El incierto futuro del coral en un mundo sobrecalentado

El destino del coral está sellado, según la ciencia climática: con 1,5 grados Celsius de calentamiento global, la mayoría de los arrecifes no lograrán sobrevivir .

No es un escenario lejano. Los científicos predicen que el aumento de 1,5º C se alcanzará en una década y que, a partir de ese punto, muchos corales simplemente no podrán sobrevivir.

Es importante asumir ese hecho y preguntarse qué sigue “en lugar de intentar aferrarse al pasado”, declara David Obura, presidente de la IPBES, el panel científico experto de la ONU sobre biodiversidad.

“Ojalá fuera diferente”, reconoce este científico de arrecifes keniano y director fundador de CORDIO East Africa, una organización de investigación marina.

“Tenemos que ser pragmáticos al respecto, hacernos esas preguntas y enfrentar el futuro que probablemente nos espera” explica a la AFP.

Es un tema en el que pocos científicos marinos desean profundizar.

“Nos cuesta imaginar que realmente todos los arrecifes de coral puedan desaparecer”, dijo Melanie McField, experta en arrecifes del Caribe, quien describió una “especie de síndrome de estrés pre-traumático” entre sus colegas.

“Pero es probable que ocurra en un mundo de +2º C, al que nos dirigimos rápidamente”, dijo McField, directora fundadora de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Personas Saludables, a la AFP.

Cuando se ven estresados por aguas oceánicas más calientes, los corales expulsan las microalgas que les dan su color característico y fuente de alimento.

Si esa situación no se invierte, los corales blanqueados mueren lentamente de hambre .

Con 1,5° C de calentamiento respecto a la era preindustrial, se espera que entre el 70% y el 90% de los arrecifes de coral mueran, según el IPCC, la máxima autoridad mundial en ciencia climática.

Con 2° C, esa cifra sube al 99%.

Incluso con el calentamiento actual –alrededor de +1,4° C– está ocurriendo una muerte masiva de corales, y muchos científicos creen que el colapso global de los arrecifes tropicales ya ha comenzado.

El incierto futuro del coral en un mundo sobrecalentado

Qué viene después

Obura dijo que no era pesimista imaginar un mundo sin arrecifes de coral, sino una pregunta urgente que los científicos “apenas empiezan a abordar”.

“No veo razón para no ser claros sobre dónde estamos en este momento”, declara Obura.

“Seamos honestos al respecto y enfrentemos las consecuencias”, opina.

En lugar de desaparecer por completo, los arrecifes de coral tal y como existen hoy probablemente evolucionarán hacia algo muy diferente , dijeron a la AFP científicos marinos de cuatro continentes.

Esto ocurrirá a medida que los corales duros de crecimiento lento –los principales constructores del arrecife que sustentan el ecosistema– desaparezcan, dejando tras de sí esqueletos blancos sin tejido vivo.

Gradualmente, estos serían cubiertos por algas y colonizados por organismos más simples capaces de soportar océanos más calientes, como esponjas, mejillones y corales blandos como los abanicos de mar.

“Habrá menos ganadores que perdedores”, dijo Tom Dallison, científico marino y asesor estratégico de la Iniciativa Internacional de Arrecifes Coralinos.

Estas especies dominarían este nuevo mundo submarino.

Los corales muertos debajo— debilitados por la acidificación del océano y azotados por olas y tormentas— se erosionarían con el tiempo hasta convertirse en escombros.

“Seguirán existiendo, pero tendrán un aspecto muy diferente. Es nuestra responsabilidad asegurar que estén protegidos, así como [los organismo] que dependen de ellos”, dijo Dallison.

Una imagen difusa

Los arrecifes corales albergan una cuarta parte de todas las especies oceánicas.

Unos arrecifes más pequeños, dispersos y menos biodiversos significa simplemente menos peces y otras formas de vida marina.

El colapso de los arrecifes amenaza especialmente a los cerca de mil millones de personas que dependen de ellos para alimentación, ingresos turísticos y protección contra la erosión costera y tormentas.

Pero si se protegen y gestionan adecuadamente, estos arrecifes “post-coral” aún podrían ser ecosistemas sanos, productivos y atractivos que proporcionen ciertos beneficios económicos, explica Obura.

Hasta ahora, la imagen es difusa: la investigación sobre este futuro ha sido muy limitada.

Los recursos limitados se han priorizado para proteger corales y explorar formas novedosas de que los arrecifes sean más resilientes al clima.

Pero el cambio climático no es la única amenaza para los corales, también está presente la contaminación o la sobrepesca .

Los esfuerzos de conservación y restauración son “absolutamente esenciales” pero en solitario son como “empujar una bola muy pesada cuesta arriba, y esa colina se vuelve cada vez más empinada”, agrega este experto.