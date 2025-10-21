Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago. Foto: ATON.

El calor no ha dado tregua en la Región Metropolitana. La semana pasada, el termómetro llegó fácilmente a los 30 °C en distintas comunas, un escenario que podría repetirse nuevamente durante estos días, aunque con menor intensidad, según el tiempo.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los próximos días rondarán entre los 25 y 27 °C en gran parte de Santiago.

Pese al calor, el pronóstico muestra que el cielo estará entre nublado y con nubosidad parcial, lo que podría aminorar la sensación térmica.

Y a medida que transcurra la semana, incluso podría llegar una jornada en la que vuelvan la lluvia y la nieve a la Región Metropolitana , según anticiparon desde Meteored.

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago según el tiempo

De acuerdo al meteorólogo Javier Hernández Oramas de Meteored, una vaguada en altura permitirá el regreso de la lluvia y nieve el próximo viernes, 24 de octubre , pero solo a las zonas cordilleranas de Santiago.

El agua podría caer en San José de Maipo, no obstante, no está pronosticada lluvia para el centro de la ciudad.

Por otra parte, la nieve podría volver a pintar la cordillera blanca, “dejando un paisaje invernal poco habitual para esta etapa de la primavera”, escribió el experto.

Pero el frío sí podría afectar a toda la ciudad : de acuerdo a Meteochile, el jueves 23 de octubre habrá una mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C. El día estaría nublado en su totalidad.

El viernes 24, podría subir a 26 °C, pero el sábado 25 se espera un tiempo bastante templado nuevamente, con máximas de 24 °C.

Por tanto, efectivamente podrían llegar las precipitaciones a la Región Metropolitana, solo que muy aisladas en las zonas cordilleranas. En el resto de los sectores, el efecto principal será el frío.