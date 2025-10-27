Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Argentina vivió este domingo una jornada electoral que reconfiguró su mapa político. El presidente Javier Milei obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas, con más del 40% de los votos para su partido, La Libertad Avanza .

“Hoy ha sido un día histórico. El pueblo argentino dejó atrás la decadencia y optó por el progreso”, declaró Milei desde su búnker electoral en Buenos Aires.

Su triunfo, según la BBC, marca un punto de inflexión para el oficialismo tras meses de crisis económica, denuncias de corrupción y una reciente derrota en la provincia de Buenos Aires.

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. Foto:Xinhua/Martín Zabala [e]MARTIN ZABALA

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en la mayoría de las provincias y consiguió resultados especialmente altos en la capital, Córdoba y Santa Fe.

En Buenos Aires, el distrito más poblado del país, el libertario redujo drásticamente la diferencia con el peronismo y terminó imponiéndose por menos de un punto.

¿Qué implica la victoria de Milei?

Con esta elección, Milei amplía su influencia en la Cámara de Diputados y el Senado, lo que le permitirá avanzar con parte de su agenda de reformas económicas y estructurales .

“Tenemos que afianzar en los próximos dos años el camino reformista para consolidar el crecimiento”, sostuvo el mandatario durante la celebración.

El resultado fue interpretado como un respaldo ciudadano al programa de austeridad y liberalización económica impulsado por Milei desde su llegada al poder en 2023.

Según el Washington Post, la votación funcionó como un referéndum sobre su gestión y sobre su “experimento de austeridad radical”, que ha incluido despidos masivos en el sector público, reducción del gasto estatal y una política de estrecha cooperación con Estados Unidos.

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. Foto: Xinhua/Martín Zabala [e]MARTIN ZABALA

Repercusiones internacionales del triunfo

La victoria también tiene repercusiones internacionales. En las semanas previas a la elección, Washington anunció un paquete de rescate financiero de hasta US$ 40.000 millones para Argentina, condicionado –según el propio Donald Trump– al desempeño de Milei en las urnas.

El presidente estadounidense calificó el triunfo del libertario como “aplastante” y aseguró que “nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo argentino” .

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina. Foto: Oficina del Presidente

Este respaldo refuerza el vínculo político e ideológico entre ambos líderes. En palabras del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, la asistencia económica forma parte de una nueva “Doctrina Monroe económica” destinada a estabilizar a gobiernos afines en la región.

Críticas de la oposición

Sin embargo, la relación también ha despertado críticas internas. Dirigentes opositores y figuras del peronismo acusaron a Trump de intervenir en la política argentina.

En redes sociales, el hashtag #PatriaOColonia se volvió tendencia tras la visita de Milei a la Casa Blanca.

Pese a la controversia, analistas consultados por la BBC señalan que el resultado confirma que buena parte del electorado argentino “decidió mantener el crédito abierto al cambio de enfoque económico”.

Según la politóloga Lara Goyburu, “muchos votantes prefirieron apostar por la incertidumbre del futuro antes que volver a la certeza del pasado”.

Para Milei, la elección no solo fortalece su posición en el Congreso, sino que le otorga una base política sólida para los dos años que restan de su mandato.