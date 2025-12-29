SUSCRÍBETE POR $1100
    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán

    La medida incluye el despliegue de buques de guerra y aviones militares. Se tiene previsto que realicen ejercicios con fuego real en zonas marítimas y aéreas ubicadas cerca de la isla autónoma. China considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que es rechazado por los gobernantes locales.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán. Foto: archivo.

    La República Popular China (RPC) anunció este lunes 29 de diciembre la movilización de unidades para realizar “ejercicios militares importantes” alrededor de Taiwán.

    Según afirmaron desde Pekín, el objetivo de esta medida es enviar una “seria advertencia” contra cualquier intento de independencia de la isla autónoma de más de 23 millones de habitantes.

    Cabe recordar que el gigante asiático considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que ha sido rechazado sostenidamente por los gobernantes locales, electos democráticamente.

    Durante los últimos años, China ha intensificado sus movimientos en las cercanías de la isla autónoma, mientras que también ha aumentado la magnitud y frecuencia de sus ejercicios militares en la región.

    El presidente Xi Jinping ha manifestado que la “reunificación” de Taiwán es un principio fundamental de su “Sueño Chino” de resurgimiento nacional.

    Ha advertido en reiteradas ocasiones que aquel objetivo es inevitable y que no puede ser detenido por fuerzas extranjeras.

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán. Foto: archivo.

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció cerca de Taiwán

    El Comando del Teatro de Operaciones Oriental de China afirmó en un comunicado al que tuvo acceso CNN que los ejercicios, denominados “Misión Justicia 2025”, pondrán a prueba la preparación para el combate y el “bloqueo y control de puertos clave y áreas críticas”.

    La movilización ordenada por Pekín inició este lunes e incluye unidades del ejército, la armada, la aviación y de cohetes.

    De acuerdo a lo anunciado por las autoridades militares chinas, el martes se realizarán ejercicios con fuego real en cinco zonas marítimas y aéreas ubicadas alrededor de Taiwán.

    El portavoz del comando, Shi Yi, dijo que estos nuevos ejercicios se centrarán en el entrenamiento de ataques de precisión, bloqueo y control, preparación para el combate y disuasión.

    En paralelo, la Guardia Costera de China anunció el despliegue de patrullas alrededor de la isla autónoma.

    El subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, el teniente general Hsieh Jih-sheng, dijo en declaraciones reunidas por CNN que hasta las 15:00 (hora local) de este lunes se habían detectado 14 buques de guerra del Ejército Popular de Liberación (EPL) y 14 buques de la Guardia Costera.

    Las embarcaciones estaban en las cercanías de Taiwán y sus islas periféricas, afirmó.

    Junto con ello, según el teniente general, se detectó un “grupo de ataque de asalto anfibio” compuesto por cuatro buques en aguas del sureste de Taiwán, así como 89 aviones de guerra en los cielos alrededor del territorio taiwanés.

    Sin embargo, precisó que hasta el momento ningún avión ni buque de guerra ha entrado en sus aguas territoriales ni en su espacio aéreo.

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán. Foto: archivo.

    En palabras de Shi, “este ejercicio sirve como una seria advertencia a las fuerzas separatistas que defienden la ‘independencia de Taiwán’ y a las fuerzas externas injerencistas”.

    “Es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y mantener la unidad nacional”.

    El anuncio de China se posiciona luego de que, a mediados de este mes, Estados Unidos y Taiwán aunciaran un acuerdo de armas de 11.100 millones de dólares, el cual incluye sistemas de cohetes HIMARS, misiles antitanque y antiblindaje, drones, obuses y software militar.

    Pekín ha manifestado su rechazo al acuerdo de armas entre Washington y Taipéi y ha declarado que la medida “vulnera la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China”, además de “socavar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”.

    Aunque Estados Unidos reconoce a la RPC como el único gobierno legítimo de China, mantiene vínculos extraoficiales con Taiwán y le ha suministrado armamento defensivo.

    El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, acusó este lunes que “su intento de buscar la independencia a través de Estados Unidos, incluso a costa de convertir a Taiwán en un polvorín, expone plenamente su naturaleza despiadada de perturbadores de la paz, alborotadores e instigadores de guerra”.

    “Que fuerzas externas utilicen a Taiwán para limitar a China y armar a Taiwán solo envalentonará la arrogancia de las fuerzas independentistas y llevará al Estrecho de Taiwán a un peligroso estado de guerra”, advirtió en declaraciones rescatadas por el citado medio.

    Qué se sabe de los nuevos ejercicios militares que China anunció alrededor de Taiwán. Foto: archivo.

    Qué respondió Taiwán tras el anuncio de nuevos ejercicios militares de China alrededor de la isla

    Luego de que China anunciara sus nuevos ejercicios militares este lunes, el gobierno taiwanés rechazó la medida y acusó al gigante asiático de “intimidación militar”.

    El Ministerio de Defensa de Taiwán aseguró estar “totalmente en guardia” y advirtió que tomará “medidas concretas para defender los valores de la democracia y la libertad”.

    La portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, acusó que los ejercicios militares de China “socavan flagrantemente la seguridad y la estabilidad del statu quo en el Estrecho de Taiwán y la región del Indopacífico” y “desafían abiertamente el derecho y el orden internacionales”.

    Aunque el presidente taiwanés Lai Ching-te ha insistido en la defensa de la soberanía de la isla autónoma, no ha realizado un llamado formal a su independencia. Ha manifestado que su objetivo es mantener el status quo.

    Lee también:

