SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    La policía de Thames Valley lo detuvo este jueves mientras realizaba allanamientos en Berkshire y Norfolk.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    El hermano menor del rey Carlos III, Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado este 19 de febrero bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”, en una investigación que marca un precedente inédito para la monarquía británica moderna.

    Según informó The Guardian, Andrés, despojado el año pasado de sus títulos reales y de su ducado, fue detenido por la policía de Thames Valley en el marco de una investigación relacionada con sus tratos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III. Foto: AP Shizuo Kambayashi

    Qué se investiga

    En un comunicado oficial, la policía informó que arrestó a “un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público” y que se están realizando búsquedas en direcciones de Berkshire y Norfolk.

    El detenido permanece bajo custodia policial.

    El subjefe de policía Oliver Wright señaló: “Luego de una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público”.

    Añadió que buscan “proteger la integridad y objetividad de nuestra investigación” y que entienden “el importante interés público en este caso”.

    El ex príncipe y Epstein

    De acuerdo con el medio británico, la redada se produjo después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara correos electrónicos que aparentemente muestran al ex duque compartiendo con Epstein informes sobre visitas oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

    Uno de los correos, fechado en noviembre de 2010, habría sido reenviado por Mountbatten-Windsor cinco minutos después de haberlo recibido de su entonces asesor especial, Amir Patel.

    Otro, enviado en la víspera de Navidad de 2010, habría incluido un informe confidencial sobre oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia afgana de Helmand.

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    ¿Qué significa “mala conducta en un cargo público”?

    Según el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido, la mala conducta en un cargo público es “un delito de derecho común que sólo puede juzgarse mediante acusación formal”.

    Este delito se refiere a “un abuso o negligencia grave e intencional del poder o las responsabilidades del cargo público desempeñado”.

    La pena máxima contemplada es cadena perpetua.

    Un hecho inédito en la historia reciente

    Andrew Mountbatten-Windsor es el primer miembro de alto rango de la realeza británica en ser arrestado en la historia moderna.

    Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al rey Carlos I de Inglaterra, detenido en 1647 durante la Guerra Civil Inglesa por fuerzas alineadas con el parlamento.

    Aunque ya no forma parte activa de la familia real y es considerado un plebeyo tras ser despojado de sus títulos por el monarca, continúa en la línea de sucesión al trono (actualmente en el octavo lugar) debido a su posición de nacimiento.

    La reacción del rey

    En un comunicado, Carlos III expresó su “más profunda preocupación” por la situación de su hermano y afirmó:

    “He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y su sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público”.

    “Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigue de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales”, agregó.

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    “Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que comentara más sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes”, dicen el comunicado.

    El Palacio de Buckingham había señalado días antes que “estaría dispuesto a apoyar” a la policía si era contactado por las acusaciones.

    Ahora, la policía deberá decidir si mantiene detenido a Mountbatten-Windsor, si presenta cargos formales, si lo libera mientras continúa la investigación o si no adopta más medidas.

    Lee también:

    Más sobre:Príncipe AndrésFamilia RealJeffrey EpsteinArrestoDetenciónCarlos IIIMonarquía BritánicaAndrew Mountbatten-WindsorInglaterraReino UnidoTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Lo más leído

    1.
    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    2.
    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    3.
    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    4.
    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Kast insta al ministro Grau a “entregar información” por déficit fiscal
    Chile

    Kast insta al ministro Grau a “entregar información” por déficit fiscal

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio
    El Deportivo

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

    “Edificio del Año 2026”: el prestigioso premio internacional que se lleva la UC por el Claro Arena

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente
    Mundo

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones