Las imágenes de la recuperación de Bolsonaro tras una cirugía de urgencia por la puñalada que recibió

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, permanece en la unidad de cuidados intensivos tras haber sido sometido a una compleja cirugía, según reportó este martes 15 de abril un informe médico del Hospital DF Star.

De acuerdo a estas informaciones, el líder derechista se encuentra clínicamente estable, sin dolor, sangrado, ni otras complicaciones.

Actualmente está en recuperación, a raíz de la cirugía por obstrucción intestinal que los médicos tuvieron que hacerle el domingo.

Según rescata la agencia internacional de noticias Reuters, esta nueva operación también está relacionada con las complicaciones que le dejó la puñalada que sufrió en 2018.

Cabe recordar que, en ese entonces, cuando Bolsonaro se encontraba en plena campaña para las elecciones presidenciales, un sujeto apareció de la multitud y lo atacó con un arma blanca.

Dicho episodio le ha dejado secuelas que siguen hasta la actualidad.

Tras la nueva intervención, Bolsonaro, de 70 años, dijo que por el momento solo hablará con su familia y con el equipo médico, para así evitar cualquier estímulo que pueda complicar su recuperación.

Sin embargo, ha compartido algunos registros y actualizaciones a través de sus redes sociales.

La hospitalización de Bolsonaro se dio el viernes, después de que enfrentara dolores abdominales durante un evento con simpatizantes en el noreste de Brasil.

Aquello lo obligó a interrumpir una gira regional para conseguir apoyo antes de un juicio ante la Corte Suprema, el cual eventualmente podría llevarlo a prisión.

El martes, Bolsonaro subió una fotografía en la que se le puede ver acostado en una cama del recinto médico.

“Los médicos explicaron que las primeras 48 horas después de la cirugía son cruciales para evaluar nuestra recuperación. Este es el periodo en el cual los órganos que fueron manipulados durante el procedimiento que duró más de 12 horas comienzan a desinflamarse, permitiendo observar los primeros signos de una situación real”, escribió el expresidente.

Luego agradeció a quienes lo han apoyado y enfatizó que, “bajo consejo médico, solo los familiares y los profesionales de la salud están autorizados a seguir de cerca la situación”.

“Esto es fundamental para evitar conversaciones y estímulos que puedan producir dilatación e incluso desprendimiento de la pared abdominal, riesgos que deben evitarse con la máxima precaución”, agregó Bolsonaro.

Tras afirmar que esta situación es parte de los efectos del apuñalamiento que sufrió en 2018, recalcó estar “inmensamente agradecido” de Dios y de quienes lo han apoyado.

“Estoy seguro de que, sin todos estos pilares, no tendría la oportunidad de sentirme como me siento ahora: con determinación y un deseo enorme de volver a caminar y a trabajar”.

En las horas posteriores, Bolsonaro publicó dos registros audiovisuales en los que se le puede ver caminando, con apoyo, por los pasillos del recinto médico.

- Sem desistir! Vamos adiante, Brasil!

- 15.04.2025

- Jair Bolsonaro pic.twitter.com/PGaLsj82vY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 15, 2025

Esos videos también corresponden al martes 15 de abril, según detalló el expresidente.

El miércoles 16, publicó una fotografía en la que se le puede ver sentado leyendo un documento.

“Hoy es el tercer día después de la última cirugía. Permanezco hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital DF Star, en seguimiento postoperatorio”, escribió Bolsonaro.

Según informó sigue “evolucionando bien”, es decir, “sin mayores dolores, sangrados ni complicaciones graves”.

- Hoje é o terceiro dia após a última cirurgia. Permaneço internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em acompanhamento pós-operatório.



- Graças a Deus, sigo com boa evolução clínica, sem maiores dores, sangramentos ou intercorrências mais graves. Já… pic.twitter.com/1hBvnj7mt0 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 16, 2025

“Ya he comenzado sesiones de fisioterapia respiratoria y motora, caminando (...) Aún no hay una previsión de alta de la UCI , y sigo bajo consejo médico de no recibir visitas, salvo de familiares, en este momento todavía delicado”.

“Les agradezco sinceramente todas las oraciones, mensajes y cariño. Seguimos firmes, con fe y confianza en la recuperación”, sentenció Bolsonaro.