Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela, según Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 15 de septiembre que las tropas estadounidenses destruyeron una segunda lancha cargada con drogas procedentes de Venezuela.

Previamente, a principios de este mes, el mandatario había confirmado otro ataque hacia una embarcación, la cual según sus declaraciones, era operada por “narcoterroristas del Tren de Aragua”.

De acuerdo a lo que aseguró en ese momento, la ofensiva generó la muerte de “11 terroristas en combate”, mientras que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Al igual que en dicha instancia de inicios de septiembre, Trump compartió este lunes un video en el que se muestra cómo fue el nuevo ataque .

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas , identificados positivamente y extremadamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió el presidente en una publicación de su red social, Truth Social.

Y enfatizó: “El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos, confirmados, se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales (¡un arma mortal que envenena a los estadounidenses!) con destino a Estados Unidos”.

“Estos cárteles del narcotráfico extremadamente violentos representan una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de Estados Unidos ”, reiteró Trump, en línea con una serie de declaraciones que ha sostenido su administración.

El nuevo anuncio se posiciona en medio de un escenario de crecientes tensiones con Venezuela , lo que ha incluido desde el despliegue de buques de guerra en el Caribe por parte de Washington hasta la movilización de tropas y milicianos por parte de Caracas.

Estados Unidos también ha acusado al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro , de ser el líder de un grupo criminal llamado Cartel de los Soles . Y, a principios de agosto, incrementó al doble la recompensa por información que permita su arresto, por lo que la cifra quedó en 50 millones de dólares.

Desde la administración Trump han descrito al dictador venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y han insistido en que representa “una amenaza” para la seguridad nacional del país norteamericano.

Frente a esta situación, Maduro ha acusado al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de buscar un “cambio de régimen a través de la amenaza militar”. Y ha advertido al abanderado republicano que cualquier agresión contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada” .

Que dijo Trump sobre el nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela

Trump aseguró en su publicación de Truth Social de este lunes que el ataque generó la muerte de “tres terroristas varones en combate” . Detalló que “ningún miembro de las Fuerzas Armadas” estadounidenses resultó herido.

En su post, el mandatario también hizo una advertencia: “¡Atención! Si transporta drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡lo estamos cazando!” .

“Las actividades ilícitas de estos carteles han tenido consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos estadounidenses. ¡No más!”, sentenció Trump.

Cómo es el video del nuevo ataque de EEUU a una lancha cargada con drogas procedente de Venezuela

El video desclasificado que compartió tiene una duración de 27 segundos y muestra cómo una lancha está en el agua, cuando de repente es alcanzada por un misil que la deja en llamas.

A continuación podrás encontrar las imágenes. Sin embargo, cabe precisar que estas podrían herir la sensibilidad de algunas personas, debido que los registros incluyen violencia explícita.