Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones. Foto: ATON.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que hacia el fin de semana, la Región Metropolitana volverá a tener un día de frío y lluvia, en medio de varias jornadas donde el calor ha sido el protagonista del pronóstico.

A partir del jueves, 23 de octubre, el cielo se mantendrá nublado y la temperatura descenderá considerablemente : ese día se esperan 24 °C.

Sin embargo, al menos esa jornada, no está pronosticada la lluvia.

Será el día siguiente cuando lleguen las precipitaciones a la Región Metropolitana, pero solo en algunos sectores cercanos a la cordillera.

Cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana

De acuerdo al pronóstico de Meteochile, este viernes 24 de octubre será el día más frío de la semana en la Región Metropolitana.

En Santiago, se esperan una mínima de 7 °C y una máxima de 21 °C. El cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada.

Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, explicó que esta baja de temperaturas y la llegada de lluvia y nieve a zonas cordilleranas se están desarrollando por una vaguada en niveles medios.

Según el experto, solo las zonas cordilleranas de Santiago tendrán lluvia, viento de hasta 50 kilómetros por hora y nieve en esta jornada .

Mientras tanto, en los sectores precordilleranos podría eventualmente caer un poco de precipitación líquida.

Pero en el centro de Santiago, no está pronosticada la lluvia. Solo una jornada más fría y nublada, en comparación a los días de calor que han marcado el pronóstico las últimas semanas.