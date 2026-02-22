SUSCRÍBETE
    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Entre secadores de aire y toallas de papel, existe una discusión que va más allá de la comodidad o el apuro, y que pone en el centro la higiene en los baños públicos y la posible propagación de bacterias.

    Por 
    Constanza Llefi
    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Lavarse las manos es fundamental para prevenir enfermedades, pero el secado también es importante, ya que influye en la transmisión de microorganismos. Por eso, distintos estudios han analizado cómo funcionan los métodos de secado más comunes en los baños públicos y qué impacto pueden tener en la salud.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavarse siempre las manos después de ir al baño para prevenir enfermedades.

    Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, este hábito reduce entre un 23% y un 40% los casos de diarrea, entre un 16% y un 21% los resfriados y hasta en un 57% las ausencias escolares por enfermedades.

    Hay que tener en cuenta que, si las manos quedan húmedas después de lavarlas, hay mayor probabilidad de transmitir bacterias y microorganismos.

    En la rutina diaria, muchas personas utilizan baños públicos, que generalmente tienen dos opciones para secar las manos: toallas de papel desechables y secadores de aire eléctricos.

    Sin embargo, se han presentado dudas sobre cuál de los dos métodos es más higiénico.

    Un artículo publicado en The Conversation y escrito por Raúl Rivas Gonzales, experto en microbiología, dio una respuesta basada en la ciencia y en los resultados disponibles de las investigaciones.

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    ¿Es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables en los baños públicos?

    Ambas opciones tienen el mismo objetivo: secar las manos. La diferencia está en cómo lo hacen. Las toallas de papel absorben el agua, mientras que los secadores eléctricos la eliminan usando aire.

    Algunos estudios han señalado que los secadores de aire pueden mover pequeñas partículas y bacterias que quedan flotando en el ambiente, además de algunas gotas de agua más grandes que salen despedidas por la fuerza del aire.

    No obstante, el experto explicó que estas gotas grandes caen rápido al suelo o a las superficies cercanas al aparato, por lo que el riesgo de que transmitan infecciones es bajo.

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Respecto al nivel de bacterias que transmite cada método, cuando se comparan los estudios sobre toallas de papel y secadores de aire para determinar qué es mejor, no hay una respuesta clara.

    Algunas investigaciones muestran que la cantidad microorganismos presentes en ambas formas de secar las manos son similares, pero otras indican que los secadores de aire dispersan más bacterias y virus en el aire.

    Por ahora, no existe una respuesta definitiva. Los expertos coinciden en que se necesitan más investigaciones para afirmar cuál es el mejor método.

    Aún así, recomiendan secarse siempre las manos, ya sea con toallas de papel o con secador, porque ambas opciones son mucho más seguras que no secarlas después del lavado.

