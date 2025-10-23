Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad. Foto: Referencial.

Inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Esos son algunos de los efectos que se espera que la tormenta tropical Melissa pueda provocar durante su trayectoria. Y es que los pronósticos apuntan a que pronto se convertirá en huracán de gran intensidad.

Según reporta el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa se encuentra ahora avanzando lentamente por el mar Caribe, a 480 kilómetros del sur de Haití.

El problema es que esta tormenta se está moviendo por aguas cálidas, que funcionan como “combustible” para que este tipo de fenómenos se intensifique. Las proyecciones muestran que Melissa se transformará en huracán en la mañana del sábado, 25 de octubre.

¿Qué países están en riesgo por el próximo huracán Melissa?

Qué países están en peligro por el huracán Melissa

Si es que Melissa se convierte en huracán, será el quinto de la temporada de este 2025, y el primero que se formará en el Caribe, informaron los especialistas desde CNN.

Por ahora, la tormenta tropical avanza a 3 kilómetros por hora, no obstante, sus lluvias ya se están desplazando hacia el norte.

Los pronósticos muestran que podrían caer hasta 300 milímetros o más de lluvia en Haití y República Dominicana durante este fin de semana, una cantidad estrepitosa y peligrosa , pues podría desencadenar inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, el viento fuerte también amenaza a ambos países.

Por su parte, Jamaica también levantó una alerta de tormenta tropical . Este es el país que sería más perjudicado por el fenómeno.

Puerto Rico también podría ser afectado por las lluvias de la tormenta, mientras que Estados Unidos podría eventualmente tener algún impacto, aunque las probabilidades son más bajas.

También se espera que “una versión más fuerte de Melissa” llegue la próxima semana a Cuba, si es que las condiciones así lo permiten.