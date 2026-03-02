SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    El "lunes triste" fue determinado por un psicólogo británico, quien tomó en consideración factores como el clima, el tristeza que surge después de las fiestas de fin de año y el retorno a la rutina.

    Rosario GallardoPor 
    Rosario Gallardo
    Foto: Getty Images.

    Este 2 de marzo, millones de chilenos vuelven a la rutina después de las vacaciones: las oficinas se llenan de trabajadores, los niños y jóvenes regresan a estudiar y hay más autos en las calles y avenidas. Así comienza el famoso “Superlunes” en Chile.

    Aunque muchos retoman la rutina con alegría, es común sentirse más apagado y triste. En esta línea, el Superlunes podría comparase al Blue Monday, el tercer lunes de enero que es considerado como la jornada más triste.

    El terminó “blue” -azul, en inglés- no sólo se refiere al nostálgico color, si no que también se asocia con sentimientos de tristeza y, además, a la temporada de invierno que está presente en el hemisferio norte del planeta.

    Y si bien a la fecha aún no existen pruebas científicas concretas, por casi dos décadas el concepto de este “lunes triste” ha contado con respaldo de la sociedad y ya es en una creencia popular.

    ¿Qué es el Blue Monday?

    Cómo nace el término “Blue Monday”

    La fórmula que fijó el tercer lunes de enero como el más triste partió como una estrategia publicitaria.

    Fue en 2005 cuando se acuñó por primera vez el término por el psicólogo británico y profesor del Centro de Aprendizaje de Lifelong de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall.

    Por qué hoy se considera el día más triste del año. (null)

    Con el objetivo de potenciar sus ventas en preparación para el verano, la entonces compañía de viajes Sky Travel le pidió a Arnall determinar cuál era la fecha ideal para empezar a preparar las estrategias para las vacaciones de verano, que en el hemisferio norte comienzan a mitad del año.

    El psicólogo británico, según recuenta La Nación, consideró distintas variables para completar la solicitud de la agencia de viajes.

    Entre ellas estaba el clima, las deudas después de Navidad, el resultado -o fallo- de los propósitos de Año Nuevo, la falta de motivación, el tiempo dirigido a actividades culturales, así como también el tiempo consumido en relajación y el tiempo utilizado para dormir, además de la cantidad de días que habían transcurrido después de las fiestas navideñas.

    Considerando todo lo anterior fue que Arnall dio con el día más triste de todo el año.

    El 24 de enero del 2005 se anunció por primera vez este melancólico día, a través de la misma agencia Sky Travel.

    El anuncio, sin embargo, fue blanco de varias críticas que cuestionaban que la conclusión no estaba respaldada por bases científicas sólidas.

    El clima no lo es todo

    El clima fue una de las razones por las que se denominó a este lunes como el “Blue Monday”.

    Las frías temperaturas que se registran en el hemisferio norte del planeta, al estar en pleno invierno, se asocia con tristeza o incluso depresión. También las pocas horas de luz solar, con días muchísimo más cortos, pueden afectar negativamente el estado de ánimo de las personas.

    Pero este no es el único antecedente que consideró Cliff Arnall.

    Por qué hoy se considera el día más triste del año. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    El inicio de un nuevo año, y con ello el término de la temporada festiva de Navidad y Año Nuevo, es también el retorno a la rutina. Y este fin a las celebraciones puede traer consigo cansancio y desmotivación, abandonando además los “propósitos” que generalmente realizamos a fin de año.

    Otro punto que también afecta -y que puede aplicarse a ambos hemisferios- son las deudas y responsabilidades que vienen con el fin de las fiestas.

    Lee también:

    Más sobre:SaludSalud mentalBlue MondayLunesTristeFin de añoNavidadAño nuevoDepresiónClimaRutinaCarga mental

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Víctor Ramos por situación en la Macrozona Sur: “Era imposible resolver un conflicto como este en cuatro años”

    Lo más leído

    1.
    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    2.
    Qué trucos virales para dormir realmente funcionan, según los médicos

    Qué trucos virales para dormir realmente funcionan, según los médicos

    3.
    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    Por qué los paños de cocina viejos secan mejor que los nuevos, según la ciencia

    4.
    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje
    Chile

    Ataque incendiario en La Araucanía deja cuatro vehículos afectados: dejan lienzo con mensaje

    “Parece que estuvieran gastando la plata en otra cosa”: Poduje carga contra el gobierno ante manifestación por viviendas

    Squella y candidatura de Bachelet a la ONU: “Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec
    Negocios

    El dólar se dispara en medio del conflicto en el Medio Oriente y caída no esperada del Imacec

    Precios del petróleo se disparan a máximos de un año tras ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Ministro Grau llama a no “sobreinterpretar” el negativo Imacec de enero y resalta efecto de una alta tasa de comparación

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”
    Tendencias

    ¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

    Superlunes con lluvia en la RM: anuncian que el sistema frontal alcanzará la zona central

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental
    El Deportivo

    Con lienzos y Juan Martín Lucero cantando contra Colo Colo: la íntima celebración del camarín de la U tras derrotar al Cacique en el Monumental

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”
    Mundo

    Estados Unidos confirma que tres aviones militares se estrellaron en Kuwait tras ser alcanzados por “fuego amigo”

    Qatar alerta de que Irán “tendrá que pagar el precio” de sus ataques en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers