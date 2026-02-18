Todas las personas que renunciaron a sus puestos por aparecer en los documentos de Epstein

Han pasado más de dos semanas desde que el Departamento de Justicia publicó el último lote de archivos relacionados con Jeffrey Epstein.

El conjunto, que tiene más de tres millones de documentos, incluye correos electrónicos, fotografías y registros de correspondencia que detallan años de vínculos entre el delincuente sexual convicto y algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo.

Como detalló The Washington Post, las revelaciones han generado renuncias inmediatas, investigaciones por corrupción y fuertes presiones políticas , especialmente en Europa.

A continuación, un repaso por las figuras que han dejado sus cargos o enfrentan consecuencias tras aparecer en los documentos.

Peter Attia

El médico y experto en longevidad renunció como director científico de la marca de barras David Protein y dejó de ser asesor de la empresa de suplementos AG1 luego de que se hicieran públicos correos electrónicos con Epstein.

En junio de 2015, Attia le escribió a Epstein: “¿Sabes cuál es el mayor problema para hacerme amigo tuyo? Llevas una vida tan atroz, y aun así no puedo contárselo a nadie...”

Tras la publicación de archivos, se disculpó y afirmó en X que nunca estuvo involucrado en actividades criminales.

Sultán Ahmed bin Sulayem

El empresario emiratí dimitió como presidente de DP World, una de las mayores compañías logísticas del mundo. Su renuncia se hizo efectiva de inmediato.

Los documentos revelan intercambios cercanos con Epstein.

En un correo electrónico de 2013, Epstein le dice al sultán : “Eres uno de mis amigos más confiables en el verdadero sentido de la palabra, nunca me has decepcionado”.

Sarah Ferguson

La fundación benéfica Sarah’s Trust, creada por Sarah Ferguson, ex duquesa de York, anunció su cierre en el “futuro previsible”. Otras organizaciones también la retiraron como patrocinadora.

Los documentos muestran que mantuvo contacto con Epstein después de su condena en 2008.

En 2011, Ferguson había calificado como un “gigantesco error de juicio” su cercanía con él.

Thorbjørn Jagland

El ex primer ministro noruego, Thorbjørn Jagland, si bien no renunció a algún cargo, ahora enfrenta una investigación por “corrupción agravada”.

Los correos muestran intentos de Epstein por coordinar reuniones de alto nivel a través de Jagland. Su defensa aseguró que cooperará con la investigación.

Mona Juul y Terje Rød-Larsen

La diplomática noruega, Mona Juul, dimitió como embajadora en Jordania e Irak y, junto a su esposo, Terje Rød-Larsen, enfrenta una investigación por corrupción en Noruega.

Reportes indican que Epstein les habría dejado millones en su testamento. Juul reconoció “falta de criterio”, aunque negó haber infringido la ley penal.

Brad Karp

Brad Karp renunció como presidente del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison tras la publicación de correos que evidencian su relación con Epstein.

Los documentos mencionan un intercambio de correos electrónicos de 2015 en el que Karp agradeció a Epstein por haberlo recibido en una velada única.

Aunque dejará la presidencia, permanecerá en la firma.

Miroslav Lajčák

El ex presidente de la Asamblea General de la ONU, Miroslav Lajčák, dejó su cargo como asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco.

En mensajes de 2018 compartió bromas y conversaciones con Epstein sobre mujeres.

Reconoció “falta de criterio y una comunicación inapropiada”.

Jack Lang

El ex ministro de Cultura francés renunció a la dirección del Instituto del Mundo Árabe y enfrenta, junto a su hija, una investigación por presunto “lavado de dinero proveniente de fraude fiscal agravado”, señaló el medio.

Lang aseguró que las acusaciones son “infundadas” y que la investigación permitirá aclararlas.

Peter Mandelson

El exembajador británico en Estados Unidos renunció al Partido Laborista y a la Cámara de los Lores tras el renovado escrutinio sobre sus vínculos con Epstein.

La policía británica registró propiedades vinculadas a él como parte de una investigación por mala conducta.

Esto luego de que el Financial Times informara sobre documentos del Departamento de Justicia que parecen demostrar que Epstein realizó pagos por un total de unos 75.000 dólares a cuentas vinculadas a Mandelson.

Morgan McSweeney

El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, dimitió tras asumir responsabilidad por haber recomendado el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en 2024, pese a conocer su relación con Epstein.

Calificó su decisión como “errónea”.

George J. Mitchell

El ex senador estadounidense renunció como presidente honorario del instituto que lleva su nombre. Además, un programa de becas con su nombre anunció que dejará de usarlo.

George J. Mitchell es mencionado más de 300 veces en la última entrega de documentos del Departamento de Justicia.

Un portavoz reiteró que nunca tuvo conocimiento de la conducta ilegal de Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor

El hermano menor del rey Carlos III, ya había sido despojado de su título real y obligado a abandonar la residencia oficial tras revelaciones previas sobre su vínculo con Epstein.

La nueva tanda de documentos incluyó fotografías inéditas, lo que reactivó la presión pública en su contra.

David A. Ross

Renunció como director del programa de maestría en práctica artística de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York tras revelarse intercambios con Epstein.

Afirmó sentirse “mortificado” y avergonzado por haber creído las explicaciones del financista en el pasado.

Kathy Ruemmler

La ex abogada de la Casa Blanca durante el gobierno de Barack Obama, Kathy Ruemmler, dimitió como directora jurídica y consejera general de Goldman Sachs.

En un comunicado, señaló que su responsabilidad era “priorizar los intereses de Goldman Sachs” y anunció su salida a partir del 30 de junio de 2026.

Los últimos documentos mostraron que después de dejar su cargo en la Casa Blanca, Ruemmler recibió regalos de Epstein, incluido un bolso de Hermes y un día de spa en un hotel Four Seasons.

Joanna Rubinstein

Renunció como presidenta de ACNUR (fundación que recauda fondos para la agencia de refugiados de la ONU) en Suecia tras revelarse que visitó a Epstein en su isla privada en 2012.

Afirmó que los abusos posteriores conocidos son “espantosos” y que se distancia firmemente de ellos.

Casey Wasserman

El empresario Casey Wasserman está vendiendo su agencia de talentos luego de que se conocieran correos con la ex novia de Epstein, Ghislaine Maxwell.

En un memorando interno, afirmó que se había convertido en una “distracción” y expresó “profundo pesar” por su correspondencia.

Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de cargos relacionados con prostitución de menores y fue arrestado nuevamente en 2019 por tráfico sexual, murió bajo custodia federal ese mismo año. Su muerte fue declarada suicidio.

La publicación de los documentos, según reportó The Washington Post, continúa generando consecuencias políticas y empresariales, especialmente en Europa, donde las investigaciones penales avanzan mientras nuevas revelaciones siguen saliendo a la luz.