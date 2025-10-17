Qué respondió Maduro a la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela. Foto: archivo.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones secretas en Venezuela, el mandatario del régimen chavista, Nicolás Maduro, hizo un discurso en el que acusó a Washington de estar desarrollando una “guerra psicológica” contra Caracas .

Maduro también acusó a la administración Trump de buscar “hacerle daño” al país sudamericano y de llevar a cabo una “burda y grosera política intervencionista” para “cambiar al régimen” .

Las declaraciones de Maduro se dieron este jueves en el Congreso Nacional de Cocineros de la Patria, un día después de que Trump confirmara los reportes sobre que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano.

Durante los últimos meses, Washington ha intensificado sus presiones hacia Caracas a través de medidas como el aumento de buques de guerra en el Caribe y distintos ataques contra embarcaciones procedentes de Venezuela que, según asegura, eran parte de redes de narcotráfico.

Las medidas de la administración Trump también han incluido incrementar al doble la recompensa por información que permita el arresto de Maduro, a quien acusa de dirigir un grupo criminal llamado Cartel de los Soles. El monto quedó en 50 millones de dólares.

Desde Washington han descrito al dictador venezolano como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo” y han subrayado que representa una “una amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Por su parte, Maduro ha calificado las medidas del país norteamericano como “amenazas” y ha acusado a su secretario de Estado, Marco Rubio, de perseguir un “cambio de régimen a través de la amenaza militar”.

El líder del régimen chavista ha declarado que cualquier agresión directa contra Venezuela desencadenaría una “lucha armada” y ha ordenado la movilización de tropas y milicianos, además de entrenamiento militar para civiles.

Maduro enfatizó, refiriéndose a Estados Unidos, que “ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar, dividir, desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país” .

“Aquí el pueblo está firmemente unido”, enfatizó el líder chavista en el Congreso Nacional de Cocineros de la Patria.

El mandatario venezolano también criticó la política exterior de Washington hacia Caracas. Acusó que se trata de una “burda y grosera política intervencionista” que busca ”cambiar el régimen” .

“Eso nunca se ha visto. Siempre lo han hecho, pero ningún gobierno anterior —desde que la CIA existe— dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, derrocar y acabar a los países”.

En este sentido, comparó la situación con los golpes de Estado que ocurrieron en América Latina en las décadas de 1960 y 1970.

“Todos los golpes de Estado en América Latina, comprobado por los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, fueron derrocados y los presidentes asesinados por la CIA”, dijo Maduro.

Y agregó: “Por primera vez en la historia, un gobierno en Estados Unidos dice que ha dado autorización y orden para ir a atacar a un país”.

“¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?”, cuestionó Maduro.

Luego, calificó la autorización de Trump a la agencia como un acto “de honestidad macabra” .

El dictador venezolano recalcó que el país cuenta con “millones de ojos y de oídos” para “derrotar esta conspiración abierta contra la paz en Venezuela”.