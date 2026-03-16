Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora
Un sistema frontal traerá lluvia, viento y posibles tormentas eléctricas a sectores de la Región Metropolitana este lunes. Revisa dónde podría precipitar y cómo estará el tiempo durante la semana.
La Región Metropolitana comenzó esta semana de marzo con una mañana muy otoñal: cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas. En unos días más, comenzará oficialmente el otoño, y el tiempo ya está comenzando a cambiar.
Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), empezamos a alejarnos de las altas temperaturas: esta semana, ningún día sobrepasará los 30 °C. Lo más cercano será la máxima de 29 °C el próximo miércoles 18.
Además, este lunes 16, está pronosticada la posible caída de lluvia y tormentas eléctricas en algunos sectores de la RM. Esto, por un sistema frontal que llegó del sur y que dejará montos generosos de lluvia en regiones de la zona central, como Valparaíso, Biobío, Maule, Ñuble y O’Higgins.
¿En qué sectores de la RM habrá lluvia? ¿Cómo estará el tiempo el resto de la semana? Esto dice el pronóstico.
Lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana
De acuerdo al aviso meteorológico de la DMC, desde la mañana de este lunes 16 hasta la noche, podrían presentarse tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en la Cordillera Costa de la Región Metropolitana.
Es decir, el sector más afectado sería Melipilla. Según el pronóstico, el cielo en esta zona se mantendrá nublado, y por la tarde comenzarían las tormentas eléctricas, viento entre 25 y 40 km/h y lluvia, condiciones que podrían extenderse hasta la madrugada del martes 17.
Por su parte, Curacaví también podría recibir lluvia. Durante la tarde de este lunes, predominará el cielo nublado con viento fuerte y, durante la noche, podrían esperarse algunos chubascos aislados.
En Santiago, la DMC no pronosticó lluvia. No obstante, producto del sistema frontal, podrían caer algunas gotitas aisladas, pero de intensidad débil.
En paralelo, toda la Región Metropolitana tendrá una jornada nublada. A partir del martes 17, el cielo recién se despejará para dar lugar a días soleados y más calurosos, con máximas entre los 25 y 29 °C durante toda la semana.
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