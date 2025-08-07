SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica

El 6 de agosto de 1945, EE.UU. lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, y tres días después, en Nagasaki. Estos fueron los daños que provocaron en los habitantes.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica. Foto: REUTERS.

6 de agosto de 1945. Era lunes, y aunque la tensión con Estados Unidos aumentaba, los habitantes de Hiroshima y Nagasaki nunca imaginaron lo que iba a ocurrir esa mañana: a las 8:15 horas, un avión estadounidense sobrevoló la primera ciudad, y soltó la primera bomba atómica de la historia.

Las palabras amenazantes del entonces presidente de EE.UU., Harry Truman, resonaron más fuerte que nunca. Los japoneses debían rendirse, o les esperaría “una destrucción rápida y absoluta”.

Little Boy (Niño pequeño, traducido al español) fue el nombre de la primera bomba nuclear que mató a más de 100.000 personas. La energía que desató era equivalente a 15.000 toneladas de TNT y generó una ola de calor de más de 4.000 °C en un radio de 4.5 kilómetros.

“Miré al cielo y vi un resplandor tremendo. Era como un millón de luces, todo se puso blanco”, relató Toshio Tanaka, una sobreviviente japonesa que tenía 6 años cuando sucedió la tragedia, a BBC Mundo.

A su corta edad, presenció uno de los escenarios más violentos y traumatizantes en la historia del mundo.

“Vi una gran multitud de gente agonizando”.

Este relato contiene descripciones sensibles que podrían no ser aptos para todo público.

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica. Foto: REUTERS.

La caída de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki

Toshio Tanaka, de 6 años, caminaba hacia su escuela en Hiroshima cuando comenzó a escuchar gritos. “¡Un bombardeo enemigo!”, recuerda que escuchó. Fue en ese momento que vio el resplandor blanco en el cielo.

Después, la vista era infernal: “Vi una gran multitud de gente agonizando. Hombres, mujeres y niños estaban casi desnudos con la ropa quemada”.

“Caminaban en silencio, con los brazos extendidos, la piel quemada les colgaba de las puntas de los dedos. Parecían fantasmas o zombis”.

De acuerdo a Kathleen Sullivan, directora de Hibakusha Stories (una organización que recopila el testimonio de sobrevivientes), “a las 8:14 era un día soleado, a las 8:15 era un infierno”.

Se estima que ese día, murieron entre 50.000 y 100.000 producto de la explosión. Y unos 60.000 edificios quedaron completamente destruidos.

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica. Foto: REUTERS.
Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica. Foto: REUTERS.

En medio del caos, tres días después de la bomba en Hiroshima, otro ejemplar estadounidense más potente, bautizado como Fat Man (hombre gordo) cayó sobre Nagasaki. Inicialmente, tenían planeado bombardear Kokura, una ciudad de zonas industriales, pero ese día estaba cubierta de bruma.

Y el objetivo de la tripulación era “maximizar” el alcance explosivo, aseguraron desde la BBC.

Por ello, Fat Man cayó sobre Nagasaki con una potencia mucho mayor a la bomba de Hiroshima. Liberó 21.000 toneladas de TNT, no obstante, la geografía de la ciudad logró limitar el área de destrucción.

Aún así, el 40% de la ciudad quedó en ruinas.

“El lugar se convirtió en un mar de fuego. Era el infierno. Cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se les caían las entrañas”, contó Sumiteru Taniguchi, un sobreviviente, en el aniversario número 70 del ataque.

Con la segunda bomba, Japón decidió rendirse. El 2 de septiembre de 1945 se firmó la rendición oficial, y terminó la Segunda Guerra Mundial.

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica. Foto: REUTERS.

Los daños que provocaron las bombas atómicas en los sobrevivientes

El 92% de las personas que estuvieron en un radio de 600 metros del punto cero, donde cayó cada bomba atómica, recibieron daños letales de la explosión, el calor y la radiación.

Según la BBC, los sobrevivientes —a los que se les llama hibakusha— sufrieron graves quemaduras que les arrancaron la piel, y la exposición al material radioactivo les produjo vómitos, náuseas, sangrado y caída de pelo.

Pero muchos de los daños se manifestaron tiempo después: algunas personas desarrollaron cataratas, tumores malignos, y entre la población de ambas ciudades aumentaron los casos de leucemia.

