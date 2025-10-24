SUSCRÍBETE
Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Las compañías chinas de dispositivos y automóviles eléctricos anunciaron la integración de sus ecosistemas y la adopción, entre otras funciones, de llaves NFC y carga rápida en el habitáculo.

Alejandro Jofré
Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA. Imagen: referencial

Una de las marcas chinas más grandes de dispositivos de inteligencia artificial (IA), Honor, y el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos, BYD, anunciaron una alianza que transformará la movilidad inteligente mediante la integración de sus ecosistemas.

El anuncio se realizó en medio de los eventos de innovación tecnológica, Honor Global Developers Conference y AI Device Ecosystem Conference 2025, e integra la solución de conectividad vehicular de Honor con el ecosistema inteligente DiLink de BYD.

Con el objetivo de ofrecer a los consumidores experiencias de movilidad fluidas y centradas en el usuario, el acuerdo fue firmado por Fang Fei, presidenta de productos de Honor, y Tang Dongsheng, vicepresidente sénior de BYD.

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

La alianza de BYD y Honor se desarrollará sobre tres pilares:

1. Innovación tecnológica: desarrollo conjunto de agentes de inteligencia artificial y llaves de automóvil Bluetooth de alta precisión.

2. Ecosistema integrado: un modelo colaborativo que maximiza la compatibilidad entre las plataformas de Honor y BYD.

3. Comunicación unificada: campañas de marketing y presentaciones de productos coordinadas.

La estrategia de Honor y BYD

La colaboración entre ambas empresas comenzó en 2023 con la introducción de llaves de automóvil NFC, que permiten bloquear y desbloquear vehículos BYD con los teléfonos de Honor.

En 2024, se expandió para incluir la carga rápida dentro de los habitáculos de los vehículos. Y este 2025, la cooperación se profundizó con la adopción de Honor Car Connect por parte de marcas de BYD, como Denza, permitiendo una interacción fluida entre dispositivos.

James Li, CEO de Honor, describió la unión como una “alianza integral para la era de la IA”, enfocada en “co-crear un ecosistema de experiencias de movilidad inteligentes y fluidas”.

De cara al futuro, ambas compañías, manteniéndose enfocadas en el usuario e impulsadas por IA, acelerarán el desarrollo de la conectividad entre el teléfono y el automóvil, así como las llaves digitales, mejorando la seguridad y la comodidad en diversos escenarios de movilidad.

Lee también:

