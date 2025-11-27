BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    El espectáculo del artista puertorriqueño, programado para este miércoles 27 de noviembre en el Movistar Arena, fue suspendido a pocas horas de su realización.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Los éxitos del cantante puertorriqueño Cosculluela –como ‘Prrrum’, ‘La Boda’ y ‘Manicomio’– no podrán ser escuchados por sus fans de Chile este jueves 27 de noviembre, fecha en la que el artista debía presentarse en el Movistar Arena.

    ¿El motivo? El show debió ser cancelado porque José Cosculluela, la persona detrás del artista de reggaetón, no pudo ingresar al país por tener antecedentes penales.

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    ¿Qué dijo la productora del evento?

    Así lo informó la productora Bizarro Live Entertainment la noche de este miércoles. “Debido a asuntos migratorios, fuera del control de Bizarro, su management y el artista, el concierto agendado deberá ser cancelado”, señaló la empresa.

    Agregaron que, pese a realizar “todas las gestiones necesarias y posibles de acuerdo a la legislación vigente”, no consiguieron resolver la situación de forma favorable.

    La llegada de Cosculluela a Chile

    El príncipe, como es apodado el artista, llegó durante la mañana del miércoles y compartió un video en redes sociales relatando lo ocurrido.

    Aseguró que estuvo varias horas en el aeropuerto y confirmó que la negativa a su ingreso se habría debido a sus antecedentes penales.

    “Mi gente de Chile, estoy aquí en Santiago desde por la mañana de las 8, hecho mier…, explotado”, partió relatando el cantante.

    Luego señaló que venía con todos sus permisos en regla para ingresar, pero “el hombre dice que por mis antecedentes penales y yo creo que es más por sus cojones. No me quiere dejar pasar”, agregó Cosculluela.

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Finalmente agregó que lo devolverán a los Estados Unidos y que estaba esperando a que le saquen un pasaje de regreso.

    En su comunicado, Bizarro indicó que el artista tiene intenciones de reagendar una presentación en el país.

    “Cosculluela mantiene el compromiso con sus fanáticos chilenos de retornar al país en cuanto sea posible para este reencuentro tan esperado”.

    La productora también detalló el proceso de devolución de entradas: dentro de un plazo de 10 días hábiles se realizará el reembolso automático del valor total pagado –incluyendo el cargo por servicio– al método original de compra, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

    Asimismo, agregaron que cualquier ayuda que se requiera en este proceso puede resolverse en este enlace.

    ¿Qué antecedentes tiene Cosculluela?

    En enero de este año, Cosculluela fue encarcelado tras ser acusado de atropellar a dos jinetes y matar a sus caballos en Humacao, Puerto Rico.

    Cosculluela a prisión preventiva por matar dos caballos y herir a sus jinetes: reggatonero no prestó ayuda.

    Por el incidente, ocurrido en 2024, las autoridades determinaron que manejaba el vehículo que impactó a los animales y a los jóvenes jinetes, que resultaron con heridas graves. En febrero obtuvo la libertad bajo fianza.

    A ese caso se suma otro caso judicial: en 2023 se le impuso un arraigo nacional por un proceso de violencia doméstica contra su exesposa, Jennifer Fungenzi.

    Lee también:

    Más sobre:CosculluelaMúsicaCantanteArtistaChilePuerto RicoReggaetonTendenciasAntecedentes penalesMigraciónPDIAeropuerto de SantiagoLa TerceraBizarro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    3.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Austria por la final del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura
    Chile

    Primer debate de cara al balotaje: Kast lanza dardos al gobierno y apunta contra vocero de Jara imputado en caso ProCultura

    “¿Tú crees que con eso vas a mejorar la pobreza?”: Jara intensifica interpelaciones a Kast en Foro Social

    La crítica de Zandra Parisi a Kast: “Decirle no a Don Francisco es decirle no a la Teletón”

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación
    Negocios

    Fondo de pensiones E se encamina a cerrar con su mayor alza a noviembre desde su creación

    Corte Suprema confirma rechazo a demanda de Carozzi contra Masterfoods por uso de la frase “8 de cada 10 gatos prefiere Whiskas”

    Ipsa vuelve a superar los 10.000 puntos y el dólar sube en jornada marcada por feriado en Estados Unidos

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Locura total: hinchas de Flamengo invaden el bus del equipo en la despedida previa a la final de la Copa Libertadores

    Una calle a su nombre y el primero en el Muro de Leyendas: el emotivo homenaje del Monterrey para Humberto Suazo

    “Se lo entregan a cada jugador que logra salir campeón”: Claudio Bravo defiende su título en la Champions League en 2015

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido
    Cultura y entretención

    Isn’t it a Pity, George Harrison y una canción rescatada del olvido

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego
    Mundo

    Las autoridades de Gaza elevan a más de 300 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

    El día después: ¿qué pasaría en Venezuela si se va Maduro?

    De Michelle Bachelet a Mia Mottley: los nombres que suenan para el cargo de secretario general de Naciones Unidas

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile