    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Un reportaje de la BBC repasó la historia y las propiedades de este alimento milenario, destacando su potencial antimicrobiano, efectos digestivos, entre otros.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El ajo ha acompañado a las civilizaciones durante miles de años. Y aunque es indispensable en múltiples cocinas, un reportaje del programa Food Chain de la BBC exploró otro aspecto que lo ha vuelto famoso: sus beneficios para la salud.

    Distintas culturas a lo largo de la historia atribuyeron propiedades medicinales del ajo, desde la antigua Mesopotamia hasta Grecia y Egipto.

    Hoy, la ciencia moderna ha comenzado a estudiar esos efectos, con resultados interesantes aunque no siempre concluyentes.

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Un “vegetal milagroso”

    Bahee Van de Bor, portavoz de la Asociación Dietética Británica, explicó a la BBC que el ajo contiene altos niveles de potasio, fósforo, cinc y azufre, además de cantidades moderadas de magnesio, hierro y manganeso.

    Pero lo que más destaca son sus compuestos sulfurados, en especial las alicinas, responsables de su olor característico y de parte de sus propiedades antimicrobianas. “Es como un vegetal milagroso”, señaló la especialista.

    El ajo, dice, favorece la salud digestiva gracias a que es rico en fibras prebióticas, que nutren a las bacterias beneficiosas del intestino y pueden ayudar a reducir la hinchazón y el estreñimiento.

    Efectos antimicrobianos y antivirales

    Un estudio realizado en 2014 por la Universidad de Sídney confirmó las fuertes propiedades antimicrobianas, antivirales y antimicóticas del ajo.

    Esto explicaría por qué muchas personas lo usan como remedio casero contra resfríos y molestias invernales, una tradición que se repite en diversas culturas.

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Colesterol y presión arterial

    El reportaje de BBC también revisa investigaciones sobre otros posibles beneficios. Un pequeño estudio realizado en Irán mostró que consumir ajo con jugo de limón ayudó a reducir colesterol y presión arterial tras seis meses.

    Pero otro trabajo más amplio, de la Universidad de Stanford, no encontró reducciones significativas de colesterol en personas sanas.

    De momento, los científicos coinciden en que es necesario seguir investigando para confirmar su impacto en enfermedades cardiovasculares.

    ¿Cuánto ajo consumir?

    Para adultos, se considera saludable ingerir uno o dos dientes de ajo crudo al día, indica la BBC.

    Sin embargo, un consumo excesivo –especialmente con el estómago vacío– puede causar molestias gastrointestinales, gases y cambios en la flora intestinal, según la revista American Family Physician.

    Más sobre: Ajo Comida Ciencia Beneficios del ajo Beneficios Salud Bienestar Estilo de vida Alimentos Verduras

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio
    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio

    Claudia Martínez: "Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo"
    Claudia Martínez: "Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo"

    Cómo fue la detención de Wilmer "Pipo" Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador
    Cómo fue la detención de Wilmer "Pipo" Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Ante Perú, en Sochi: el Nicolás Córdova técnico alcanzará al Nicolás Córdova futbolista en la Roja
    Ante Perú, en Sochi: el Nicolás Córdova técnico alcanzará al Nicolás Córdova futbolista en la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Steve Lukather de Toto: "The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad"
    Steve Lukather de Toto: "The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad"

    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes
    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

