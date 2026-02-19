Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

El hermano menor del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor , fue arrestado este 19 de febrero bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público” , en una investigación que marca un precedente inédito para la monarquía británica moderna.

Según informó The Guardian, Andrés, despojado el año pasado de sus títulos reales y de su ducado, fue detenido por la policía de Thames Valley en el marco de una investigación relacionada con sus tratos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

Qué se investiga

En un comunicado oficial, la policía informó que arrestó a “un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público” y que se están realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk.

El detenido permanece bajo custodia policial.

El subjefe de policía Oliver Wright señaló: “Luego de una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.

Añadió que buscan “proteger la integridad y objetividad de nuestra investigación” y que entienden “el importante interés público en este caso”.

El ex príncipe y Epstein

De acuerdo con el medio británico, la redada se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos que aparentemente muestran al ex duque compartiendo con Epstein informes sobre visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur .

Uno de los correos, fechado en noviembre de 2010, habría sido reenviado por Mountbatten-Windsor cinco minutos después de haberlo recibido de su entonces asesor especial, Amir Patel.

Otro, enviado en la víspera de Navidad de 2010, habría incluido un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand.

¿Qué significa “mala conducta en un cargo público”?

Según el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido, la mala conducta en un cargo público es “un delito de derecho común que sólo puede juzgarse mediante acusación formal”.

Este delito se refiere a “un abuso o negligencia grave e intencional del poder o las responsabilidades del cargo público desempeñado” .

La pena máxima contemplada es cadena perpetua.

Un hecho inédito en la historia reciente

Andrew Mountbatten-Windsor es el primer miembro de alto rango de la realeza británica en ser arrestado en la historia moderna.

Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al rey Carlos I de Inglaterra, detenido en 1647 durante la Guerra Civil Inglesa por fuerzas alineadas con el parlamento.

Aunque ya no forma parte activa de la familia real y es considerado un plebeyo tras ser despojado de sus títulos por el monarca, continúa en la línea de sucesión al trono (actualmente en el octavo lugar) debido a su posición de nacimiento.

La reacción del rey

En un comunicado, Carlos III expresó su “más profunda preocupación” por la situación de su hermano y afirmó:

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y su sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

“Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigue de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales ”, agregó.

“Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que comentara más sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, dicen el comunicado.

El Palacio de Buckingham había señalado días antes que “estaría dispuesto a apoyar” a la policía si era contactado por las acusaciones.

Ahora, la policía deberá decidir si mantiene detenido a Mountbatten-Windsor, si presenta cargos formales, si lo libera mientras continúa la investigación o si no adopta más medidas.