Los sobrevivientes también tienen una tasa superior de incidencia de cáncer de mama, tiroides y pulmón.

Y han tenido que vivir todos estos años con una salud mental frágil, no solo por haber visto a sus seres queridos, vecinos y compatriotas en el estado deplorable que provocaron las bombas atómicas, sino porque existe un miedo latente a desarrollar nuevas enfermedades por la radiación.

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica. Foto: REUTERS.

Además, muchos han sido discriminados por su apariencia física, o por el mito de que podían contagiar alguna enfermedad.

De acuerdo al mismo medio, hoy hay 100.000 sobrevivientes que todavía están vivos, pero anualmente, mueren unos 10.000. Esto quiere decir que en 10 años más, no quedará ninguno.

Por ello, a 80 años de la tragedia, el mensaje de estas ciudades es la petición de abolir las armas nucleares de forma inmediata. Pues quienes sobrevivieron este oscuro episodio de la historia del mundo, quieren ser los últimos en pagar las consecuencias.

Lee también:

Más sobre:HiroshimaNagasakiBomba nuclearBomba atómicaSobrevivientes bomba atómicaJapónEstados UnidosLos daños que provoca la bomba atómicaLittle BoyFat ManHarry TrumanEE.UUEEUUSobrevivientes HiroshimaBombaHiroshima bombaBomba de HiroshimaHiroshima y NagasakiTragediaRadiaciónQuemadurasHistoriaSegunda Guerra MundialLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria

Exportaciones chinas crecen en julio, pero aquellas a EE.UU. sufren dura caída

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

“Vamos a hacer lo que Matthei no se atrevió”: diputados oficialistas denuncian a “bots vinculados con el Partido Republicano”

3.
Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

Nuevo round Kast vs Jara: los cruces que dejó el foro presidencial sobre minería

4.
La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

La dura sanción que opaca los primeros días de Brayan Cortés en Peñarol

5.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

¿Se reactivan las ventas en el mercado automotriz?

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Así fue el momento que profesor de Limache gritó a estudiante que defendió a Pinochet

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Exfutbolista frustró un robo a pareja de adultos mayores con una patada voladora

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Trabajadora genera indignación por grabar y humillar a una anciana en una residencia

Servicios

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca
Chile

Joven de 17 años muere tras ser baleado en su departamento en Renca

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Temblor hoy, jueves 7 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída
Negocios

Los aranceles de Trump la pasan la cuenta a Toyota y sus ganancias sufren dura caída

Exportaciones chinas crecen en julio, pero aquellas a EE.UU. sufren dura caída

Foro minero: Kast y Kaiser afirman que harán concesible el litio, Matthei apunta a la permisología y Jara dice que no modificará impuestos

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania
Tendencias

Qué se sabe de la reunión prevista entre Trump y Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania

Los crudos relatos de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki: el infierno que provocó la bomba atómica

7 Hermanos: la nueva apuesta del fundador de Chicken Love You con sabores de pizza que “en Chile no existen”

El ambicioso plan que impulsa a los tenistas chilenos en sus primeros torneos profesionales
El Deportivo

El ambicioso plan que impulsa a los tenistas chilenos en sus primeros torneos profesionales

¿Cuál es el contrato de Cristiano Ronaldo, cuánto gana Lionel Messi? El ranking de futbolistas mejor pagados del planeta

En Argentina no le perdonan nada a Carlos Palacios: ahora lo apuntan por una imagen que se hizo viral en la práctica de Boca

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)
Cultura y entretención

La plataforma Hulu llega finalmente a Latinoamérica y Chile (pero no de la manera que piensas)

Kidd Voodoo sorprende con íntima presentación en Metro de Santiago

Leidan: la banda chilena pionera del emo hardcore vuelve al ruedo y lanza vinilo

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria
Mundo

Estados Unidos pide “no eclipsar” la situación de los rehenes en Gaza con la crisis humanitaria

El expresidente surcoreano frustra su arresto por segunda vez ante el temor de “lesiones” por su resistencia

Rusia confirma que Putin y Trump se reunirán “en los próximos días” para hablar de Ucrania

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?
Paula

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?

Hablemos de amor: Durante años compartimos trayecto. Después, compartimos la vida

Mujeres que impactan: Blanca Zegers y su terapia con caballos