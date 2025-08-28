Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo. Foto: ATON.

Después de varios días soleados en Santiago, el cielo se ha vuelto a cubrir de nubes, y la ciudad se prepara para un posible nuevo evento de lluvia hacia el final de la semana. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este viernes podrían volver las precipitaciones.

No obstante, los meteorólogos han advertido que no se tratará de una lluvia importante, como la que se registró la semana pasada. En cambio, su intensidad será bastante leve , y no caerá de forma homogénea sobre todos los sectores.

Pero, ¿cuándo y a qué hora comienza a llover? ¿Cómo estará el tiempo los próximos días? Esto es todo lo que se sabe sobre el pronóstico.

Cuándo comienza la lluvia en Santiago según el pronóstico

De acuerdo al pronóstico de la DMC, las lluvias en Santiago (incluidos los sectores centro, oriente, norte, poniente y sur) comenzarán durante las primeras horas del viernes, 29 de agosto . Es decir, durante la madrugada y la mañana.

Los datos del organismo muestran que, durante esas horas del día, el cielo estará cubierto de nubes y se registraría llovizna débil.

El pronóstico de lluvia incluye también a Curacaví, Colina y Melipilla. No obstante, San José de Maipo se mantendría con el cielo nublado, pero sin precipitaciones.

En paralelo, el modelo de la plataforma Meteored extiende la presencia de lluvias desde el viernes hasta el domingo 31 , que dejaría un acumulado cercano a los 10 milímetros de agua entre los tres días.

Cuán intensa será la lluvia en Santiago los próximos días

De acuerdo al periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, en esta ocasión, la vaguada costera que se desplazará hacia la Región Metropolitana provocará niebla, neblina y “la probabilidad de garúa”.

La garúa es una llovizna débil y fina, más parecida a la niebla húmeda, que no cae en forma de gotas normales. Es percibida más como una humedad que moja lentamente.