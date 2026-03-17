El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

Terminar una relación de pareja es difícil. Incluso cuando hay un acuerdo mutuo para romper, haber compartido un tiempo de tu vida con alguien más está cargado de emociones, secretos y esperanza.

Cuando todo acaba, es común sentir angustia, tristeza, confusión, vulnerabilidad y hasta alivio. También incertidumbre, pues hay quienes se encuentran en el limbo de no saber cómo retomar el ritmo de la vida y seguir adelante.

“Cualquier emoción puede ser parte de la experiencia de ruptura de alguien, pero todas las rupturas tienen esto en común: se vuelven parte de la historia de las personas”, escribió Theresa E. DiDonato, Ph.D., psicóloga social y profesora de psicología en la Universidad Loyola de Maryland.

En esta línea, en un artículo de Psychology Today, la especialista explicó que tras la ruptura, en la mente puede persistir el apego que se desarrolló con la pareja.

El apego es “un sistema de regulación interpersonal que nos mantiene tranquilos y seguros cuando funciona bien”. Un ejemplo de ello, explicó DiDonato, es cuando alguien vive una situación estresante y recurre a su pareja en búsqueda de consuelo y atención.

Y un reciente estudio comprobó que ese apego puede perdurar incluso varios años después de haber terminado. Esto es lo que dice la investigación.

El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio Tendencias / La Tercera

Por qué el apego a una expareja puede durar años, según un estudio

De acuerdo a la psicóloga, las parejas románticas suelen “grabarse” en nuestro cerebro como figura de apego. Pero, ¿qué pasa cuando terminamos la relación?

En un reciente estudio publicado en Sage Journals, los investigadores encontraron que, tras una ruptura, pueden aparecer dos caminos: el primero, que los apegos no desaparezcan del todo y el segundo, que los apegos terminen por completo.

Tras encuestar a 328 estudiantes universitarios que tuvieron una relación sentimental de 4.5 años de duración en promedio, los resultados arrojaron que el apego hacia sus parejas tardó hasta una década en desaparecer.

Es decir, la mayoría de las personas no lograron despegarse completamente de sus exparejas hasta diez años después.

Pero hay esperanza: si bien el apego perduró varios años, eventualmente logró desaparecer por completo.

“Lo que le sucede a la persona promedio no describe a todos. Mientras que la mayoría experimenta un declive constante (aunque prolongado) en su apego a su ex, otras se desvinculan rápidamente, mientras que otras se aferran con más fuerza”, aseguró la psicóloga DiDonato, que no participó en el estudio.

El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio Tendencias / La Tercera

El perfil de personas que tardaron más en olvidar a su ex

La especialista explicó que las personas con mayor apego evitativo —que no buscan ni esperan apoyo de sus parejas cercanas— lograron desvincularse antes.

En cambio, quienes tienen apego ansioso —que necesitan garantías constantes de que recibirán ayuda y confirmación de sus parejas— mantuvieron el apego durante mucho más tiempo.

“Curiosamente, el género no moderó estas tendencias con el tiempo. Independientemente del género, los vínculos persistieron durante un largo periodo y luego decayeron. Puede tardar una década, pero finalmente termina” , aseguró la psicóloga.

Además, el estudio mostró que iniciar una nueva relación romántica tampoco influye en que el apego con la expareja termine más rápido. Es decir, construir un nuevo apego no reemplaza al que se desarrolló anteriormente con otra persona.

“Esta investigación revela que la mayoría de las personas se aferran mentalmente a su expareja, incluso durante años después de la ruptura. Es normal. No significa que quieras reconectar con tu ex, ni revela nada sobre tus relaciones actuales o futuras”.

Se trata simplemente de una “historia” que queda marcada en el cerebro durante una cantidad considerable de tiempo pero que, eventualmente, se logra olvidar.