Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central. Foto: ATON.

Desde este viernes, 29 de agosto, comienza un nuevo evento de lluvia en la zona central. Las temperaturas se mantendrán bajas hasta el domingo, y la probabilidad de precipitaciones es alta, aunque la intensidad no será tan importante.

Eso es lo que dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Gran parte de la Región Metropolitana podría registrar lloviznas débiles y neblina desde hoy, y durante los próximos días , mientras que regiones aledañas vivirán un escenario similar.

No obstante, el panorama no será similar al de la semana pasada, donde se registró lluvia intensa y nieve en la ciudad. En cambio, su intensidad será mucho más recatada.

Esto es lo que se sabe sobre la lluvia de este fin de semana, hasta ahora.

¿Habrá lluvia en Santiago?

De acuerdo a la DMC, este viernes se registra lluvia desde la madrugada hasta la mañana , para después incluso despejarse un poco y volver a los cielos nublados por la noche.

El sábado 30 y domingo 31, la temperatura máxima será de 14 °C en el centro de Santiago, por lo que se espera un fin de semana frío en la capital.

Además, desde Meteored explicaron que la lluvia no será de gran magnitud en sectores costeros. En cambio, los valles interiores y precordillera podrían tener acumulados más importantes, “especialmente en ciudades como Los Andes y Rancagua”.

Según el modelo de esta plataforma, la lluvia en la capital se extendería desde este viernes hasta el domingo , con un acumulado de unos 10 milímetros de agua caída, aproximadamente, pero a través de chubascos aislados y débiles.

Este día llegará un frente frío “imponente”, viento y lluvia a Santiago, según el pronóstico. Foto: ATON.

Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

La zona central será la más afectada con este nuevo evento de lluvia. De acuerdo al pronóstico, las regiones que podrán tener precipitaciones son:

Región Metropolitana.

Región de Valparaíso.

Región de O’Higgins.

Región del Maule.

Región de Ñuble.

Región de Biobío.

Sobre la nieve, desde Meteored informaron que la cordillera podría recibir precipitaciones más significativas, lo que haría que la nieve se mantenga en sectores altos.