    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    La ex primera dama fue trasladada de urgencia la tarde del miércoles 4 de febrero tras sufrir una descompensación de salud luego de una reacción alérgica en su residencia de Santo Domingo.

    Antonio Alburquerque 
    Antonio Alburquerque
    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    La ex primera dama Marta Larraechea fue trasladada de urgencia la tarde del miércoles 4 de febrero tras sufrir una grave reacción alérgica luego de la picadura de una abeja, mientras se encontraba en su residencia en Santo Domingo, Región de Valparaíso.

    El episodio derivó en un shock anafiláctico, una emergencia médica potencialmente mortal, que obligó a un rápido operativo de traslado y atención especializada.

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cronología de la emergencia

    Larraechea, esposa del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presentó severos problemas respiratorios tras la picadura, lo que motivó a su familia a llevarla inicialmente a un Cesfam local.

    Debido a la gravedad del cuadro, fue derivada posteriormente al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en una ambulancia del SAMU.

    Durante el traslado, su estado de salud se agravó y sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que debió ser sometida a maniobras de reanimación.

    La reacción alérgica evolucionó hacia un shock anafiláctico, condición que obligó a su sedación e intubación al ingreso al recinto hospitalario.

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Tras estabilizarla, y luego de someterla a diversos exámenes, durante la noche del miércoles fue trasladada en un helicóptero de Carabineros hasta Santiago, donde quedó internada en la Clínica Alemana, en la comuna de Vitacura.

    Hasta ahora, la ex primera dama se mantiene en observación y “estable dentro de su gravedad”, según comunicó su familia.

    ¿Qué es un shock anafiláctico?

    Según explica la Clínica Universidad de Navarra, el shock anafiláctico (también denominado anafilaxia severa) es una reacción alérgica extremadamente grave que aparece de forma rápida tras el contacto con un alérgeno.

    Entre los desencadenantes más comunes se encuentran ciertos alimentos, medicamentos, el látex y las picaduras o mordeduras de insectos, como es en este caso, las abejas.

    Esta reacción ocurre cuando el sistema inmunológico libera de manera masiva sustancias químicas que provocan una respuesta en cadena en distintos sistemas del cuerpo.

    En los casos más severos, se produce una caída brusca de la presión arterial y un estrechamiento de las vías respiratorias, lo que puede impedir una adecuada oxigenación de los órganos vitales y poner en riesgo la vida de la persona afectada.

    Los síntomas pueden comenzar de forma leve como picazón, enrojecimiento de la piel o hinchazón.

    Sin embargo, los síntomas pueden progresar rápidamente hacia manifestaciones más graves, entre ellas dificultad respiratoria, mareos o desmayos, dolor en el pecho, alteraciones del ritmo cardíaco, náuseas, vómitos e incluso una intensa sensación de miedo o pavor inminente.

    El tratamiento del shock anafiláctico es una urgencia médica.

    La administración inmediata de epinefrina (adrenalina) es clave para revertir los efectos más peligrosos de la reacción, junto con otras medidas de apoyo como oxígeno, líquidos intravenosos y fármacos para estabilizar la presión arterial.

    Con una atención rápida y oportuna, la mayoría de las personas puede recuperarse completamente.

    El reconocimiento temprano de los síntomas resulta fundamental para evitar desenlaces fatales, como afortunadamente ocurrió en este caso.

