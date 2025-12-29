“La IA al servicio de las personas será el aspecto más importante”: las novedades que Samsung presentará en CES 2026

Cada vez queda menos para que se realice la edición 2026 del CES (Consumer Electronics Show), la feria tecnológica celebrada en Las Vegas en la que destacados fabricantes y marcas del sector revelan sus nuevos productos y propuestas.

La cita organizada por la Consumer Technology Association (CTA) se desarrollará entre el 6 y el 9 de enero en la icónica ciudad de Nevada, en Estados Unidos.

Samsung tiene preparada una serie de novedades dirigidas tanto hacia sus usuarios más fieles como a nuevos consumidores.

En las semanas previas al evento, la compañía anunció que destacará una serie de mejoras en la vida en el hogar, las cuales combinan la atención personalizada impulsada por inteligencia artificial (IA) y un poderoso rendimiento respaldado por hardware.

La firma ha potenciado su línea de electrodomésticos inteligentes Bespoke AI con un cuidado de la ropa más inteligente, un control de temperatura intuitivo y experiencias de limpieza más convenientes, todo diseñado para adaptarse a los usuarios mediante la conexión entre sus dispositivos.

Entre las innovaciones destacadas se incluyen la versión mejorada de Bespoke AI AirDresser, Bespoke AI Laundry Combo, aire acondicionado Bespoke AI WindFree Pro y el robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Samsung anticipó que en el CES 2026 también presentará mejoras significativas en AI Vision, su sistema de IA integrado en dispositivos que promete simplificar las tareas cotidianas.

El último refrigerador de la firma equipado con la AI Vision mejorada, el nuevo Bespoke AI Refrigerator Family Hub, cuenta con capacidades desarrolladas con Google Gemini, lo que marca la primera vez que esta tecnología se integra en un refrigerador.

Antes podía reconocer hasta 37 tipos de alimentos frescos y 50 tipos de alimentos procesados registrados previamente en el dispositivo. La última versión, que se presentará en CES 2026, está diseñada para desbloquear sus limitaciones existentes y reconocer más alimentos.

La nueva Bespoke AI Wine Cellar, a exhibirse en el evento en Las Vegas en enero, incorpora una AI Vision construida con Google Gemini similar a la de Bespoke AI Refrigerator.

Entre sus capacidades se encuentra que, cuando los usuarios almacenan o retiran botellas de vino de la bodega, una cámara ubicada en la parte superior de la unidad reconocerá las etiquetas y rastreará las botellas, actualizando SmartThings AI Wine Manager según corresponda.

El sistema, además, podrá distinguir donde se coloca cada botella, lo que permitirá a los usuarios verificar fácilmente las ubicaciones sin tener que buscar manualmente. A través de AI Wine Manager, podrán buscar información sobre vinos de forma más cómoda y recibir sugerencias de maridajes según el tipo de vino de su inventario.

Un video publicado por la compañía retrata una serie de avances que ha desarrollado en sus productos a lo largo de los años. Y entrega algunas pistas de lo que presentará en el CES 2026 en el ámbito de los electrodomésticos impulsados con IA.

Estas son solo algunas de las novedades que Samsung ha anticipado a través de sus canales oficiales.

La firma líder en tecnología a nivel mundial ha sido reconocida por la CTA con múltiples premios CES 2026 Innovation Awards, programa que reconoce la excelencia en diseño e ingeniería en una amplia gama de categorías.

En conversación con La Tercera, el presidente de Samsung Electronics Chile , Luis Ye , profundiza en las sorpresas que la compañía revelará en el evento a realizarse en Las Vegas .

¿Qué nos puede comentar sobre la participación de Samsung en CES 2026?

—Samsung Electronics protagonizará CES 2026 con la mayor exposición en un solo stand de toda la feria, y la más grande de su propia historia.

Esto no es casualidad; refleja la visión de la marca para el próximo año. Queremos mostrar todo nuestro extenso ecosistema inteligente —interconectado, abierto e impulsado por IA— en una experiencia verdaderamente inmersiva para los visitantes. La misma experiencia que las personas pueden disfrutar en sus hogares conectados por Samsung.

Sin duda, la IA al servicio de las personas será el aspecto más importante para Samsung en 2026, no solo en CES . Samsung presentará toda su visión para el próximo año en el evento The First Look en Las Vegas, agendado para el 4 de enero.

También veremos cómo crear un ecosistema doméstico de IA unificado con SmartThings, nuestra plataforma global que ya conecta 33 millones de electrodomésticos y más de 4.500 productos de socios.

Y en Las Vegas veremos nuevos productos que se sumarán a este ecosistema .

¿Qué lanzamientos veremos desde el lado de TV?

— Samsung se adelantará a la apertura oficial de la feria CES 2026, para anunciar todo su line up 2026 de productos de TV y audio . Lo hará en la conferencia The First Look, la cual se realizará desde Las Vegas el 4 de enero.

La transmisión oficial en Chile se realizará en News.samsung.com/cl a las 00:00 del 5 de enero 2026 .

En este evento presentaremos la visión integrada para la división Device eXperience (DX) en 2026, así como nuevas experiencias para los consumidores impulsadas por IA, reforzando el liderazgo en innovación de Samsung y en el desarrollo de tecnologías conectadas que facilitan la vida de las personas.

Además, este lanzamiento contará con la participación de TM Roh, CEO y Head de la división Device eXperience (DX), quien será el orador principal.

