    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Casi una década después de su separación, la expareja de celebridades sigue con juicios en tribunales.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Casi una década después de su separación, Brad Pitt y Angelina Jolie siguen enfrentados en los tribunales.

    El actor exige 35 millones de dólares por daños y perjuicios, en el marco del largo conflicto judicial que ambos mantienen por una propiedad en Francia.

    Se trata del Château Miraval, una propiedad vinícola ubicada en el sur de Francia que compraron juntos cuando eran pareja.

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    ¿Por qué están en tribunales Pitt y Jolie?

    El conflicto se remonta a 2021, cuando Jolie vendió su participación en la finca al empresario ruso Yuri Shefler, propietario de la marca de vodka Stoli.

    Pitt sostiene que la actriz concretó la operación sin su consentimiento, a pesar de que –según el actor– existía un acuerdo previo que impedía la venta de las acciones sin que el otro estuviera al tanto.

    En 2022, el actor presentó una demanda alegando que la transacción había sido irregular.

    Jolie respondió con una contrademanda, argumentando que nunca hubo tal acuerdo y que la venta fue “una forma de cerrar un capítulo profundamente doloroso y traumático de su vida y la de sus hijos”.

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Nuevos antecedentes al caso

    De acuerdo con People, el equipo legal de Pitt entregó nuevas pruebas el pasado 29 de octubre, incluyendo comunicaciones privadas con los abogados de Jolie sobre la venta.

    La defensa del actor afirma que Jolie debe asumir el costo de producir los documentos que acrediten los daños reclamados.

    Por su parte, los representantes de Jolie sostienen que Pitt está intentando “acallar” a su exesposa mediante un acuerdo de confidencialidad de cuatro años que, según ellos, buscaba evitar que ella hablara sobre el supuesto “abuso y encubrimiento” del actor.

    Estas acusaciones son en alusión al incidente ocurrido durante un vuelo familiar en 2016 que fue investigado por el FBI.

    “El escrito de respuesta no aborda nuestros argumentos y continúa basándose en conjeturas y especulaciones (...). Esta demanda es la manifestación del esfuerzo que Pitt ha realizado durante años para acosar y controlar a Angelina”, declaró el abogado de la actriz en un comunicado citado por People.

    La próxima audiencia pública del caso está fijada para el 17 de diciembre.

    Pitt y Jolie, ambos ganadores del Óscar, estuvieron juntos doce años y se separaron en 2016 tras dos de matrimonio.

    Tienen seis hijos: Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) y los gemelos Vivienne y Knox (17). Su divorcio se finalizó en diciembre de 2024.

    Lee también:

    Más sobre:Brad PittAngelina JolieCelebridadesCineDemandaJuicioTribunalesDivorcioHollywoodEntretenimientoInternacionalMundoTendenciasBrad Pitt y Angelina Jolie

