SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Durante años, el dolor articular se ha tratado con pastillas, inyecciones y cirugías, pero una especialista plantea que el mejor tratamiento podría ser algo mucho más simple.

    Por 
    Constanza Llefi
    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    La osteoartritis es una condición que va en aumento y que, según una especialista, hay más alternativas, que no son tradicionales, para tratar la enfermedad.

    A lo largo del mundo hay más de 595 millones de personas que viven afectadas por la osteoartritis, lo que convierte a esta enfermedad en el tipo más común de artritis.

    Esta condición se caracteriza por afectar a los tejidos que rodean a las articulaciones, causando una deterioración que afecta a los huesos con el tiempo y provocando dolor y molestias.

    Según un estudio publicado en The Lancet, la cifra de quienes sufren la enfermedad podría llegar a los mil millones en 2050, debido al aumento del sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad.

    De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis de Estados Unidos, cualquier persona puede llegar a padecer de osteoartritis, sin embargo es una aflicción más común en la vejez y en las mujeres mayores de 50 años.

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Generalmente, los tratamientos para la enfermedad consisten en fármacos, inyecciones e intervención quirúrgica, pero un artículo publicado en The Conversation, escrito por la fisioterapeuta Clodagh Toomey, señala que la mejor medicina para la osteoartritis no se encuentra en un frasco de pastillas ni en un quirófano, sino que en el movimiento y en la actividad física.

    “En todos los países y sistemas de salud, muy pocos pacientes son guiados hacia la única terapia que ha demostrado proteger sus articulaciones y aliviar el dolor: el ejercicio” declaró la experta.

    La contradicción entre el tratamiento habitual y lo que recomienda la ciencia

    Según la experta, la forma en la que se acostumbra a tratar y prevenir la osteoartritis se encuentra muy desfasada de la evidencia científica.

    El artículo utiliza investigaciones realizadas en los sistemas de salud de Irlanda, el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos para comprobar esto: menos de la mitad de las personas con osteoartritis son derivadas a ejercicio o fisioterapia por su médico de cabecera.

    Más del 60 % de los pacientes reciben tratamientos no recomendados y alrededor del 40 % son derivados a un cirujano antes incluso de haber probado opciones no quirúrgicas. Si bien es cierto que la cirugía de reemplazo articular puede cambiar la vida de algunas personas, sigue siendo una cirugía mayor y que “no es exitosa para todos”, según la autora.

    Toomey afirma que el ejercicio es uno de los tratamientos más eficaces para afecciones articulares crónicas, ya que estas enfermedades no solo tienen como causa las articulaciones desgastadas, sino que están determinadas por la fuerza muscular, la inflamación, el metabolismo y el estilo de vida .

    Según la experta, el ejercicio debe ser el primer tratamiento a probar, y debería continuar durante todas las etapas de la enfermedad ya que tiene mucho menos efectos secundarios que los tratamientos farmacológicos, es menos riesgoso e invasivo que una operación y aporta muchos beneficios adicionales para la salud.

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    ¿Por qué es bueno hacer ejercicio para tratar la osteoartritis?

    El artículo explica que, si bien los pacientes que realizan deporte son muy pocos, los que sí hacen ejercicio regularmente se protegen física y biológicamente de desarrollar la enfermedad y de sufrir sus peores efectos.

    Esto se debe a que los extremos de los huesos se encuentran recubiertos por un cartílago, una capa protectora que no tiene la capacidad de recibir el flujo de la sangre por sí sola, por lo que requiere de que el cuerpo se encuentre en movimiento para contar con irrigación sanguínea.

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Es por esto que la experta derriba la idea de que la osteoartritis es un deterioro natural inevitable. La enfermedad es en realidad, un largo proceso de desgaste y reparación en el que el movimiento regular es fundamental para la curación y la salud de toda la articulación.

    La actividad física en los pacientes con osteoartritis no solo ayuda a fortalecer el cartílago y el músculo, sino también a combatir la inflamación, los cambios metabólicos y los cambios hormonales que impulsan la enfermedad.

    Además, realizar ejercicio no solo tiene beneficios para la salud de las articulaciones, sino que también es una buena medicina para todo el cuerpo, ya que se ha documentado que hacer ejercicio tiene beneficios en más de 26 enfermedades crónicas.

    Es por esta razón que la especialista recomienda moverse de manera constante y señala que este debe ser el primer tratamiento a probar, mucho antes de considerar las cirugías.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCienciaEspecialistaBienestarOsteoartritisArtritisVida sanaEjercicioMedicinaConsejos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Rusia niega acusación de países europeos sobre uso de veneno para matar al opositor Alexei Navalny

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja
    Chile

    Incendio forestal en Vichuquén: Senapred reporta afectación de al menos 200 hectáreas y mantiene alerta roja

    Temblor hoy, domingo 15 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuestión de fe: La misión más personal de Kast

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI
    Negocios

    Caída del bitcoin golpea a El Salvador y tensiona la deuda en medio de fricciones con el FMI

    Las tres empresas chilenas autorizadas a venderle al Estado cubano

    Quién es Carolina Vallejo, la nueva CEO de la operación de Millicom en el país tras comprar Telefónica Chile

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista
    Tendencias

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cierra su participación en el LIV Golf de Adelaida rozando el Top 10

    “Esta liga se le está haciendo grande”: Gabriel Suazo se vuelve a llenar de críticas tras nuevo empate del Sevilla

    “Perdí la cabeza”: Matías Almeyda explica su furiosa reacción tras ser expulsado en el duelo entre Sevilla y Alavés

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro
    Tecnología

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Debí quedarme en Madrid: un relato de Jaime Bayly

    Pet Shop Boys llegan a Viña y marcan posición: “No compararía a Bad Bunny con Michael Jackson, son diferentes”

    Kill Bill: la genial venganza de Quentin Tarantino y Uma Thurman no tiene fin

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”
    Mundo

    Israel aprueba la designación de zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”

    Irán confirma una segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con Estados Unidos en Ginebra

    Machado defiende intervención de EE.UU. en Venezuela y apunta que Delcy Rodríguez “es una parte esencial del cártel”

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York