A él se sumarán SW Yong, presidente y líder del negocio de Visual Display (VD), y Cheolgi Kim, vicepresidente ejecutivo y líder del negocio de Digital Appliances (DA, Línea Blanca), quienes compartirán las principales apuestas estratégicas de sus respectivas áreas para el próximo año.

¿Qué nos puede decir sobre el apartado de electrodomésticos, en la línea Bespoke AI?

—En cuanto a los electrodomésticos del hogar o la línea blanca de Bespoke AI en CES 2026, de seguro que veremos cómo se diseña la IA para vivir mejor.

Para los lanzamientos de productos en específico, tendremos que esperar al 4 de enero. Pero sí sabemos que veremos IA aplicada a hacer más simples las tareas del hogar, además de generar ahorros de energía y tiempo .

La división Digital Appliances de Samsung está liderando la próxima evolución del hogar inteligente al crear una IA que se siente personal, intuitiva y genuinamente útil .

En lugar de simplemente agregar conectividad a los electrodomésticos nuevos, Samsung estará mostrando como se hace parte del hogar en un entorno de vida que comprende a los usuarios, anticipa sus necesidades y los apoya de manera significativa.

¿Veremos tecnología móvil en CES 2026?

—Samsung Electronics es líder mundial en desarrollo de nuevas tecnologías, y las presentaciones de CES 2026 no serán la excepción, donde veremos nuevos productos en todas sus líneas de productos .

De hecho, sus más recientes productos móviles, que están actualmente en el mercado chileno, como el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Watch8, han sido reconocidos por la Consumer Technology Association (CTA) con múltiples premios CES 2026 Innovation Awards.

Este reconocimiento destaca el compromiso continuo de Samsung con redefinir las posibilidades de la tecnología de consumo y ofrecer experiencias que combinan rendimiento, diseño e inteligencia.

El programa de Premios a la Innovación CES celebra la excelencia en diseño e ingeniería en una amplia gama de categorías de tecnología de consumo. Para Samsung, estos honores refuerzan la visión de la compañía de crear un ecosistema perfectamente conectado que mejore la conveniencia, la creatividad y la accesibilidad.

¿Galaxy XR será parte de CES 2026?

—El Galaxy XR ha sido destacado ya como uno de los ganadores del Premio a la Innovación CES 2026, es decir, que este producto fue reconocido por la organización por su alto nivel de desarrollo.

Este es el primer visor de realidad extendida (eXtended Reality) de Samsung y el primer dispositivo desarrollado sobre Android XR, una nueva plataforma creada conjuntamente por Samsung, Google y Qualcomm.

Esta plataforma abierta y escalable, con IA multimodal en su núcleo, permite que el Galaxy XR libere posibilidades ilimitadas para el futuro del descubrimiento, el entretenimiento y el trabajo .

Al fusionar el mundo físico con el virtual, el Galaxy XR ofrece experiencias inmersivas sin precedentes en un espacio infinito, creando un lienzo espacial dinámico donde la vista, los gestos y la voz del usuario se combinan para interactuar con el entorno .

Encarna una visión del futuro en la que la sinergia entre IA y XR transforma las posibilidades de la computación personal y expande la IA móvil hacia una nueva frontera de experiencias inmersivas y significativas.

Galaxy XR ya ha sido expuesto en eventos anteriores de forma global y ha sido testeado por reviewers internacionales gracias a Samsung, un trabajo que la marca seguirá facilitando a expertos de la industria en sesiones especiales.

¿Qué nos puede comentar acerca del Galaxy Z TriFold?

—Samsung ha liderado la industria móvil en cuanto a desarrollo e innovación, siendo pioneros en nuevas categorías y experiencias pensando en el usuario.

Respaldado por un programa de I+D global de vanguardia, fabricación de extremo a extremo y un riguroso control de calidad, Galaxy Z TriFold demuestra cómo Samsung sigue estableciendo nuevos referentes para un teléfono que maximiza el rendimiento sin dejar de ser portátil.

Tras años de innovación en teléfonos de forma plegables, Galaxy Z TriFold resuelve uno de los desafíos más persistentes de la industria móvil: ofrecer el equilibrio perfecto entre portabilidad, rendimiento premium y productividad en un solo dispositivo . Galaxy Z TriFold amplía ahora los límites de lo que es posible para el trabajo móvil, la creatividad y la conexión

En el proceso de investigación y diseño de Samsung, la innovación se impulsa a partir de comprender cómo las personas usan los dispositivos. La experiencia de una década de la compañía en innovación dentro de la categoría de plegables inspiró el exclusivo diseño multi-plegable del Galaxy Z TriFold, que utiliza un diseño de plegado hacia adentro para proteger la pantalla principal.

El mecanismo de plegado ha sido diseñado con precisión para facilitar la apertura y el cierre, con una alarma automática que alerta al usuario sobre un plegado incorrecto mediante una serie de notificaciones en pantalla y vibraciones. Cada detalle está concebido con precisión y propósito para ofrecer una experiencia intuitiva y fácil de usar .

Con apenas 3,9 mm en su punto más delgado, Galaxy Z TriFold ofrece un rendimiento de nivel insignia impulsado por la plataforma móvil personalizada Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, una cámara de 200 MP y la batería más grande que Samsung ha integrado hasta ahora en un teléfono plegable.