Los mejores trucos para evitar que tu pareja ronque al dormir

Uno ronca profundamente, mientras que el otro se esfuerza por ignorar ese sonido y conciliar el sueño.

Esa es una escena común que muchas parejas deben enfrentar al compartir la misma cama.

Si bien los ronquidos podrían parecer un problema menor, la realidad es que tienen un impacto significativo en la salud de quien los escucha diariamente e incluso en el bienestar de la relación.

Según un sondeo realizado por el Centro Miintimidad en 2022, un 61% de las parejas de roncadores aseguran que su sueño y capacidad de descanso se ve alterada por esos ruidos. Mientras tanto, un 39% asegura que eso le provoca mucha rabia.

Para hacer frente a ese problema de una vez por todas, el primer paso es averiguar qué factores podrían estar causándolo.

Los ronquidos pueden dañar una relación amorosa. Foto referencial.

Qué son los ronquidos y cuáles son las causas

Los ronquidos son ruidos respiratorios fuertes y roncos que ocurren durante el sueño. Se producen cuando el flujo de aire, que va desde la boca o la nariz hasta los pulmones, provoca que los tejidos de la garganta vibren, señala Mayo Clinic .

Gran parte de las personas roncan ocasionalmente. Sin embargo, para algunos se convierte en un problema de salud crónico.

Los ronquidos pueden aparecer por varios factores. Uno de ellos es la forma de la boca, dado que tener un paladar blando, bajo y grueso podría provocar mayor estrechez en las vías respiratorias, lo que dificulta el flujo del aire, señala el centro médico.

El consumo de alcohol, la congestión nasal crónica, no dormir lo suficiente o la posición elegida al dormir, son otros de los factores recurrentes.

Otro paso importante es descartar que se trate de apnea obstructiva del sueño, un trastorno potencialmente grave que se manifiesta en pausas anormales en la respiración o respiración muy superficial mientras el paciente duerme.

Si bien la apnea obstructiva del sueño y los ronquidos tienen algunos síntomas en común, son notablemente diferentes en otros aspectos. La primera, al no ser tratada a tiempo, puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y otros problemas de salud.

Una vez que se ha identificado que la apnea obstructiva del sueño no es la causante, existen varias estrategias que se pueden realizar para disminuir los ronquidos y dormir mejor, según indicaron expertos a The New York Times .

La posición al dormir puede contribuir a los ronquidos.

Cuáles son los mejores trucos para evitar que tu pareja ronque

1. No incentivar la respiración por la boca

Cuando tu pareja tiene la nariz tapada, es muy probable que esté respirando por la boca, lo que puede provocar ronquidos, señalaron especialistas al medio estadounidense.

Una estrategia útil para fomentar la respiración nasal es utilizar tiras nasales, que es un dispositivo que ayuda en la apertura mecánica de las fosas nasales. Otra opción es realizar un enjuague nasal antes de dormir.

2. Dormir de lado

Generalmente, dormir boca arriba contribuye a que los ronquidos sean mucho más fuertes y recurrentes al dormir. Esto se debe a que la gravedad contribuye a que las vías respiratorias se estrechen.

Si buscas que tu pareja duerma de lado durante toda la noche, algo que puede ayudar es poner almohadas detrás de su espalda. También puedes probar pegando diversos objetos en la parte trasera de la polera o camisa, de manera que le cause incomodidad darse vuelta mientras duerme.

3. Buscar una forma de disimular el ruido

Taparse los oídos con almohadas puede ser la forma más rápida y sencilla de intentar olvidarse de los desagradables ronquidos.

Sin embargo, los especialistas sugieren optar por otros métodos, como utilizar tapones por los oídos, un ventilador o incluso reproducir ruido blanco.

4. Recurrir al divorcio del sueño

En el caso de que ninguna de las estrategias mencionadas haya dado resultado, la última opción es dormir en una cama o habitación separada.

Esa práctica, que se conoce como divorcio del sueño, ha ido tomando fuerza entre parejas que buscan mejorar su calidad del sueño y disminuir las molestias nocturnas, como los ronquidos, horarios de sueño diferentes y el insomnio.