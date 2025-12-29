Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

Desde el día siguiente a la investidura presidencial, el pasado 8 de noviembre, la relación entre el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y su vicepresidente, Edmand Lara, comenzó a deteriorarse.

Pero el quiebre definitivo terminó por hacerse público esta semana, cuando Lara se declaró abiertamente “oposición” a su propio gobierno en un video difundido en TikTok, según informó El País.

“Soy oposición”

“ Hay gente que dice que ya no soy parte del Gobierno y soy oposición. ¡Cuánta razón! Soy oposición, pero constructiva”, afirmó el vicepresidente.

Las declaraciones llegaron luego de días de críticas cada vez más duras contra Paz, a quien Lara ha acusado de mentiroso, corrupto y de actuar como “títere”, sin que el mandatario haya respondido directamente ni confirmado una ruptura formal.

Subvención al combustible

El detonante más reciente del conflicto fue la promulgación del decreto 5503, que declara la emergencia económica en el país y elimina la subvención al combustible, una medida que impacta directamente en los costos de producción y el precio de los alimentos .

El vicepresidente intentó frenar la norma desde el Parlamento, que preside por mandato constitucional, pero no tuvo éxito.

Tras ello, redobló sus críticas en redes sociales, calificando el decreto como “del hambre y del desempleo”.

La eliminación del subsidio al diésel provocó un alza superior al 160% en su precio, lo que ha generado protestas de distintos sectores sociales.

Lara no solo respaldó estas movilizaciones, sino que las alentó desde sus canales digitales, consolidando su distancia con el Ejecutivo y reforzando su perfil confrontacional.

El binomio Paz-Lara

Según El País, la ruptura no sorprendió del todo a la opinión pública boliviana.

El binomio Paz–Lara se conformó de manera accidental, luego de que el candidato original a la vicepresidencia se bajara de la carrera electoral.

Por qué el vicepresidente de Bolivia se declaró de oposición a su propio gobierno

Lara, entonces postulante a diputado y expolicía conocido por denunciar corrupción dentro de la institución, asumió el rol a última hora.

Su popularidad se había construido en redes sociales, donde relataba su pasado como vendedor de ropa usada y reivindicaba a los sectores más vulnerables.

Para el analista político y exviceministro Diego Ayo, citado por El País, Lara está capitalizando el descontento social para fortalecer su figura .

Sin embargo, advierte que intenta subirse a un eje político que no le pertenece y que responde más bien al legado del evismo, un modelo que considera en decadencia.

Ayo define a Paz como un “estadista reformador” y a Lara como un “caudillista con capacidad de movilización”, reflejo de una polarización histórica en la política boliviana.