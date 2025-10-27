SUSCRÍBETE
"Está haciendo un trabajo maravilloso": qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

El mandatario estadounidense destacó la victoria legislativa del partido La Libertad Avanza y recordó el apoyo político y económico que brindó a Milei antes de los comicios.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria Foto: Instagram @javiermilei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su homólogo argentino, Javier Milei, por la victoria de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas celebradas el domingo en Argentina.

El partido oficialista recibió cerca del 40% de los votos, lo que significa un respaldo de la ciudadanía al gobierno de Milei y también implica mayor poder en el Congreso para despachar leyes.

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

¿Qué dijo Trump?

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, escribió Trump en su red social Truth Social durante una gira por Asia, según informó DW.

En declaraciones posteriores a la prensa, el mandatario estadounidense aseguró que el libertario “fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”.

La relación Trump-Milei

En los días previos a los comicios, Trump había expresado abiertamente su apoyo político y electoral a Milei, consolidando una alianza que ambos líderes han cultivado desde hace meses.

La administración estadounidense respaldó a Argentina con un acuerdo de estabilización cambiaria que incluye un intercambio de monedas por hasta US$ 20.000 millones.

Además, la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario argentino mediante la compra de pesos para inyectar liquidez.

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Trump condicionó esa asistencia financiera al resultado de las elecciones, que finalmente otorgaron a Milei una amplia mayoría en el Congreso, reforzando su capacidad para avanzar con su plan de reformas económicas y estructurales.

“El margen de la victoria fue realmente inesperado. La gente pensaba que sería difícil ganar, pero no solo ganó, sino que ganó por mucho”, comentó el presidente estadounidense.

¿Qué respondió Javier Milei?

Por su parte, Javier Milei agradeció públicamente el respaldo de Trump.

“Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”, escribió el mandatario argentino en su cuenta de X.

El líder libertario añadió: “Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial”.

