Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

Los éxitos del cantante puertorriqueño Cosculluela –como ‘Prrrum’, ‘La Boda’ y ‘Manicomio’– no podrán ser escuchados por sus fans de Chile este jueves 27 de noviembre, fecha en la que el artista debía presentarse en el Movistar Arena.

¿El motivo? El show debió ser cancelado porque José Cosculluela , la persona detrás del artista de reggaetón, no pudo ingresar al país por tener antecedentes penales .

¿Qué dijo la productora del evento?

Así lo informó la productora Bizarro Live Entertainment la noche de este miércoles. “Debido a asuntos migratorios, fuera del control de Bizarro, su management y el artista, el concierto agendado deberá ser cancelado”, señaló la empresa.

Agregaron que, pese a realizar “todas las gestiones necesarias y posibles de acuerdo a la legislación vigente”, no consiguieron resolver la situación de forma favorable.

La llegada de Cosculluela a Chile

El príncipe, como es apodado el artista, llegó durante la mañana del miércoles y compartió un video en redes sociales relatando lo ocurrido.

Aseguró que estuvo varias horas en el aeropuerto y confirmó que la negativa a su ingreso se habría debido a sus antecedentes penales.

“Mi gente de Chile, estoy aquí en Santiago desde por la mañana de las 8, hecho mier…, explotado”, partió relatando el cantante.

Luego señaló que venía con todos sus permisos en regla para ingresar, pero “el hombre dice que por mis antecedentes penales y yo creo que es más por sus cojones . No me quiere dejar pasar” , agregó Cosculluela.

Finalmente agregó que lo devolverán a los Estados Unidos y que estaba esperando a que le saquen un pasaje de regreso.

En su comunicado, Bizarro indicó que el artista tiene intenciones de reagendar una presentación en el país.

“Cosculluela mantiene el compromiso con sus fanáticos chilenos de retornar al país en cuanto sea posible para este reencuentro tan esperado”.

La productora también detalló el proceso de devolución de entradas: dentro de un plazo de 10 días hábiles se realizará el reembolso automático del valor total pagado –incluyendo el cargo por servicio– al método original de compra, sin necesidad de realizar ninguna gestión adicional.

Asimismo, agregaron que cualquier ayuda que se requiera en este proceso puede resolverse en este enlace.

¿Qué antecedentes tiene Cosculluela?

En enero de este año, Cosculluela fue encarcelado tras ser acusado de atropellar a dos jinetes y matar a sus caballos en Humacao, Puerto Rico.

Por el incidente, ocurrido en 2024, las autoridades determinaron que manejaba el vehículo que impactó a los animales y a los jóvenes jinetes, que resultaron con heridas graves. En febrero obtuvo la libertad bajo fianza.

A ese caso se suma otro caso judicial: en 2023 se le impuso un arraigo nacional por un proceso de violencia doméstica contra su exesposa, Jennifer Fungenzi.