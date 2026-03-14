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    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    Sinners y One Battle After Another llegan con múltiples nominaciones y podrían romper el récord de la película con más premios ganados en una sola noche en los Academy Awards.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La 98.ª edición de los Premios Oscar se podría perfilar como una de las ceremonias más memorables de la última década. Esto debido a la gran cantidad de récords y marcas que podrían romperse la noche de este domingo.

    Según un análisis de datos realizado por VegasInsider.com, más de 50 hitos históricos están en riesgo de ser superados o igualados durante la gala de 2026.

    Las marcas van desde récords de películas con más estatuillas hasta hitos para directores, actores y técnicos del cine mundial.

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    A continuación, algunos de las marcas más importantes que podrían romperse este domingo en los Premios Oscar:

    La batalla la película más premiada

    El drama Sinners, protagonizado por Michael B. Jordan, ya ha hecho historia al convertirse en la película con más nominaciones en un solo año, alcanzando la cifra de 16 candidaturas.

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    Sin embargo, su ambición no se detiene ahí: el filme podría arrebatarle el récord de 11 estatuillas que comparten actualmente Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

    En la misma línea, “One Battle After Another”, con 13 nominaciones, también tiene posibilidades matemáticas de superar o igualar esa marca histórica.

    En el apartado internacional, “Sentimental Value” busca convertirse en la cinta de habla no inglesa más premiada en una noche.

    Con 9 nominaciones, aspira a superar las 4 estatuillas obtenidas por producciones como Parásitos o Sin novedad en el frente.

    Hitos en la dirección y la actuación

    La categoría de Mejor Director podría ser testigo de dos momentos sin precedentes.

    Por un lado, Ryan Coogler (Sinners) tiene la oportunidad de convertirse en el primer director afroamericano en ganar el premio.

    Por otro, la cineasta Chloé Zhao (Hamnet) podría ser la primera mujer en la historia en ganar dos veces en esta categoría, tras su triunfo en 2021 por Nomadland.

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026 Agata Grzybowska

    En cuanto a la interpretación, los nombres veteranos y las nuevas fronteras internacionales dominan la conversación:

    • Sean Penn: Si gana a Mejor Actor de Reparto por su papel en One Battle After Another, se uniría al selecto club de cuatro actores con tres Oscar en categorías de actuación, igualando a leyendas como Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson.
    • Emma Stone: Tras sus triunfos por La La Land y Poor Things, una victoria por “Bugonia” la convertiría en la tercera mujer en ganar tres veces el Oscar a Mejor Actriz, junto a Katharine Hepburn y Frances McDormand.
    • Wagner Moura: El protagonista de El Agente Secreto podría hacer historia como el primer brasileño en ganar el Oscar a Mejor Actor.
    • Stellan Skarsgård: Si se lleva el premio como Actor de Reparto, podría ser el primer actor sueco y el primer hombre nórdico en llevarse una estatuilla por actuación.

    Otras categorías técnicas

    La gala de 2026 también podría saldar deudas históricas en categorías técnicas.

    La directora de fotografía Autumn Durald Arkapaw (Sinners) tiene la posibilidad de ser la primera mujer y la primera persona afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Fotografía.

    Asimismo, Ruth E. Carter (Sinners) busca extender su récord como la mujer afroamericana con más Oscar competitivos al aspirar a su tercera estatuilla en Diseño de Vestuario.

    Finalmente, todas las miradas estarán puestas en Dianne Warren.

    Nominada por 17.ª vez por la canción “Dear Me”, la compositora busca romper su racha como la persona con más nominaciones sin victoria en la historia de la Academia.

    De no ganar, se convertirá en la poseedora única de este amargo récord, superando el empate actual con Greg P. Russell.

    Lee también:

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