Ellie Hamby y Sandy Hazelip son un vivo ejemplo de que la edad es solo un número. Muchas veces escuchamos que “hay que aprovechar la juventud para viajar” y que “la vejez es para descansar”, no obstante, no es una regla que todos deben ni quieren cumplir.

Ambas adultas mayores, a sus 81 años, dieron la vuelta al mundo en 80 días y visitaron un total de 18 países: pudieron apreciar la Antártida, volar en globo sobre Egipto, sobrevolar el Monte Everest, montar en un trineo en Finlandia y ver la Gran Barrera de Coral en Australia.

“La vuelta al mundo a los 80″ (Around The World at 80) fue el nombre que Ellie y Sandy le pusieron a sus cuentas en redes sociales para documentar un viaje que, para muchos, es una hazaña y una inspiración.

Y es que, detrás de sus motivaciones para viajar, está una vida entera de esfuerzo, alegrías, pero también dolor, cuando ambas enviudaron y sufrieron la pérdida de sus esposos.

Las abuelas de TikTok: las dos adultas mayores que enviudaron y decidieron conocer el mundo juntas. Foto: AroundTheWorldAt80

Cómo se conocieron “las abuelas de TikTok”

Según una entrevista con BBC, Ellie creció en una finca de trigo y ganado en Oklahoma, se especializó en fotografía documental y comenzó a dirigir una misión médica que va a Zambia, África, todos los años.

Por su parte, Sandy se crió en Texas y empezó a estudiar Medicina cuando tenía 39 años. Ahora, es directora médica de una organización de cuidados paliativos.

En su trabajo, Sandy conoció a un médico joven que le contó que iba a participar en un taller sobre misiones médicas en Dallas. La mujer se entusiasmó, en especial porque su esposo había fallecido seis meses atrás y, antes de morir, le dijo que sería una buena idea viajar.

Así fue cómo conoció a Ellie, quien junto a su esposo, estaban dando información sobre la misión en África. Sandy quedó maravillada y fue tres años seguidos al viaje.

Las abuelas de TikTok: las dos adultas mayores que enviudaron y decidieron conocer el mundo juntas. Foto: AroundTheWorldAt80

“Cinco años después de ese primer encuentro en Dallas, mi esposo murió inesperadamente en un accidente. Para mí fue increíblemente difícil adaptarme a algo para lo que no estaba preparada en lo absoluto”, relató Ellie.

Tanto Sandy como Ellie habían enviudado y sufrieron la pérdida de sus compañeros de vida.

Pero al saber que ambas estaban solas, a Sandy se le ocurrió acercarse más a Ellie y, sin darse cuenta, comenzaron a acompañarse todo el tiempo: “Nuestra vida era muy parecida y nos divertíamos juntas. Empezamos a planear viajes. Simplemente nos sentimos muy cómodas una con la otra, vemos el mundo de manera parecida”.

La vuelta al mundo en 80 días de dos adultas mayores

Inspirada por Julio Verne, Sandy cumplió 80 años y se le ocurrió intentar darle la vuelta al mundo en 80 días. Y, por supuesto, acompañada de su buena amiga Ellie, quien no dudó y comenzó a hacer los planes de viaje.

No obstante, la pandemia deshizo todas las planificaciones, no obstante, con paciencia, un año después pudieron cumplir el sueño.

Las abuelas de TikTok: las dos adultas mayores que enviudaron y decidieron conocer el mundo juntas. Foto: AroundTheWorldAt80

“Yo pienso que la mayoría de la gente pensó: ‘Eso probablemente no va a pasar, pero dejémoslas soñar’”, relató Ellie. Pese a ello, ambas demostraron todo lo contrario y no pararon ni un solo día de los 80, donde se quedaron en distintas posadas locales y hostales, compartieron con personas de todas las culturas y disfrutaron su aventura.

Algo que destacan las dos adultas mayores es que su amistad se fortaleció: “Desde mucho antes éramos buenas amigas y lo sabíamos. Ambas somos viudas y es genial tener esta buena amiga desde que perdimos a nuestros maridos. Pero de lo que no teníamos idea, era de lo importante que iba a ser nuestra amistad para el mundo”.

Y es que, en sus redes sociales, abundan personas jóvenes que etiquetan a sus amigos y comentan “¡Tenemos que hacer esto!”. “Nos dimos cuenta de que realmente todo el mundo quiere un amigo y quiere ser un amigo”.

Las abuelas de TikTok: las dos adultas mayores que enviudaron y decidieron conocer el mundo juntas. Foto: AroundTheWorldAt80

El próximo viaje de Sandy y Ellie —en 2024— será a Sudamérica, donde ansían conocer Brasil, Perú, Ecuador, y otros países que sus seguidores les recomienden por redes sociales.

“Nos gusta ver las atracciones de una ciudad o un país, y nos encanta ya simplemente estar ahí. Pero además de todos esos edificios hermosos, de las hermosas maravillas del mundo, verdaderamente son las personas lo que más recordamos”.