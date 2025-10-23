No guardes tu abrigo: este día regresan el frío y la lluvia a la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Malas noticias para quienes ya guardaron sus abrigos con la llegada de la primavera. Y es que, según el pronóstico del tiempo, la Región Metropolitana tendrá próximamente al menos un par de días de frío y lluvia en algunos sectores.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este jueves, 23 de octubre, será el día más frío de la semana en Santiago , con una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C.

Aunque no está pronosticada la caída de lluvia sobre la ciudad, el cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada.

Pero, ¿podría en algún momento llover en Santiago? ¿Qué sectores serán afectados por las precipitaciones?

En qué sector de la Región Metropolitana habrá lluvia

Durante las últimas semanas, el tiempo en Santiago ha tenido cambios radicales. Días sobre los 30 °C han marcado el pronóstico, pero entremedio se colaron algunas jornadas más frías y nubladas.

Algo similar pasará este jueves 23 y viernes 24: el termómetro marcará máximas de 21 y 22 °C, y se sentirá un ambiente mucho más frío, en comparación a los días anteriores .

Esto, según explicó Jaime Leyton, meteorólogo de Megatiempo, es por “el avance de un sistema frontal que comienza a debilitar las altas presiones, junto al ingreso de nubosidad que está costa afuera y vientos importantes en altura, que chocan contra la cordillera”.

El especialista también aclaró que en primavera, es esperable tener “cambios rápidos en el estado del tiempo”.

Sobre la lluvia, el pronóstico muestra que la probabilidad de que caiga sobre Santiago es baja (menos del 20%).

En cambio, en las comunas de la precordillera y cordillera, sí deberían presentarse precipitaciones el próximo viernes 23. También se esperan rachas de viento y nieve sobre los 3000 metros.

#ZonaCentral ¡Vuelve la posibilidad de chubascos! ☁️🌧️

Durante el resto de la semana se mantendrán cielos > nublados, debido al paso del jet en altura, que seguirá aportando nubosidad alta sobre la zona central.

📡 En la imagen: nubes altas (rosado) y nubes medias/bajas (blanco). pic.twitter.com/6NXcgFkzqp — MeteoChile (@meteochile_dmc) October 21, 2025

El pronóstico del tiempo para Santiago el fin de semana

El frío se esfumará desde el sábado 24 de octubre . Aunque no habrá temperaturas cercanas a los 30 °C, el cielo se despejará un poco y el termómetro marcará una máxima de 25 °C.

Por su parte, el domingo 25, la máxima será similar (26 °C), con la mañana despejada y nubosidad parcial durante el resto de la jornada.