¿Es el Superlunes el Blue Monday chileno? Por qué volver a la rutina puede resultar “triste”

Este 2 de marzo, millones de chilenos vuelven a la rutina después de las vacaciones: las oficinas se llenan de trabajadores, los niños y jóvenes regresan a estudiar y hay más autos en las calles y avenidas. Así comienza el famoso “Superlunes” en Chile.

Aunque muchos retoman la rutina con alegría, es común sentirse más apagado y triste. En esta línea, el Superlunes podría comparase al Blue Monday , el tercer lunes de enero que es considerado como la jornada más triste.

El terminó “blue” -azul, en inglés- no sólo se refiere al nostálgico color, si no que también se asocia con sentimientos de tristeza y, además, a la temporada de invierno que está presente en el hemisferio norte del planeta.

Y si bien a la fecha aún no existen pruebas científicas concretas, por casi dos décadas el concepto de este “lunes triste” ha contado con respaldo de la sociedad y ya es en una creencia popular.

¿Qué es el Blue Monday?

Cómo nace el término “Blue Monday”

La fórmula que fijó el tercer lunes de enero como el más triste partió como una estrategia publicitaria.

Fue en 2005 cuando se acuñó por primera vez el término por el psicólogo británico y profesor del Centro de Aprendizaje de Lifelong de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall.

Por qué hoy se considera el día más triste del año. (null)

Con el objetivo de potenciar sus ventas en preparación para el verano, la entonces compañía de viajes Sky Travel le pidió a Arnall determinar cuál era la fecha ideal para empezar a preparar las estrategias para las vacaciones de verano, que en el hemisferio norte comienzan a mitad del año.

El psicólogo británico, según recuenta La Nación, consideró distintas variables para completar la solicitud de la agencia de viajes.

Entre ellas estaba el clima, las deudas después de Navidad , el resultado -o fallo- de los propósitos de Año Nuevo , la falta de motivación, el tiempo dirigido a actividades culturales, así como también el tiempo consumido en relajación y el tiempo utilizado para dormir , además de la cantidad de días que habían transcurrido después de las fiestas navideñas.

Considerando todo lo anterior fue que Arnall dio con el día más triste de todo el año.

El 24 de enero del 2005 se anunció por primera vez este melancólico día, a través de la misma agencia Sky Travel.

El anuncio, sin embargo, fue blanco de varias críticas que cuestionaban que la conclusión no estaba respaldada por bases científicas sólidas.

El clima no lo es todo

El clima fue una de las razones por las que se denominó a este lunes como el “Blue Monday”.

Las frías temperaturas que se registran en el hemisferio norte del planeta, al estar en pleno invierno, se asocia con tristeza o incluso depresión. También las pocas horas de luz solar, con días muchísimo más cortos, pueden afectar negativamente el estado de ánimo de las personas.

Pero este no es el único antecedente que consideró Cliff Arnall.

Por qué hoy se considera el día más triste del año. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

El inicio de un nuevo año, y con ello el término de la temporada festiva de Navidad y Año Nuevo, es también el retorno a la rutina . Y este fin a las celebraciones puede traer consigo cansancio y desmotivación, abandonando además los “propósitos” que generalmente realizamos a fin de año.

Otro punto que también afecta -y que puede aplicarse a ambos hemisferios- son las deudas y responsabilidades que vienen con el fin de las fiestas.