochile anticipa que los truenos y rayos sí llegarían a gran parte de Santiago y toda la RM: están pronosticadas para la cordillera costa, valle, precordillera y cordillera de la región.

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas. Foto: DMC.

    Más sobre:El tiempoTiempo hoyTiempo en SantiagoTiempoClimaClima hoyClima en ChileLluviaTormentas eléctricasRegión MetropolitanaTormentas hoyLluvia SantiagoLluvia hoyPronósticoPronóstico del tiempoPronóstico del climaAviso meteorológicoNoticias de hoyLa TerceraBaja segregadaDMC

