Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora. Foto: ATON.

La Región Metropolitana comenzó esta semana de marzo con una mañana muy otoñal: cielo parcialmente nublado y temperaturas más frescas. En unos días más, comenzará oficialmente el otoño, y el tiempo ya está comenzando a cambiar.

Según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), empezamos a alejarnos de las altas temperaturas: esta semana, ningún día sobrepasará los 30 °C . Lo más cercano será la máxima de 29 °C el próximo miércoles 18.

Además, este lunes 16, está pronosticada la posible caída de lluvia y tormentas eléctricas en algunos sectores de la RM . Esto, por un sistema frontal que llegó del sur y que dejará montos generosos de lluvia en regiones de la zona central, como Valparaíso, Biobío, Maule, Ñuble y O’Higgins.

¿En qué sectores de la RM habrá lluvia? ¿Cómo estará el tiempo el resto de la semana? Esto dice el pronóstico.

Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora. Foto: ATON.

Lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

De acuerdo al aviso meteorológico de la DMC, desde la mañana de este lunes 16 hasta la noche, podrían presentarse tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en la Cordillera Costa de la Región Metropolitana .

Es decir, el sector más afectado sería Melipilla. Según el pronóstico, el cielo en esta zona se mantendrá nublado, y por la tarde comenzarían las tormentas eléctricas, viento entre 25 y 40 km/h y lluvia, condiciones que podrían extenderse hasta la madrugada del martes 17.

Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora. Foto: ATON.

Por su parte, Curacaví también podría recibir lluvia. Durante la tarde de este lunes, predominará el cielo nublado con viento fuerte y, durante la noche, podrían esperarse algunos chubascos aislados.

En Santiago, la DMC no pronosticó lluvia. No obstante, producto del sistema frontal, podrían caer algunas gotitas aisladas, pero de intensidad débil.