SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

El presidente argentino logró más del 40% de los votos en las legislativas de medio término, consolidando su poder político y obteniendo respaldo a su programa económico.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Argentina vivió este domingo una jornada electoral que reconfiguró su mapa político. El presidente Javier Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas, con más del 40% de los votos para su partido, La Libertad Avanza.

“Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso”, declaró Milei desde su búnker electoral en Buenos Aires.

Su triunfo, según la BBC, marca un punto de inflexión para el oficialismo tras meses de crisis económica, denuncias de corrupción y una reciente derrota en la provincia de Buenos Aires.

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. Foto:Xinhua/Martín Zabala [e]MARTIN ZABALA

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en la mayoría de las provincias y consiguió resultados especialmente altos en la capital, Córdoba y Santa Fe.

En Buenos Aires, el distrito más poblado del país, el libertario redujo drásticamente la diferencia con el peronismo y terminó imponiéndose por menos de un punto.

¿Qué implica la victoria de Milei?

Con esta elección, Milei amplía su influencia en la Cámara de Diputados y el Senado, lo que le permitirá avanzar con parte de su agenda de reformas económicas y estructurales.

“Tenemos que afianzar en los próximos dos años el camino reformista para consolidar el crecimiento”, sostuvo el mandatario durante la celebración.

El resultado fue interpretado como un respaldo ciudadano al programa de austeridad y liberalización económica impulsado por Milei desde su llegada al poder en 2023.

Según el Washington Post, la votación funcionó como un referéndum sobre su gestión y sobre su “experimento de austeridad radical”, que ha incluido despidos masivos en el sector público, reducción del gasto estatal y una política de estrecha cooperación con Estados Unidos.

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. Foto: Xinhua/Martín Zabala [e]MARTIN ZABALA

Repercusiones internacionales del triunfo

La victoria también tiene repercusiones internacionales. En las semanas previas a la elección, Washington anunció un paquete de rescate financiero de hasta US$ 40.000 millones para Argentina, condicionado –según el propio Donald Trump– al desempeño de Milei en las urnas.

El presidente estadounidense calificó el triunfo del libertario como “aplastante” y aseguró que “nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo argentino”.

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. Foto: Oficina del Presidente

Este respaldo refuerza el vínculo político e ideológico entre ambos líderes. En palabras del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, la asistencia económica forma parte de una nueva “Doctrina Monroe económica” destinada a estabilizar a gobiernos afines en la región.

Críticas de la oposición

Sin embargo, la relación también ha despertado críticas internas. Dirigentes opositores y figuras del peronismo acusaron a Trump de intervenir en la política argentina.

En redes sociales, el hashtag #PatriaOColonia se volvió tendencia tras la visita de Milei a la Casa Blanca.

Pese a la controversia, analistas consultados por la BBC señalan que el resultado confirma que buena parte del electorado argentino “decidió mantener el crédito abierto al cambio de enfoque económico”.

Según la politóloga Lara Goyburu, “muchos votantes prefirieron apostar por la incertidumbre del futuro antes que volver a la certeza del pasado”.

Para Milei, la elección no solo fortalece su posición en el Congreso, sino que le otorga una base política sólida para los dos años que restan de su mandato.

Lee también:

Más sobre:Javier MileiArgentinaEleccionesLegislativasvotacionesDonald TrumpLa Libertad AvanzaLibertarioMundoInternacionalPolítica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”
Cultura y entretención

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal