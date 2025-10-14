SUSCRÍBETE
Mundo

Trump anuncia que seis personas murieron en nuevo ataque de EE.UU. contra embarcación frente a Venezuela

“La inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos y estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas”, escribió el mandatario estadounidense.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
Trump informó de un nuevo ataque de EE.UU. contra una lancha cargada con drogas supuestamente procedente de Venezuela.

Un ataque estadounidense a una embarcación frente a la costa de Venezuela el martes mató a seis presuntos narcotraficantes, dijo el presidente Donald Trump en una publicación en las redes sociales.

“La inteligencia confirmó que el barco traficaba narcóticos y estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, destacando que en la operación ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

Es el quinto ataque mortal en el Caribe, ya que la administración Trump ha afirmado que está tratando a los presuntos narcotraficantes como combatientes ilegales a los que se debe responder con fuerza militar.

La frustración con la administración de Trump ha ido creciendo en el Capitolio entre los miembros de los dos principales partidos políticos, destacó The Associated Press. Algunos republicanos están pidiendo más información a la Casa Blanca sobre la justificación legal y los detalles de los ataques. Los demócratas sostienen que los ataques violan el derecho estadounidense e internacional.

Trump dijo que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el ataque el martes por la mañana y publicó un video del ataque, como lo ha hecho en el pasado.

El mandatario indicó que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y que “la inteligencia” confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociado con “redes narcoterroristas” y se encontraba en una ruta conocida de narcotráfico.

La semana pasada, el Senado de Estados Unidos votó una resolución sobre poderes de guerra que habría impedido que la administración Trump llevara a cabo los ataques a menos que el Congreso los autorizara específicamente, pero no fue aprobada.

