Juan Pablo Mohr: “Creo en el karma. Lo que uno da, recibe”

* Leo

Sobre escalada, montaña y arquitectura.

* Veo

Hartas películas familiares, porque tengo tres hijos. Por lo general sigo temas de escalada y montaña, del alpinista austriaco Nanga Prabat.

* Escucho

De todo un poco. Me gusta harto el rap, Apache, el hip-hop chileno como movimiento original y Portavoz, entre otros de ese estilo “consciente”.

* Uso

Mi equipo y piel de montaña son mi mochila Cobra 60, botas Verto K8, traje mono de pluma para el frío de The North Face. Para escalar piolets, crampones y en cuerdas confío en Petzl. Es clave sentirme cómodo y seguro en la montaña.

* Viajo

Al Himalaya, Nepal, Pakistán, a los alpes de Francia y a Suiza. Quiero conocer el valle del K2 en enero y febrero, que es la temporada ideal para hacer la primera ascensión invernal del Everest.

* Como

Soy amante del chocolate. Cuando voy a la montaña siempre me llevo una barrita. De manera habitual como hartas verduras, legumbres. Estoy con una dieta de entrenamiento que me hicieron en el CAR y ellos me van midiendo resultados. Entreno en ayunas, y a las 11:00 h es mi primera comida.

* Creo

En el karma. Lo que uno da, recibe.

* Compro

Presas de escalada para el muro que construí en mi patio y materiales de construcción para la casa.

* Sigo

David Lama, Kílian Jornet y Ueli Steck son mis referentes máximos, personas que me inspiran y motivan al pensar en la montaña. Sigo a al rapero Apache en temas de música.

* Otros

Tengo un invernadero donde me entretengo con mis plantas, tomates, albahaca, cilantros y una que otra hierba para infusiones.