Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

La osteoartritis es una condición que va en aumento y que, según una especialista, hay más alternativas, que no son tradicionales, para tratar la enfermedad.

A lo largo del mundo hay más de 595 millones de personas que viven afectadas por la osteoartritis, lo que convierte a esta enfermedad en el tipo más común de artritis.

Esta condición se caracteriza por afectar a los tejidos que rodean a las articulaciones, causando una deterioración que afecta a los huesos con el tiempo y provocando dolor y molestias.

Según un estudio publicado en The Lancet, la cifra de quienes sufren la enfermedad podría llegar a los mil millones en 2050, debido al aumento del sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis de Estados Unidos, cualquier persona puede llegar a padecer de osteoartritis , sin embargo es una aflicción más común en la vejez y en las mujeres mayores de 50 años.

Generalmente, los tratamientos para la enfermedad consisten en fármacos, inyecciones e intervención quirúrgica, pero un artículo publicado en The Conversation, escrito por la fisioterapeuta Clodagh Toomey, señala que la mejor medicina para la osteoartritis no se encuentra en un frasco de pastillas ni en un quirófano, sino que en el movimiento y en la actividad física.

“En todos los países y sistemas de salud, muy pocos pacientes son guiados hacia la única terapia que ha demostrado proteger sus articulaciones y aliviar el dolor: el ejercicio” declaró la experta.

La contradicción entre el tratamiento habitual y lo que recomienda la ciencia

Según la experta, la forma en la que se acostumbra a tratar y prevenir la osteoartritis se encuentra muy desfasada de la evidencia científica.

El artículo utiliza investigaciones realizadas en los sistemas de salud de Irlanda, el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos para comprobar esto: menos de la mitad de las personas con osteoartritis son derivadas a ejercicio o fisioterapia por su médico de cabecera.

Más del 60 % de los pacientes reciben tratamientos no recomendados y alrededor del 40 % son derivados a un cirujano antes incluso de haber probado opciones no quirúrgicas . Si bien es cierto que la cirugía de reemplazo articular puede cambiar la vida de algunas personas, sigue siendo una cirugía mayor y que “no es exitosa para todos”, según la autora.

Toomey afirma que el ejercicio es uno de los tratamientos más eficaces para afecciones articulares crónicas, ya que estas enfermedades no solo tienen como causa las articulaciones desgastadas, sino que están determinadas por la fuerza muscular, la inflamación, el metabolismo y el estilo de vida .

Según la experta, el ejercicio debe ser el primer tratamiento a probar , y debería continuar durante todas las etapas de la enfermedad ya que tiene mucho menos efectos secundarios que los tratamientos farmacológicos, es menos riesgoso e invasivo que una operación y aporta muchos beneficios adicionales para la salud.

¿Por qué es bueno hacer ejercicio para tratar la osteoartritis?

El artículo explica que, si bien los pacientes que realizan deporte son muy pocos, los que sí hacen ejercicio regularmente se protegen física y biológicamente de desarrollar la enfermedad y de sufrir sus peores efectos.

Esto se debe a que los extremos de los huesos se encuentran recubiertos por un cartílago, una capa protectora que no tiene la capacidad de recibir el flujo de la sangre por sí sola, por lo que requiere de que el cuerpo se encuentre en movimiento para contar con irrigación sanguínea.

Es por esto que la experta derriba la idea de que la osteoartritis es un deterioro natural inevitable. La enfermedad es en realidad, un largo proceso de desgaste y reparación en el que el movimiento regular es fundamental para la curación y la salud de toda la articulación.

La actividad física en los pacientes con osteoartritis no solo ayuda a fortalecer el cartílago y el músculo, sino también a combatir la inflamación, los cambios metabólicos y los cambios hormonales que impulsan la enfermedad.

Además, realizar ejercicio no solo tiene beneficios para la salud de las articulaciones, sino que también es una buena medicina para todo el cuerpo, ya que se ha documentado que hacer ejercicio tiene beneficios en más de 26 enfermedades crónicas.

Es por esta razón que la especialista recomienda moverse de manera constante y señala que este debe ser el primer tratamiento a probar, mucho antes de considerar las cirugías.