Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en 10 años. Foto: archivo.

Este martes 17 de febrero, el Congreso de Perú aprobó la destitución de José Jerí, cuatro meses después de que asumiera como presidente interino del país y a dos meses de las elecciones previstas para mediados de abril.

Las autoridades legislativas aprobaron una moción de censura en su contra, con 75 votos a favor y 24 en contra .

El titular encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó: “La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de Presidente de la República”.

La elección de un nuevo mandatario se realizará este miércoles 18 de febrero en una sesión especial del Congreso.

Ahí, los legisladores definirán entre cuatro posibles sucesores: los congresistas Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Edgar Reymundo y José Balcázar.

Con su salida, Jerí se posiciona como el séptimo presidente consecutivo de Perú que no logra completar su mandato. Asumió el cargo en octubre del año pasado, luego de que la entonces presidenta Dina Boluarte fuera destituida.

El último presidente del país que completó su mandato fue Ollanta Humala, quien gobernó entre 2011 y 2016.

Ninguno de los mandatarios siguientes —Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí— pudo terminar su periodo presidencial.

Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en 10 años. Foto: archivo.

Por qué Perú destituyó a José Jerí, el séptimo presidente del país en una década

La decisión del Congreso de Perú de destituir a Jerí ocurrió luego de que se presentaran distintas mociones en su contra, tanto de censura como de vacancia por “incapacidad moral”.

La medida ocurre en un escenario en el que Jerí ha sido intensamente criticado durante los últimos meses, a raíz de que mantuvo reuniones no oficiales con empresarios chinos .

El escándalo, denominado Chifagate, incluyó un incidente en el que el entonces presidente llegó encapuchado a reunirse con un empresario chino en un restaurante propiedad de este último, la noche del 26 de diciembre.

Inicialmente, Jerí argumentó que su visita estaba relacionada a los “preparativos” para el Día de la Amistad entre Perú y China. Sin embargo, días después cambió sus declaraciones y afirmó que no había organizado la reunión. Aseguró que asistió en relación a “otras actividades privadas”, sobre las que no comentó detalles.

Aunque se disculpó por la polémica y rechazó haber cometido actos ilícitos, la situación llevó a que la Fiscalía abriera una investigación por posible patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado .