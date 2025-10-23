SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

La tormenta tropical Melissa podría transformarse en huracán este fin de semana, con lluvias torrenciales y vientos peligrosos que amenazan a cinco países, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad. Foto: Referencial.

Inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales. Esos son algunos de los efectos que se espera que la tormenta tropical Melissa pueda provocar durante su trayectoria. Y es que los pronósticos apuntan a que pronto se convertirá en huracán de gran intensidad.

Según reporta el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Melissa se encuentra ahora avanzando lentamente por el mar Caribe, a 480 kilómetros del sur de Haití.

El problema es que esta tormenta se está moviendo por aguas cálidas, que funcionan como “combustible” para que este tipo de fenómenos se intensifique. Las proyecciones muestran que Melissa se transformará en huracán en la mañana del sábado, 25 de octubre.

¿Qué países están en riesgo por el próximo huracán Melissa?

Qué países están en peligro por el huracán Melissa

Si es que Melissa se convierte en huracán, será el quinto de la temporada de este 2025, y el primero que se formará en el Caribe, informaron los especialistas desde CNN.

Por ahora, la tormenta tropical avanza a 3 kilómetros por hora, no obstante, sus lluvias ya se están desplazando hacia el norte.

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

Los pronósticos muestran que podrían caer hasta 300 milímetros o más de lluvia en Haití y República Dominicana durante este fin de semana, una cantidad estrepitosa y peligrosa, pues podría desencadenar inundaciones y deslizamientos de tierra.

Además, el viento fuerte también amenaza a ambos países.

Por su parte, Jamaica también levantó una alerta de tormenta tropical. Este es el país que sería más perjudicado por el fenómeno.

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

Puerto Rico también podría ser afectado por las lluvias de la tormenta, mientras que Estados Unidos podría eventualmente tener algún impacto, aunque las probabilidades son más bajas.

También se espera que “una versión más fuerte de Melissa” llegue la próxima semana a Cuba, si es que las condiciones así lo permiten.

Lee también:

Más sobre:Tormenta tropical MelissaTrayectoria MelissaHuracánHuracán MelissaOcéano AtlánticoMelisaMelissaCaribeCentro Nacional de HuracanesPaíses en peligro por huracán MelissaLluviasLluvias intensasVientoAlerta meteorológicaHuracanesTemporada de huracanesLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Chile

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior
Negocios

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes
Tendencias

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico

Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Deportes Copiapó por la Liga de Ascenso

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”
Mundo

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales