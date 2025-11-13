Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor? Foto: Mario Tellez / La Tercera

Luego de dejar atrás las lluvias de la semana pasada, el calor vuelve a sentirse con fuerza en la Región Metropolitana este jueves 13 de noviembre.

Esta jornada los termómetros podrían alcanzar hasta los 31°C, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Durante la mañana, el cielo se presentará despejado variando a nubosidad parcial, condición que se mantendrá en la tarde, mientras que en la noche el cielo estará totalmente despejado.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas máximas se registrarán principalmente en Santiago norte y Colina, donde se espera un peak de 31°C.

¿A qué hora es el peak de calor?

Según el portal Meteored.cl, el peak de calor se registrará entre las 14:00 y las 17:00 horas , periodo en que las temperaturas se mantendrán cercanas a los 30°C.

Así estarán las temperaturas este jueves en Santiago:

Colina: 9°C / 31°C

Curacaví: 8°C / 30°C

Melipilla: 9°C / 29°C

San José de Maipo: 8°C / 29°C

Santiago centro: 9°C / 30°C

Santiago norte: 9°C / 31°C

Santiago poniente: 9°C / 30°C

Santiago oriente: 10°C / 30°C

Santiago sur: 7°C / 29°C

¿Cómo estará el fin de semana en la capital?

El pronóstico extendido de la DMC indica que el calor se mantendrá durante los próximos días, aunque con leves descensos en las máximas .