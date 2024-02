Esta es la rutina con la que Lucho Miranda saltó a la fama

Lucho Miranda es el humorista que se presentará en la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2024.

Es la primera vez que el comediante oriundo de Vicuña actuará en el histórico certamen de la Ciudad Jardín. Sin embargo, hace un par años pasó por otro escenario importante: el Teatro Teletón.

La rutina con la que Lucho Miranda saltó a la fama

Miranda fue paciente de la Teletón desde los 3 años luego de haber sufrido parálisis cerebral. Considerando esa historia de vida, el humorista decidió tomar varias referencias y las plasmó en la rutina que dio en el Teatro Teletón en 2021.

“No solamente Kramer trae videos en sus presentaciones, yo también. La única diferencia es que Kramer trae imitaciones y yo traigo limitaciones”, relataría el humorista sobre el escenario.

Su madre también fue mencionada en aquel show. “Mi mamá me decía que si no hacía todas las terapias, Don Francisco nunca me iba a llamar a la Teletón. Por mucho tiempo Don Francisco tuvo la misma importancia que el Viejo Pascuero en mi casa”, aseguraba.

Lucho Miranda. Foto: Dedvi Missene.

El paso de Miranda por el Teatro Teletón fue breve, puesto que la actuación se extendió por 12 minutos, pero el público quedó encantado y comenzó a ser más conocido a nivel nacional. Por esta actuación, de hecho, fue nominado a Mejor Comediante en los Premios Caleuche 2022.

Durante un episodio del programa Socios de la Parrilla estrenado en 2023, el comediante se mostró esperanzado con ser parte del Festival de Viña a futuro, lo que finalmente se materializó.

“Sería bonito, muy bonito, creo que es el escenario ideal para contar chistes, para darme a conocer, porque es el escenario más importante de Chile”, diría en esa oportunidad.