El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

El príncipe Guillermo de Gales habló por primera vez de manera abierta sobre cómo él y su esposa, Kate Middleton, manejaron el diagnóstico de cáncer de la princesa con sus tres hijos, Jorge, de 12 años; Carlota, de 10; y Luis, de 7.

En una entrevista emitida el domingo por el programa Domingão com Huck, de la cadena brasileña TV Globo, el heredero al trono británico explicó que optaron por mantener la honestidad con los niños durante el difícil proceso que vivieron el año pasado.

“Todas las familias atraviesan momentos difíciles y afrontan desafíos juntas. La forma en que se manejan esos momentos marca la diferencia”, señaló el príncipe desde el país sudamericano.

“ Decidimos contarles todo a nuestros hijos, tanto las buenas como las malas noticias. Les explicamos por qué suceden ciertas cosas y por qué podrían sentirse tristes . Ocultarles cosas no funciona”, señaló la autoridad.

Guillermo añadió que no existe una fórmula única para enfrentar estas situaciones:

“A veces sientes que estás compartiendo demasiado con los niños, cosas que probablemente no deberías. Puede que surjan muchas preguntas sin respuesta; creo que todos los padres pasan por eso. No hay un manual para ser padre, y nosotros elegimos hablar de todo ”.

El cáncer y evolución de Kate Middleton

El testimonio llega casi un año después de que Kate Middleton revelara públicamente su diagnóstico de cáncer, en marzo de 2024, a través de un video difundido en sus redes sociales.

En esa ocasión, explicó que la enfermedad fue detectada tras una cirugía abdominal. Tras el anuncio, el príncipe Guillermo decidió reducir sus compromisos oficiales para acompañar a su familia.

Meses después, la princesa confirmó que había completado su tratamiento y que el cáncer se encontraba en remisión .

Guillermo ha descrito el último año como “el más difícil” de su vida, especialmente porque la enfermedad de su esposa coincidió con el diagnóstico de cáncer de su padre, el rey Carlos III.

El rol de padre de un príncipe

Durante la conversación en la televisión brasileña, el príncipe también habló de su rol como padre y de cómo comparte las responsabilidades domésticas con Kate.

“Citas para jugar, hacer de taxista, días de deporte, partidos, jugar en el patio cuando puedo... Llevo a los niños al colegio casi todos los días. Lo compartimos, pero probablemente ella hace la mayor parte del trabajo”, reconoció.

Además, contó que ninguno de sus hijos tiene celular por ahora, aunque eso podría cambiar pronto: “Cuando Jorge pase a Secundaria quizá tenga acceso limitado a internet. Con acceso total, los niños acaban viendo cosas que no deberían”, explicó.

El viaje de la princesa Diana a Brasil

El viaje de Guillermo a Brasil –en el marco de la COP30– marcó también un guiño al legado de su madre, la princesa Diana, quien visitó el país en 1991.

Al ver una imagen de aquella visita, en la que ella abrazaba a un niño con VIH, el príncipe aseguró: “Llevo conmigo su legado social y humanitario todos los días”.