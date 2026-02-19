Por qué un atleta ucraniano fue expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno (y después recibió una donación de 200.000 dólares). Foto: Joe KLAMAR/AFP)

El deportista de skeleton Vladyslav Heraskevych se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

No fue por una medalla, sino por la decisión de competir, o intentarlo, con un casco que incluía las imágenes de 24 atletas ucranianos fallecidos desde el inicio del conflicto con Rusia en 2022.

El deportista, de 27 años, fue apartado de la competencia antes de disputar sus carreras oficiales luego de que el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton determinara que el diseño del casco vulneraba las normas sobre expresión política en el campo de juego.

¿Qué dijo el comité olímpico?

El Comité Olímpico Internacional (COI) le había permitido entrenar durante varios días en la ciudad de Cortina d’Ampezzo con el casco, pero un día antes del inicio de su prueba le advirtió que no podría utilizarlo en competencia .

El organismo sostuvo que su uso infringía la regla que prohíbe manifestaciones políticas en las áreas de competencia.

Incluso, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, sostuvo una reunión de último minuto con el atleta en el recinto de deslizamiento para intentar alcanzar un acuerdo.

Según trascendió, el COI le propuso alternativas como portar un brazalete negro y exhibir el casco antes y después de la carrera. Sin embargo, insistió en que utilizarlo durante la prueba oficial no era posible.

El portavoz del organismo, Mark Adams, declaró en ese contexto: “Queremos que compita. Queremos de verdad que tenga su momento, eso es muy importante”.

También señaló que existían “numerosas posibilidades” para expresar su postura fuera del campo de competencia, como en redes sociales o conferencias de prensa.

La apelación fallida

Heraskevych presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero este fue desestimado horas antes de las últimas carreras de su disciplina, tras haber quedado fuera ya de las dos primeras mangas debido a la descalificación.

De esta manera, el atleta quedó oficialmente fuera de los Juegos Olímpicos de Invierno de Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en un caso que dominó los titulares durante los primeros días del certamen.

La donación de 200.000 dólares

Días después del episodio, el caso sumó un nuevo capítulo. El presidente del club de fútbol Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov , anunció una donación de 200.000 dólares al deportista (alrededor de 170 millones de pesos chilenos).

La cifra equivale al premio que Ucrania entrega a sus atletas cuando obtienen una medalla de oro olímpica.

En un comunicado del club, Akhmetov afirmó: “A Vladyslav Heraskevych se le negó la oportunidad de competir por la victoria en los Juegos Olímpicos, pero regresa a Ucrania como un auténtico ganador”.

Y agregó: “El respeto y el orgullo que se ha ganado entre los ucranianos con sus acciones son la mayor recompensa”.

El empresario sostuvo además que espera que el aporte le permita continuar su carrera deportiva “así como luchar por la verdad, la libertad y el recuerdo de quienes dieron su vida por Ucrania”.