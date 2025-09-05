SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo fue la maniobra “altamente provocadora” de aviones militares de Venezuela sobre un buque de EEUU, según Washington

Las autoridades denunciaron que se trató de una acción “diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo”. Las acusaciones se dieron dos días después de que las fuerzas estadounidenses destruyeran en el Caribe una lancha que, según Trump, iba cargada con drogas.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo fue la maniobra “altamente provocadora” de aviones militares de Venezuela sobre un buque de EEUU, según Washington. Foto: archivo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos reportó que dos aviones militares de Venezuela volaron cerca de un buque de guerra estadounidense en aguas internacionales.

Desde Washington afirmaron en un comunicado compartido este jueves 4 de septiembre que se trató de una maniobra “altamente provocadora”, la cual fue “diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo”.

“Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no persiga ningún esfuerzo por obstruir, disuadir o interferir en operaciones antinarcóticos y antiterrorismo llevadas a cabo por las fuerzas armadas estadounidenses”.

Cabe recordar que Estados Unidos ha acusado al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de dirigir una organización criminal llamada Cartel de los Soles.

Las acusaciones del Departamento de Defensa ocurrieron dos días después de que el presidente Donald Trump ordenara a sus tropas destruir una lancha en el Caribe, la cual según afirmó, iba cargada con drogas y era operada por el Tren de Aragua.

Según detalló, en ese ataque murieron “11 terroristas en combate”, mientras que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, países que no tienen relaciones diplomáticas bilaterales formales desde 2019, se han agudizado estos últimos meses.

Esto ha incluido medidas de Washington como incrementar al doble la recompensa por información que permita el arresto de maduro y desplegar buques de guerra en el Caribe.

Junto con ello, la administración Trump ha descrito al líder del régimen chavista como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por su parte, Caracas ha respondido con la movilización de tropas y milicianos para responder a lo que ha calificado como “amenazas” de Washington.

A principios de septiembre, un día antes del ataque contra la lancha por parte de Estados Unidos, Maduro advirtió que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría “una lucha armada”.

Junto con ello, calificó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como un “señor de la guerra” y lo acusó de buscar un “cambio de régimen a través de la amenaza militar”.

Cómo fue la maniobra “altamente provocadora” de aviones militares de Venezuela sobre un buque de EEUU, según Washington. Foto: archivo.

Qué se sabe de la maniobra de los aviones de Venezuela sobre un buque de EEUU

Un funcionario estadounidense afirmó bajo condición de anonimato a la agencia internacional de noticias Reuters que las aeronaves militares venezolanas eran modelos F-16 y que el buque estadounidense que sobrevolaron era el USS Jason Dunham.

El Dunham es uno de los buques de guerra que Estados Unidos ha desplegado en el Caribe, como parte de la operación que ha sido constantemente criticada por Caracas.

Cuando Reuters consultó al Ministerio de Comunicaciones de Venezuela sobre el episodio, la cartera del régimen chavista no respondió a una solicitud de declaraciones.

El mismo día en que el Departamento de Defensa estadounidense reportó la situación, Rubio afirmó en una rueda de prensa durante su visita a Ecuador que la administración Trump pretende librar “una guerra” contra los narcoterroristas.

Según declaraciones rescatadas por la BBC, manifestó: “Es una guerra contra los asesinos. Es una guerra contra el terror, No se trata de narcotraficantes, sino de narcoterroristas que aterrorizan a los países en los que operan”.

Lee también:

Más sobre:Estados UnidosVenezuelaDonald TrumpTrumpNicolás MaduroMaduroBarcosBuques de guerraAvionesF-16USS Jason DunhamCartel de los SolesCaracasNarcoterrorisoMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El dólar cae en línea con la baja de la divisa en el mundo tras cifras de empleo en Estados Unidos

Las remuneraciones completan 29 meses creciendo sobre la inflación

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Megatoma en San Antonio: abogado de propietarios niega que exista intransigencia y afirma que hay “un ánimo irrestricto a negociar”

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

4.
Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

Kast vuelve a apuntar contra hermano de Jara por reportaje que denuncia “red de bots” y Chilevisión sale a desmentirlo

5.
Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Cristián Campos afirma que se ha contactado con senadores para avanzar en proyecto que busca sancionar denuncias falsas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Dónde se cambia la hora y qué regiones no modifican los relojes este fin de semana

Dónde se cambia la hora y qué regiones no modifican los relojes este fin de semana

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 5 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia
Chile

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Megatoma en San Antonio: abogado de propietarios niega que exista intransigencia y afirma que hay “un ánimo irrestricto a negociar”

Harold Mayne-Nicholls por su candidatura independiente: “Yo creo que hoy día eso marca la diferencia”

La creación de empleos en Estados Unidos se desacelera en agosto y la cifra decepciona al mercado
Negocios

La creación de empleos en Estados Unidos se desacelera en agosto y la cifra decepciona al mercado

El bono que Tesla propone para Elon Musk no tiene precedentes. Es colosal

El PIB de la eurozona frenó su avance en el segundo trimestre

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo
Tendencias

Por qué algunas personas en las redes sociales creen que Donald Trump está gravemente enfermo

Cómo fue la maniobra “altamente provocadora” de aviones militares de Venezuela sobre un buque de EEUU, según Washington

Qué se sabe de los planes de Trump para realizar un combate de la UFC en el exterior de la Casa Blanca

Quiénes podrán ingresar a los partidos de la U tras el severo castigo de la Conmebol
El Deportivo

Quiénes podrán ingresar a los partidos de la U tras el severo castigo de la Conmebol

“El que no salta no va al Mundial”: Argentina se burla de Chile en su festejo ante Venezuela

Marcelo Bielsa se sincera: “Chile fue una experiencia hermosa; me hubiese encantado seguir cuatro años más”

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Finde

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar
Cultura y entretención

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.
Mundo

Maduro anuncia “primera activación” de la Milicia Bolivariana en medio de escalada de tensión militar con EE.UU.

Ucrania denuncia el lanzamiento de más de 150 drones y siete misiles por parte de Rusia

Putin promete “garantías” de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral