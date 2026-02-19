SUSCRÍBETE
    Qué se sabe de la avalancha que dejó al menos 8 esquiadores muertos en California

    Eran parte de un grupo de 15 personas, quienes estaban en una excursión de tres días por Sierra Nevada, en las cercanías del Lago Tahoe. Seis de ellos fueron rescatados, mientras que uno sigue desaparecido. Las autoridades presumen que también falleció.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe de la avalancha que dejó al menos 8 esquiadores muertos en California. Foto: captura.

    Durante la mañana del martes 17 de febrero se registró una avalancha en las cercanías del Lago Tahoe, en California, Estados Unidos, la cual generó la muerte de al menos ocho esquiadores.

    Las autoridades informaron que un esquiador sigue desaparecido y que se presume que está muerto.

    Los individuos eran parte de un grupo de 15 personas, quienes estaban en una excursión de tres días por Sierra Nevada.

    El sheriff del condado de Nevada (California), Shannan Moon, dijo en declaraciones reunidas por CNN que seis de ellos fueron rescatados con “diversas lesiones” y que dos fueron llevados a un hospital para recibir tratamiento.

    El capitán Rusty Greene confirmó que uno de estos últimos fue dado de alta.

    Moon aseguró que las autoridades ya tuvieron “conversaciones con las familias de las personas que aún están pendientes”, para decirles que “la misión pasó de ser un rescate a una recuperación”.

    La oficina del sheriff confirmó que, de los nueve esquiadores que no fueron rescatados, siete son mujeres y dos son hombres. Sin embargo, no reveló sus nombres.

    Qué se sabe de la avalancha que dejó al menos 8 esquiadores muertos en California. Foto: captura.

    Qué se sabe de la avalancha en California que dejó al menos 8 esquiadores muertos

    La compañía que dirigió el viaje, Blackbird Mountain Guides, declaró a través de un comunicado que seis de los muertos eran sus clientes y que tres eran “miembros altamente experimentados” de su equipo de guías.

    “Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a las familias que sufrieron tantas pérdidas y a los miembros de nuestro equipo que perdieron a queridos amigos y colegas”.

    Aseguraron que cinco clientes y un guía sobrevivieron a la avalancha.

    La escuela privada y club de esquí y snowboard, Sugar Bowl Academy, afirmó en un comunicado que varias personas asociadas a su comunidad murieron. Dijo que no revelarían los nombres de las víctimas ni de los sobrevivientes “por respeto a las familias afectadas”.

    Su CEO, Stephen McMahon, manifestó: “Somos una comunidad increíblemente unida y conectada. Esta tragedia nos ha afectado a todos. El profundo apoyo a las familias cuyas vidas han cambiado para siempre nos recuerda lo especial que es esta comunidad”.

    “Lo mejor que podemos hacer es brindar a nuestros atletas y familias atención y apoyo, a la vez que les brindamos el espacio y el tiempo necesarios para el duelo y la sanación”.

    El sheriff del condado de Placer, Wayne Woo, confirmó que la esposa de un miembro del equipo de búsqueda y rescate de Tahoe Nordic también está entre los fallecidos.

    “Esto no solo ha sido un desafío para nuestra comunidad, ha sido un rescate desafiante (...) también ha sido un desafío emocional para nuestro equipo y nuestra organización”, agregó.

    Moon declaró al citado medio la noche del miércoles que, hasta ese momento, las operaciones de recuperación todavía se veían dificultadas por las “condiciones realmente horribles”, a raíz de los fuertes vientos de una tormenta invernal.

    El sheriff del condado de Nevada afirmó que los equipos de emergencia recibieron reportes de la avalancha a eso de las 11:30 (hora local) del martes.

    Aquello llevó a que se desplegaran unos 50 rescatistas. Los seis sobrevivientes fueron rescatados unas 11 horas después, agregó Moon.

    Precisó que la avalancha fue clasificada como D2.5 en una escala de cinco niveles que mide el potencial destructivo de los escombros de una avalancha en movimiento.

    “Un dos enterraría a una persona. Un tres enterraría una casa, y está justo en medio de esos dos”, explicó a CNN.

